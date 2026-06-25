Гарри Реднапп Англия клублари академияларини танқид қилди: Ёш юлдузлар қаерга йўқолди?
Англия футболининг афсонавий мураббийларидан бири Гарри Реднапп Премер-лиганинг етакчи клублари, хусусан, Вест Хем, Тоттенхем ва Ливерпул жамоаларида ёш иқтидорларнинг етишиб чиқиш жараёни тўхтаб қолганидан жиддий хавотир билдирди. Goal.com нашрига берган интервюсида мутахассис замонавий академиялар катта маблағ сарфлаётганига қарамай, асосий таркибда ўз тарбияланувчиларини кўрмаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реднаппнинг фикрича, ҳозирги кунда клублар ёш футболчилар учун барча шароитларни яратиб берган, бироқ бу кутилган натижани бермаяпти. Илгари Вест Хем "Футбол академияси" сифатида танилган ва Бобби Мур, Рио Фердинанд, Френк Лемпард ҳамда Жо Коул каби жаҳон даражасидаги юлдузларни етказиб берган эди. Бугунги кунда эса бу анъана деярли йўқолган.
"Вест Хемнинг асосий таркибида академиядан чиққан бирорта болани кўрмаяпман. Тоттенхемда ҳам аҳвол шу. Бу болалар қаерга ғойиб бўлишди?" – дея савол қўяди Реднапп. Унинг сўзларига кўра, клублар академиялар учун улкан маблағ сарфлаб, ёшларни суперюлдузлардек эркалаб юбормоқда, аммо майдонда ҳақиқий натижа кўрсатадиган футболчилар камайиб кетган.
Академиялар ва замонавий муаммоларТажрибали мураббийнинг таъкидлашича, ёш футболчиларнинг тайёргарлик жараёни ҳаддан ташқари қулайлаштирилган. Илгари ёшлар минтақавий лигаларда қаттиқ курашларда тобланган бўлса, ҳозирда улар ҳашаматли автобусларда юриб, меҳмонхоналарда тунаб, бутун мамлакат бўйлаб саёҳат қилишади. Бу эса уларда эрта қониқиш ҳиссини уйғотиб, ҳақиқий рақобатга бўлган иштиёқни сўндириши мумкин.
Ҳозирги кунда фақатгина Арсенал вакили Max Доумен каби кам сонли ёшлар умумий фондан ажралиб турибди. Реднаппнинг башорат қилишича, бу йигитча бир неча йилдан сўнг мамлакатнинг энг яхши футболчиси бўлиши мумкин. Бироқ бошқа гранд клубларда бундай ёрқин иқтидорлар кўзга ташланмаётгани тизимда муаммо борлигидан далолат беради.
Вест Хем жамоаси 2026-27 йилги мавсумда Чемпионшипга тушиб кетиши кутилаётган бир пайтда, Реднапп бу ҳолат ёшлар учун имконият бўлиши мумкинлигини инкор этмайди. Қуйи лигада ўйнаш кўпинча академиядан чиққан футболчиларга асосий жамоага кириб келиш учун йўл очади, чунки юқори босим бироз камаяди.
Хулоса ўрнида мутахассис Англия футболи раҳбарларини ёшлар тизимини қайта кўриб чиқишга чақирди. Агар академияларга сарфланаётган миллионлаб фунт стерлинглар ўз самарасини бермаса, Премер-лига клублари келажакда ўз тарбияланувчиларидан бутунлай воз кечиб, фақат тайёр трансферларга таяниб қолиш хавфи мавжуд.
…