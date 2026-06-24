Ўзбекистонда «Оталар куни»ни жорий этиш таклиф қилинди

·24·Жамият
Ўзбекистонда «Оталар куни»ни жорий этиш таклиф қилинди

«Миллий тикланиш» партиясининг Андижон, Бухоро ва Фарғона вилоятларидаги ҳудудий кенгашлари Ўзбекистонда янги ижтимоий сана, «Оталар куни»ни жорий этиш ташаббуси билан чиқди.

Ташаббусдан кўзланган асосий мақсад оталарнинг фарзанд тарбиясидаги масъулиятини ошириш, оила бошлиғининг ўрнини мустаҳкамлаш ва соғлом маънавий муҳитни шакллантиришдан иборат.

Партия вакилларининг фикрича, ота оилада мардлик, масъулият ва ватанпарварлик намунаси бўлиши керак. Унинг фарзанд тарбиясидаги иштироки нафақат оила, балки жамият барқарорлиги учун ҳам муҳим ҳисобланади.

Ташаббус муаллифлари отанинг оиладаги мавқеини давлат даражасида эътироф этиш ёш авлоднинг тўғри тарбияланишига ва оилавий қадриятларни мустаҳкамлашга хизмат қилишини таъкидламоқда.

Ҳозирча «Оталар куни» қайси санада нишонланиши ва бу ташаббус қандай тартибда кўриб чиқилиши ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

ЎзбекистонМиллий тикланишАндижонБухороФарғона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда сохта долларларни муомалага киритишга уриниш тўхтатилдиТошкентда сохта долларларни муомалага киритишга уриниш тўхтатилдиБугун, 15:58«Қамчиқ» довонида хандаққа тушиб кетган юк автомобили олиб чиқилди«Қамчиқ» довонида хандаққа тушиб кетган юк автомобили олиб чиқилдиБугун, 15:39Талон-торож ва фирибгарлик учун жазо қатъийлашди: Зарар тўланмаса...Талон-торож ва фирибгарлик учун жазо қатъийлашди: Зарар тўланмаса...Бугун, 13:37Мирзо Улуғбек туманида BYD ичидаги iPhone 15 ва пулни ўғирлаган шахс ушландиМирзо Улуғбек туманида BYD ичидаги iPhone 15 ва пулни ўғирлаган шахс ушландиБугун, 10:06Яшнободда 31 ўрам гиёҳвандлик моддаси билан гумонланувчи ушландиЯшнободда 31 ўрам гиёҳвандлик моддаси билан гумонланувчи ушландиБугун, 09:40Қарздорлик сабабли Jetour Dashing хатландиҚарздорлик сабабли Jetour Dashing хатландиКеча, 21:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди