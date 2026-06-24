Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди: Бруно Фернандеш муносабати
Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 саралаш босқичи доирасида Ўзбекистон устидан 5:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Мазкур баҳс нафақат йирик ҳисоб, балки жамоа сардори Криштиану Роналду томонидан ўрнатилган янги рекорд билан ҳам футбол олами диққат марказида бўлди. Узоқ кутилган голлардан сўнг, португалияликлар етакчиси яна бир бор ўзининг юқори даражадаги маҳоратини исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 6-дақиқасидаёқ ҳисобни очган Криштиану Роналду, танаффусга қадар дубл қайд этишга муваффақ бўлди. Бу голлар орқали у эркаклар футболи тарихида олтита турли Жаҳон чемпионатларида гол урган илк футболчига айланди. Аввалги ўйинда Конго ДР билан қайд этилган нурсиз дурангдан сўнг, сардорнинг бу самарадорлиги жамоа учун ўта муҳим аҳамият касб этди.
Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Фернандеш ўйиндан сўнг берган интервюсида сардорнинг голлари жамоадаги руҳий ҳолатни яхшилаганини таъкидлади. Фернандешнинг сўзларига кўра, Роналду атрофидаги танқидларга қарамай, у ҳамон жамоанинг ҳужумдаги асосий қуроли бўлиб қолмоқда. Бруно учинчи голга ассистентлик қилиб, ғалабага муносиб ҳисса қўшди.
Сардорнинг қайтиши ва янги рекорд"Сардоримизнинг гол уриши биз учун жуда муҳим эди. У ҳужумдаги энг ишончли ўйинчимиз ва унинг муваффақиятидан барчамиз хурсандмиз", — дея таъкидлади Фернандеш. Унинг фикрича, Роналдунинг майдондаги ҳаракати жамоадошларига қўшимча ишонч бағишлайди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ғалаба Португалиянинг турнир жадвалидаги ҳолатини сезиларли даражада мустаҳкамлаган.
Бруно Фернандеш ўзининг шахсий кўрсаткичларидан кўра жамоа манфаати устунлигини қайд этди. Ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида 21 та голли узатма билан рекорд ўрнатган ярим ҳимоячи, терма жамоада ҳам худди шундай самарадорлик кўрсатишга тайёр. У ўз голлари ҳали олдинда эканлигига ва керакли паллада жамоасига ёрдам беришига ишонади.
Ўзбекистон терма жамоаси билан кечган баҳсда Португалия тўлиқ устунлик қилди. Бешта жавобсиз гол урилган ўйинда майдон эгалари ўз даражаларини намойиш этишди. Бу натижа Португалия учун гуруҳ босқичидаги муҳим қадам бўлди ва танқидчиларнинг оғзини ёпишга хизмат қилди.
Якунда Бруно Фернандеш Жаҳон чемпионати каби нуфузли турнирларда ҳар бир гол ва ассистнинг қиймати юқори эканини айтди. Португалия терма жамоаси энди навбатдаги ўйинларга юқори кайфиятда тайёргарлик кўради, Криштиану Роналду эса ўзининг афсонавий йўлини давом эттириб, янги марралаётган танқидларга майдондаги натижаси билан жавоб беришда давом этмоқда.
…