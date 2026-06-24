Бавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавоби
Германиянинг Бавария клуби ўзининг етакчи ҳужумчиси Майкл Олисе атрофидаги трансфер миш-мишларига чек қўйиш мақсадида футболчига мисли кўрилмаган янги шартнома таклиф қилишга тайёрланмоқда. Мюнхенликлар франциялик вингерга бўлаётган Реал Мадрид қизиқишларини сўндириш учун унинг маошини кескин оширишни режалаштирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Олисе ўтган мавсумда Бундеслига доирасида кўрсатган ажойиб ўйини ва Германияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилганидан сўнг, Европа грандлари эътиборини тортди. Айниқса, Реал Мадрид президенти Флорентино Перезнинг 150 миллион евролик трансфер ҳақидаги шама қилган гаплари айнан Олисега тегишли экани тахмин қилинмоқда. Goal.com нашри хабарига кўра, Бавария раҳбарияти ўз юлдузини ҳар қандай нархда бўлса ҳам сақлаб қолишга қарор қилган.
Янги шартнома ва маошнинг икки баравар ошишиТаниқли журналист Кристиан Фалкнинг маълум қилишича, Бавария Олисе билан амалдаги келишувни 2031-йилга қадар узайтиришни кўзламоқда. Ҳозирда футболчи жамоада ўртача маош олувчилар қаторида бўлиб, унинг йиллик даромади тахминан 15 миллион еврони ташкил этади. Янги режа бўйича эса унинг маоши деярли икки бараварга оширилиб, 25 миллион еврога етказилиши мумкин.
Бу ўзгариш Майкл Олисени клубнинг энг кўп маош олувчи юлдузлари — Гарри Кейн ва Джамал Мусиала билан бир қаторга олиб чиқади. Bild нашри ёзишича, Мюнхен клуби бу орқали футболчига унинг жамоа учун қанчалик қадрли эканини кўрсатиб қўймоқчи. Чунки у ўтган мавсумда барча мусобақаларда 26 та голли узатмани амалга ошириб, жамоа ҳужумларининг асосий двигателига айланди.
Халқаро майдондаги муваффақиятОлисенинг трансфер қиймати нафақат клубдаги ўйинлари, балки Франция терма жамоаси таркибидаги ҳаракатлари сабабли ҳам кескин кўтарилиб бормоқда. У жаҳон чемпионати баҳсларида Ироқ ва Сенегалга қарши ўйинларда голли узатмаларни амалга ошириб, ўзининг юқори формасини яна бир бор исботлади. Кристал Пелас клубидан 50 миллион евро эвазига трансфер қилинган футболчи қисқа вақт ичида ўз нархини бир неча бараварга оширишга эришди.
Реал Мадрид ва Пари Сен-Жермен каби клубларнинг қизиқишига қарамай, Бавария спорт директори ва раҳбарияти Олисени сотилмайдиган футболчилар рўйхатига киритган. Мюнхенликлар Германия қонунчилигига кўра рухсат этилган максимал муддат — беш йиллик шартномага яна қўшимча йиллар қўшиш орқали трансфер бўйича барча эшикларни ёпмоқчи.
Ушбу стратегия Бавариянинг келгуси мавсумларда нафақат Бундеслигада, балки Чемпионлар лигасида ҳам ўз гегемонлигини тиклаш ниятида эканидан далолат беради. Майкл Олисе каби креатив ўйинчининг таркибда қолиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини барқарор сақлаб туришга хизмат қилади.
…