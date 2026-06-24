Бавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавоби

·47·Спорт
Бавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавоби

Германиянинг Бавария клуби ўзининг етакчи ҳужумчиси Майкл Олисе атрофидаги трансфер миш-мишларига чек қўйиш мақсадида футболчига мисли кўрилмаган янги шартнома таклиф қилишга тайёрланмоқда. Мюнхенликлар франциялик вингерга бўлаётган Реал Мадрид қизиқишларини сўндириш учун унинг маошини кескин оширишни режалаштирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Олисе ўтган мавсумда Бундеслига доирасида кўрсатган ажойиб ўйини ва Германияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилганидан сўнг, Европа грандлари эътиборини тортди. Айниқса, Реал Мадрид президенти Флорентино Перезнинг 150 миллион евролик трансфер ҳақидаги шама қилган гаплари айнан Олисега тегишли экани тахмин қилинмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Бавария раҳбарияти ўз юлдузини ҳар қандай нархда бўлса ҳам сақлаб қолишга қарор қилган.

Янги шартнома ва маошнинг икки баравар ошиши

Таниқли журналист Кристиан Фалкнинг маълум қилишича, Бавария Олисе билан амалдаги келишувни 2031-йилга қадар узайтиришни кўзламоқда. Ҳозирда футболчи жамоада ўртача маош олувчилар қаторида бўлиб, унинг йиллик даромади тахминан 15 миллион еврони ташкил этади. Янги режа бўйича эса унинг маоши деярли икки бараварга оширилиб, 25 миллион еврога етказилиши мумкин.

Бу ўзгариш Майкл Олисени клубнинг энг кўп маош олувчи юлдузлари — Гарри Кейн ва Джамал Мусиала билан бир қаторга олиб чиқади. Bild нашри ёзишича, Мюнхен клуби бу орқали футболчига унинг жамоа учун қанчалик қадрли эканини кўрсатиб қўймоқчи. Чунки у ўтган мавсумда барча мусобақаларда 26 та голли узатмани амалга ошириб, жамоа ҳужумларининг асосий двигателига айланди.

Халқаро майдондаги муваффақият

Олисенинг трансфер қиймати нафақат клубдаги ўйинлари, балки Франция терма жамоаси таркибидаги ҳаракатлари сабабли ҳам кескин кўтарилиб бормоқда. У жаҳон чемпионати баҳсларида Ироқ ва Сенегалга қарши ўйинларда голли узатмаларни амалга ошириб, ўзининг юқори формасини яна бир бор исботлади. Кристал Пелас клубидан 50 миллион евро эвазига трансфер қилинган футболчи қисқа вақт ичида ўз нархини бир неча бараварга оширишга эришди.

Реал Мадрид ва Пари Сен-Жермен каби клубларнинг қизиқишига қарамай, Бавария спорт директори ва раҳбарияти Олисени сотилмайдиган футболчилар рўйхатига киритган. Мюнхенликлар Германия қонунчилигига кўра рухсат этилган максимал муддат — беш йиллик шартномага яна қўшимча йиллар қўшиш орқали трансфер бўйича барча эшикларни ёпмоқчи.

Ушбу стратегия Бавариянинг келгуси мавсумларда нафақат Бундеслигада, балки Чемпионлар лигасида ҳам ўз гегемонлигини тиклаш ниятида эканидан далолат беради. Майкл Олисе каби креатив ўйинчининг таркибда қолиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини барқарор сақлаб туришга хизмат қилади.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеТрансферБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”Бугун, 23:35Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»Бугун, 23:17Атлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айландиАтлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айландиБугун, 22:37Барселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учрадиБарселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учрадиБугун, 22:33Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Бугун, 22:12Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Бугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...