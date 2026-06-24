40 йил фақат картошка еган аёлнинг ҳаёти ўзгарди
Буюк Британиялик 42 ёшли Рейчел Холл 40 йил давомида деярли фақат картошка истеъмол қилиб яшаган. Унинг айтишича, мева ва сабзавотларни оғзига яқинлаштириши биланоқ қайт қилиш ҳисси пайдо бўлар, янги таомларни ютиш эса деярли имконсиз эди.
Аёлнинг кундалик овқати асосан картошка фри, пиширилган картошка, картошка пюреси ва баъзи ҳолларда товуқ гўштидан иборат бўлган. Ҳатто туғилган кунлари ва Рождество байрамида ҳам унинг дастурхонида картошка пюреси бўлган.
Рейчел бу ҳолат болалигидан бошланганини айтган. Унинг сўзларига кўра, қаттиқ овқатларга ўта бошлаган пайтданоқ у кўплаб маҳсулотларни қабул қила олмаган. Тортни томоша қилишни яхши кўрган, аммо уни ейиш фикрининг ўзиёқ кўнглини айнишига сабаб бўлган.
Бир неча ой аввал шифокорлар унда холестерин миқдори юқори эканини аниқлагандан кейин, аёл муаммони ҳал қилишга қарор қилган. У мутахассисга мурожаат қилиб, ARFID — овқатланишдан қочиш ва чеклаш билан боғлиқ бузилиш ташхисини олган.
Сўнгра у саккиз сеанс гипнотерапиядан ўтган. Даволанишдан кейин Рейчел илк бор мева, сабзавот ва турли хил таомларни бемалол истеъмол қилишни бошлаган.
“Ҳозир банан ва қулупнайни жуда яхши кўраман. Яқинда ҳаётимда биринчи марта тухумли сендвич татиб кўрдим ва у жуда мазали экан. Энди ўзимни анча яхши ҳис қиляпман, соғлом овқатланаяпман ва энергиям ҳам кўпайди”, деган у.
Аёлнинг таъкидлашича, у йиллар давомида фақат “хавфсиз” деб билган маҳсулотлар билан чекланиб келган. Энди эса турли рангдаги ва янги таъмларга бой таомларни синаб кўришдан завқ олмоқда.
…