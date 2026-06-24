40 йил фақат картошка еган аёлнинг ҳаёти ўзгарди

·35·Дунё
40 йил фақат картошка еган аёлнинг ҳаёти ўзгарди

Буюк Британиялик 42 ёшли Рейчел Холл 40 йил давомида деярли фақат картошка истеъмол қилиб яшаган. Унинг айтишича, мева ва сабзавотларни оғзига яқинлаштириши биланоқ қайт қилиш ҳисси пайдо бўлар, янги таомларни ютиш эса деярли имконсиз эди.

Аёлнинг кундалик овқати асосан картошка фри, пиширилган картошка, картошка пюреси ва баъзи ҳолларда товуқ гўштидан иборат бўлган. Ҳатто туғилган кунлари ва Рождество байрамида ҳам унинг дастурхонида картошка пюреси бўлган.

Ayol go'dak bilan ovqatlanmoqda va qovurilgan kartoshkalar yog'da pishmoqda.

Рейчел бу ҳолат болалигидан бошланганини айтган. Унинг сўзларига кўра, қаттиқ овқатларга ўта бошлаган пайтданоқ у кўплаб маҳсулотларни қабул қила олмаган. Тортни томоша қилишни яхши кўрган, аммо уни ейиш фикрининг ўзиёқ кўнглини айнишига сабаб бўлган.

Бир неча ой аввал шифокорлар унда холестерин миқдори юқори эканини аниқлагандан кейин, аёл муаммони ҳал қилишга қарор қилган. У мутахассисга мурожаат қилиб, ARFID — овқатланишдан қочиш ва чеклаш билан боғлиқ бузилиш ташхисини олган.

Сўнгра у саккиз сеанс гипнотерапиядан ўтган. Даволанишдан кейин Рейчел илк бор мева, сабзавот ва турли хил таомларни бемалол истеъмол қилишни бошлаган.

40 йил фақат картошка еган аёлнинг ҳаёти ўзгарди

“Ҳозир банан ва қулупнайни жуда яхши кўраман. Яқинда ҳаётимда биринчи марта тухумли сендвич татиб кўрдим ва у жуда мазали экан. Энди ўзимни анча яхши ҳис қиляпман, соғлом овқатланаяпман ва энергиям ҳам кўпайди”, деган у.

Аёлнинг таъкидлашича, у йиллар давомида фақат “хавфсиз” деб билган маҳсулотлар билан чекланиб келган. Энди эса турли рангдаги ва янги таъмларга бой таомларни синаб кўришдан завқ олмоқда.

Рейчел ХоллБуюк Британия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиПокистонда эри томонидан 12 йил уйда қамаб қўйилган аёл озод қилиндиКеча, 23:00Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилдиНидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилдиКеча, 22:48Эркак деб ўйланган мушук болаладиЭркак деб ўйланган мушук болаладиКеча, 22:33Филнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолдиФилнинг кутилмаган меҳрибонлиги: жайронни қутқариб қолдиКеча, 22:21Испанияда дўконда жанжал: байроқ сабаб тортишув юз берди (видео)Испанияда дўконда жанжал: байроқ сабаб тортишув юз берди (видео)Кеча, 22:16Зеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилдиЗеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилдиКеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда