Ўзбекистонда «Оталар куни»ни жорий этиш таклиф қилинди
«Миллий тикланиш» партиясининг Андижон, Бухоро ва Фарғона вилоятларидаги ҳудудий кенгашлари Ўзбекистонда янги ижтимоий сана, «Оталар куни»ни жорий этиш ташаббуси билан чиқди.
Ташаббусдан кўзланган асосий мақсад оталарнинг фарзанд тарбиясидаги масъулиятини ошириш, оила бошлиғининг ўрнини мустаҳкамлаш ва соғлом маънавий муҳитни шакллантиришдан иборат.
Партия вакилларининг фикрича, ота оилада мардлик, масъулият ва ватанпарварлик намунаси бўлиши керак. Унинг фарзанд тарбиясидаги иштироки нафақат оила, балки жамият барқарорлиги учун ҳам муҳим ҳисобланади.
Ташаббус муаллифлари отанинг оиладаги мавқеини давлат даражасида эътироф этиш ёш авлоднинг тўғри тарбияланишига ва оилавий қадриятларни мустаҳкамлашга хизмат қилишини таъкидламоқда.
Ҳозирча «Оталар куни» қайси санада нишонланиши ва бу ташаббус қандай тартибда кўриб чиқилиши ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
…