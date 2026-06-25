Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқда
Италия футбол федерацияси (ФИГК) миллий терма жамоани сўнгги йиллардаги чуқур инқироздан олиб чиқиш учун таниш чеҳрага ишонч билдиришга қарор қилди. Кўп йиллик танаффусдан сўнг, тажрибали мутахассис Антонио Конте яна “Аззурри” бош мураббийи сифатида фаолиятини давом эттиради. Ушбу тайинлов тўрт карра жаҳон чемпионларининг нуфузини тиклаш ва уларни яна глобал футбол саҳнасига қайтариш йўлидаги стратегик қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашри берган маълумотларга кўра, Конте билан қисқа муддатли эмас, балки узоқ истиқболга мўлжалланган тўрт йиллик шартнома имзоланиши кутилмоқда. Бу келишув 2030-йилда Испания, Португалия ва Марокаш мезбонлик қиладиган Жаҳон чемпионатигача бўлган даврни ўз ичига олади. Федерация раҳбарияти вақтинчалик ечимлардан воз кечиб, жамоада барқарорликни таъминлашни мақсад қилган.
Стратегик мақсад ва узоқ муддатли режаИталия футболидаги муваффақиятсизликлар, хусусан, кетма-кет учта Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориш хавфи (охиргиси Босния ва Hzеговинага қарши плей-оффдаги мағлубиятдан сўнг) тизимли ўзгаришларни талаб қилмоқда. Антонио Конте нафақат тактик мураббий, балки футболчиларнинг руҳиятини ва бутун футбол маданиятини ўзгартира оладиган шахс сифатида кўрилмоқда. Тўрт йиллик муддат унга ўзининг қаттиққўл методологиясини тўлиқ татбиқ этиш имконини беради.
Қизиғи шундаки, мураббийнинг қайтишини нафақат федерация, балки Италия А Сериясининг етакчи клублари ҳам қўллаб-қувватламоқда. Клублар учун Конте “тўлиқ фидойилик кафолати” ҳисобланади. Унинг ҳар бир ўйинчидан максимал даражадаги имкониятни чиқариб олиш қобилияти бутун мамлакат футбол тизимида стандартларни кўтариши кутилмоқда. Бу эса миллий чемпионат савиясига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.
Антонио Конте учун Италия терма жамоаси бегона эмас. Унинг Эвро-2016 мусобақасидаги фаолияти ҳалигача кўплаб мутахассислар томонидан юқори баҳоланади. Ўшанда у таркиб жиҳатидан унчалик кучли бўлмаган жамоани чорак финалга қадар бошқариб борган, йўлда Испанияни мағлуб этган ва Германияни пеналтилар сериясигача қийнаган эди. Goal.com хабарига кўра, унинг ўша пайтдаги кетиши жамоада катта бўшлиқ қолдирган эди.
Янги чақириқ ва 2030-йил сари йўл56 ёшли мутахассис яқинда Наполи клубини тарк этган эди. Гарчи у неаполликлар билан Скудетто ва Суперкубокни қўлга киритган бўлса-да, лойиҳанинг якунига етганини ва жамоада бирликни сақлаш қийинлашганини тан олган. Эндиликда унинг бор эътибори миллий терма жамоага қаратилади. Конте олдига қўйилган асосий вазифалар қуйидагилардан иборат:
- Терма жамоада қаттиқ интизом ва ғолиблик руҳини қайта тиклаш;
- Янги авлод иқтидорларини асосий таркибга босқичма-босқич интеграция қилиш;
- 2030-йилги Жаҳон чемпионатига нафақат йўлланма олиш, балки унда ғолиблик учун асосий даъвогар сифатида қатнашиш.
…