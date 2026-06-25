Энтони Эланга Криштиано Роналдо билан бирга ўйнашдан нималарни ўрганганини очиқлади
Швеция терма жамоаси ва Ноттингҳам Форест клуби ҳужумчиси Энтони Эланга Манчестер Юнайтед таркибида Криштиано Роналдо билан бирга ўтказган вақтлари унинг фаолиятида қанчалик катта из қолдиргани ҳақида сўзлаб берди. Ёш футболчи замонамизнинг икки буюк афсонаси — Криштиано Роналдо ва Лионель Месси билан бир даврда тўп сураётганидан фахрланишини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Португалия терма жамоаси яқинда Ўзбекистонга қарши кечган учрашувда 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва ушбу баҳсда Роналдо дубл қайд этишга муваффақ бўлди. Сведен Ҳералд нашрига берган интервюсида Эланга собиқ жамоадошининг ҳамон юқори савияда ўйин кўрсатаётганидан ҳайратда эканини билдирди.
Эланганинг сўзларига кўра, Криштиано Роналдонинг машғулотларга бўлган муносабати ва ўз устида ишлаши ҳар қандай ёш футболчи учун ҳақиқий мактаб ҳисобланади. У португалиялик юлдуздан нафақат майдонда, балки унинг ташқарисида ҳам кўп нарса ўрганганини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Профессионализм ва тикланиш сирлари“Мен Роналдодан жуда кўп нарсани ўргандим. Айниқса, унинг машғулотлардан кейинги ҳолати, ўзини тиклаш жараёнига бўлган эътибори мени ҳайратда қолдирган. У билан бир жамоада тўп суриш мен учун катта шараф эди. Унинг ҳамон гол уришда давом этаётгани қувонарли”, — дейди Эланга.
Ҳозирда 41 ёшни қарши олган Криштиано Роналдо ва 39 ёшли Лионель Месси ҳамон жаҳон футболининг энг юқори чўққисида қолмоқда. Эланга ушбу ёшда бундай жисмоний ҳолатни сақлаб қолиш учун қанчалик катта меҳнат талаб этилишини эътироф этди. Ўзининг келажаги ҳақида гапирар экан, швециялик ҳужумчи 41 ёшигача ўйнаш-ўйнамаслигини вақт кўрсатишини айтди.
Шунингдек, футболчи мухлислар орасидаги анъанавий “Роналдо ёки Месси?” деган баҳсларга ҳам ўз муносабатини билдирди. Унинг фикрича, бу икки афсонани бир-бири билан солиштиришдан кўра, уларнинг ўйинидан завқланиш керак. “Мен улардан бирини танлай олмайман. Шунчаки бу лаҳзалардан баҳра олиш лозим”, дея қўшимча қилди у.
Эслатиб ўтамиз, Энтони Эланга Швеция терма жамоаси сафида Граҳам Поттер қўл остида муваффақиятли ҳаракат қилмоқда. Унинг Нидерландия дарвозасига урган голи ҳатто афсонавий Златан Ибрагимович томонидан ҳам юқори баҳоланган эди. Айни дамда у ўз тажрибасини оширишда ва Роналдодан олган сабоқларини амалиётда қўллашда давом этмоқда.
…