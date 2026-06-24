Skoda ўзининг энг йирик ва кучли Пеақ электр кроссоверини расман тақдим этди
Чехия автогиганти Skoda ўзининг тарихидаги энг йирик ва технологик жиҳатдан мукаммал бўлган Пеақ электр кроссоверини намойиш этди. Ушбу янги модел бренднинг электрлаштирилган флагманига айланиб, ўзининг ўлчамлари бўйича ҳатто машҳур Суперб седанидан ҳам каттароқдир. ixbt.com маълумотига кўра, Пеақ модели Висион 7С концептининг серияли талқини бўлиб, у МEБ+ платформасида қурилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Автомобилнинг ташқи кўриниши Skoda компаниясининг янги "Модерн Солид" дизайн фалсафасини ўзида мужассам этган. Кроссовернинг узунлиги 4874 мм, ғилдираклар базаси эса 2965 мм ни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар билан у бренднинг энг машҳур кроссовери Kodiaq моделидан ҳам ўзиб кетди. Шунингдек, муҳандислар аэродинамикага алоҳида эътибор қаратишган: қаршилик коэффициенти атиги 0,249 га тенг, бу эса энергия самарадорлигини сезиларли даражада оширади.
Интерер ва замонавий қулайликларSkoda Пеақ беш ва этти ўринли конфигурацияларда таклиф этилади. Ички маконда 13,6 дюймли Android операцион тизимида ишловчи мультимедиа экрани ва рақамли асбоблар панели ўрнатилган. Шунингдек, салонда Дйнамик Шаде Контрол технологиясига эга панорамали том мавжуд бўлиб, у қуёш нури тушишини автоматик равишда тартибга солади. Саёҳат давомида йўловчилар учун Релах пакети доирасида массаж ва вентиляция функциясига эга ўриндиқлар кўзда тутилган.
Юк ташиш имкониятлари ҳам ҳайратланарли: ўриндиқлар йиғилганда юкхона ҳажми 2150 литргача кенгаяди. Бундан ташқари, анъанавий двигател йўқлиги сабабли, капот остида қўшимча 37 литрли кичик юк бўлмаси ҳам яратилган. Мусиқа ихлосмандлари учун эса ихтиёрий равишда 16 та динамикли Сонос аудиотизими таклиф этилади.
Техник хусусиятлар ва қувват захирасиЯнги модел уч хил модификацияда бозорга чиқади:
- Пеақ 60: 63 кВ·соат аккумулятор, 204 от кучи, 459 км масофа.
- Пеақ 90: 91 кВ·соат аккумулятор, 286 от кучи, 647 км масофа (ВЛТП бўйича).
- Пеақ 90х: Тўлиқ узатмали (4WD), 299 от кучи, 613 км масофа, 0 дан 100 км/соатгача 6,7 сонияда тезлашади.
Ўзбекистон бозорида Skoda брендининг электр моделлари аста-секин оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, Пеақ кроссовери ўзининг кенг салони ва узоқ масофани босиб ўтиш қобилияти билан маҳаллий харидорлар, айниқса катта оилалар учун жозибадор танлов бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча моделнинг нархи ва сотувга чиқиш санаси бўйича аниқ маълумотлар очиқланмаган.
…