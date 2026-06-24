Skoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этди

·19·Авто
Skoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этди

Чехия автогиганти Skoda ўзининг тарихидаги энг йирик ва технологик жиҳатдан мукаммал бўлган Пеақ электр кроссоверини намойиш этди. Ушбу янги модел бренднинг электрлаштирилган флагманига айланиб, ўзининг ўлчамлари бўйича ҳатто машҳур Суперб седанидан ҳам каттароқдир. ixbt.com маълумотига кўра, Пеақ модели Висион 7С концептининг серияли талқини бўлиб, у МEБ+ платформасида қурилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Автомобилнинг ташқи кўриниши Skoda компаниясининг янги "Модерн Солид" дизайн фалсафасини ўзида мужассам этган. Кроссовернинг узунлиги 4874 мм, ғилдираклар базаси эса 2965 мм ни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар билан у бренднинг энг машҳур кроссовери Kodiaq моделидан ҳам ўзиб кетди. Шунингдек, муҳандислар аэродинамикага алоҳида эътибор қаратишган: қаршилик коэффициенти атиги 0,249 га тенг, бу эса энергия самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Интерер ва замонавий қулайликлар

Skoda Пеақ беш ва этти ўринли конфигурацияларда таклиф этилади. Ички маконда 13,6 дюймли Android операцион тизимида ишловчи мультимедиа экрани ва рақамли асбоблар панели ўрнатилган. Шунингдек, салонда Дйнамик Шаде Контрол технологиясига эга панорамали том мавжуд бўлиб, у қуёш нури тушишини автоматик равишда тартибга солади. Саёҳат давомида йўловчилар учун Релах пакети доирасида массаж ва вентиляция функциясига эга ўриндиқлар кўзда тутилган.

Юк ташиш имкониятлари ҳам ҳайратланарли: ўриндиқлар йиғилганда юкхона ҳажми 2150 литргача кенгаяди. Бундан ташқари, анъанавий двигател йўқлиги сабабли, капот остида қўшимча 37 литрли кичик юк бўлмаси ҳам яратилган. Мусиқа ихлосмандлари учун эса ихтиёрий равишда 16 та динамикли Сонос аудиотизими таклиф этилади.

Техник хусусиятлар ва қувват захираси

Янги модел уч хил модификацияда бозорга чиқади:

  • Пеақ 60: 63 кВ·соат аккумулятор, 204 от кучи, 459 км масофа.
  • Пеақ 90: 91 кВ·соат аккумулятор, 286 от кучи, 647 км масофа (ВЛТП бўйича).
  • Пеақ 90х: Тўлиқ узатмали (4WD), 299 от кучи, 613 км масофа, 0 дан 100 км/соатгача 6,7 сонияда тезлашади.
Кроссовернинг барча версиялари ташқи қурилмаларни қувватлантириш функциясини қўллаб-қувватлайди ва 2 тоннагача бўлган тиркамаларни шатакка олиш имкониятига эга. Хавфсизлик масаласида Травел Ассист 3.0 тизими ва 360 даражали камералар ҳайдовчига кўмаклашади.

Ўзбекистон бозорида Skoda брендининг электр моделлари аста-секин оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, Пеақ кроссовери ўзининг кенг салони ва узоқ масофани босиб ўтиш қобилияти билан маҳаллий харидорлар, айниқса катта оилалар учун жозибадор танлов бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча моделнинг нархи ва сотувга чиқиш санаси бўйича аниқ маълумотлар очиқланмаган.

SkodaПеақЭлектромобилКроссоверАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиPorsche Taycan янгиланди: Энди электромобил ўзини худди бензинли спорткардек тутадиКеча, 20:221 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайди1 сентябрдан ҳужжатсиз автомобилларга метан қуйилмайдиКеча, 17:20Ҳайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашадиҲайдовчилар учун ёмон хабар: машҳур жарималар яна қимматлашадиКеча, 16:25Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Автомобил оламининг асосчиси: Autocar номи қандай қилиб брендга айланди?Кеча, 14:21Морган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилдиМорган ва Пининфарина ҳамкорлигида эксклюзив Мидсуммер Коупе модели тақдим этилдиКеча, 13:52Shell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этдиShell келажак электромобиллари учун Трипле10 концепциясини тақдим этдиКеча, 04:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди