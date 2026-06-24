Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионати доирасида Португалияга қарши кечган баҳсдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Италиялик мутахассис рақиб жамоа сардори Криштиано Роналдо кўрсатган ўйинга юқори баҳо бериб, афсонавий ҳужумчини фаолиятини якунламасликка чақирди. Ушбу учрашувда Португалия 5:0 ҳисобида ғалаба қозониб, Ўзбекистоннинг кейинги босқич ҳақидаги орзуларига жиддий зарба берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
О Жого нашрига берган интервюсида Каннаваро ўз шогирдлари ўйин бошиданоқ катта босим остида қолганини тан олди. Учрашувнинг дастлабки дақиқаларида ўтказиб юборилган икки гол Ўзбекистон терма жамоасининг режаларини чиппакка чиқарди. Гарчи ўйин давомида вазиятни ўнглашга уринишлар бўлган ва ҳатто битта гол инобатга олинмаган бўлса-да, Португалиянинг юқори даражадаги маҳорати ўз сўзини айтди.
Роналдо — жарима майдончаси ичидаги “ақлли” йиртқичКаннаваро учрашувдан олдин ўз футболчиларини Роналдодан эҳтиёт бўлишга чақирганини таъкидлади. “Мен ўйинчиларимга агар Криштиано Роналдога бир сантиметр бўлса ҳам бўш жой берсак, тамом бўлишимизни айтган эдим. Амалда шундай бўлди ва у иккита гол урди. Португалия футболчилари айнан у учун ўйнашади, у эса ҳозирги ёшида жарима майдончаси ичида жуда ақлли ҳаракат қилмоқда”, — дея қўшимча қилди мураббий.
Goal.com хабарига кўра, ушбу ўйинда урилган голлар эвазига Криштиано Роналдо тарихий натижани қайд этди. У олтита турли Жаҳон чемпионатида гол урган биринчи эркак футболчига айланди. Шунингдек, у турнирдаги голлари сонини 10 тага етказиб, Португалия тарихидаги энг яхши тўпурар Эусебио кўрсаткичидан ўзиб кетди. Бу ютуқлар Роналдонинг сўнгги ҳафталардаги танқидларга муносиб жавоби бўлди.
Ўйин якунлангач, Фабио Каннаваро майдоннинг ўзида 41 ёшли юлдуз билан суҳбатлашганини маълум қилди. Италиялик собиқ ҳимоячи Роналдонинг жисмоний ҳолатидан ҳайратда эканини яширмади. “У футбол тарихига кирди, у мангу қолади, лекин шунга қарамай шундай иштиёқ билан ўйнашда давом этмоқда. Мен унга яна бир неча йил ўйнашини ва футболдан завқ олишини айтдим”, — дейди Каннаваро.
Учрашувдан сўнг Криштиано Роналдо ўзининг Instagram саҳифасида “Биз шу ердамиз” дея пост қолдириб, ўзининг ҳали ҳам юқори савияда эканини дунёга эслатиб қўйди. Ўзбекистон терма жамоаси учун эса ушбу мағлубият гуруҳдаги вазиятни мураккаблаштирди, бироқ жаҳон даражасидаги юлдузларга қарши ўйин жамоа учун катта тажриба бўлиши шубҳасиз.
…