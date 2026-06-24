Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”

·58·Спорт
Фабио Каннаваро Криштиано Роналдо ҳақида: “У ҳали бир неча йил ўйнаши керак”

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионати доирасида Португалияга қарши кечган баҳсдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Италиялик мутахассис рақиб жамоа сардори Криштиано Роналдо кўрсатган ўйинга юқори баҳо бериб, афсонавий ҳужумчини фаолиятини якунламасликка чақирди. Ушбу учрашувда Португалия 5:0 ҳисобида ғалаба қозониб, Ўзбекистоннинг кейинги босқич ҳақидаги орзуларига жиддий зарба берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

О Жого нашрига берган интервюсида Каннаваро ўз шогирдлари ўйин бошиданоқ катта босим остида қолганини тан олди. Учрашувнинг дастлабки дақиқаларида ўтказиб юборилган икки гол Ўзбекистон терма жамоасининг режаларини чиппакка чиқарди. Гарчи ўйин давомида вазиятни ўнглашга уринишлар бўлган ва ҳатто битта гол инобатга олинмаган бўлса-да, Португалиянинг юқори даражадаги маҳорати ўз сўзини айтди.

Роналдо — жарима майдончаси ичидаги “ақлли” йиртқич

Каннаваро учрашувдан олдин ўз футболчиларини Роналдодан эҳтиёт бўлишга чақирганини таъкидлади. “Мен ўйинчиларимга агар Криштиано Роналдога бир сантиметр бўлса ҳам бўш жой берсак, тамом бўлишимизни айтган эдим. Амалда шундай бўлди ва у иккита гол урди. Португалия футболчилари айнан у учун ўйнашади, у эса ҳозирги ёшида жарима майдончаси ичида жуда ақлли ҳаракат қилмоқда”, — дея қўшимча қилди мураббий.

Goal.com хабарига кўра, ушбу ўйинда урилган голлар эвазига Криштиано Роналдо тарихий натижани қайд этди. У олтита турли Жаҳон чемпионатида гол урган биринчи эркак футболчига айланди. Шунингдек, у турнирдаги голлари сонини 10 тага етказиб, Португалия тарихидаги энг яхши тўпурар Эусебио кўрсаткичидан ўзиб кетди. Бу ютуқлар Роналдонинг сўнгги ҳафталардаги танқидларга муносиб жавоби бўлди.

Ўйин якунлангач, Фабио Каннаваро майдоннинг ўзида 41 ёшли юлдуз билан суҳбатлашганини маълум қилди. Италиялик собиқ ҳимоячи Роналдонинг жисмоний ҳолатидан ҳайратда эканини яширмади. “У футбол тарихига кирди, у мангу қолади, лекин шунга қарамай шундай иштиёқ билан ўйнашда давом этмоқда. Мен унга яна бир неча йил ўйнашини ва футболдан завқ олишини айтдим”, — дейди Каннаваро.

Учрашувдан сўнг Криштиано Роналдо ўзининг Instagram саҳифасида “Биз шу ердамиз” дея пост қолдириб, ўзининг ҳали ҳам юқори савияда эканини дунёга эслатиб қўйди. Ўзбекистон терма жамоаси учун эса ушбу мағлубият гуруҳдаги вазиятни мураккаблаштирди, бироқ жаҳон даражасидаги юлдузларга қарши ўйин жамоа учун катта тажриба бўлиши шубҳасиз.

Криштиано РоналдоФабио КаннавароЎзбекистонЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабатиКеча, 23:57Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»Гарри Кейн ва мистика: Ганалик афсун-жодугар Англия сардорини «озод қилди»Кеча, 23:17Бавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавобиБавария Майкл Олисе учун янги шартнома тайёрламоқда: Реал Мадридга рад жавобиКеча, 23:16Атлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айландиАтлетико Мадрид ва Барселона ўртасида низо: Хулиан Альварес трансфери машмашага айландиКеча, 22:37Барселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учрадиБарселона хатога йўл қўйдими: Антонй Гордоннинг ЖЧдаги ўйини кескин танқидга учрадиКеча, 22:33Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Мағлубиятлар ичидаги олмос — Беҳруз Каримов Европа экспертларини ҳайратда қолдирмоқда!Кеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...