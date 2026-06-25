Tesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқда
АҚШнинг Техас штатида юз берган фожиали йўл-транспорт ҳодисаси ортидан Tesla компанияси яна бир бор суд қаршисида жавоб берадиган бўлди. 76 ёшли Марта Авила ҳаётига зомин бўлган автоҳалокат сабабли унинг оила аъзолари электромобил ишлаб чиқарувчисини техник нуқсонларда айблаб, даъво аризаси киритди. Ушбу воқеа автопилот тизимларининг хавфсизлиги ва ҳайдовчининг масъулияти борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Воқеа тафсилотларига кўра, Tesla Model 3 автомобили юқори тезликда ҳаракатланиб, ҳалокатга учраган. Автомобил ҳайдовчиси Майкл Батлер дастлабки кўрсатмаларида ҳодиса вақтида автотранспорт воситаси ёрдамчи бошқарув тизими (Аутопилот) назоратида бўлганини таъкидлаган. Бироқ, Tesla мутасаддилари ва экспертлар бу даъвони қатъиян рад этиб, тизим ўша вақтда фаол бўлмаганини маълум қилишди.
Техник носозликми ёки инсон омили?Марhumanинг қизи ва турмуш ўртоғи томонидан топширилган даъво аризасида нафақат ҳайдовчи Батлер, балки Tesla компанияси ҳам бевосита айбланмоқда. Даъвогарларнинг фикрича, автомобил конструкциясида жиддий нуқсонлар мавжуд бўлиб, улар фавқулодда вазиятларда хавфсизликни таъминлай олмаган. Гаррис округи шерифи идораси маълумотларига кўра, ҳайдовчи мастлик ҳолатида бўлмаган ва тергов билан тўлиқ ҳамкорлик қилган.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Tesla раҳбари Elon Musk ва компаниянинг сунъий интеллект бўлими бошлиғи Ашок Эллусвамй ушбу айбловларни танқид остига олди. Elon Musk ижтимоий тармоқларда қилган чиқишида, камералар қайд этган тезликда (соатига 117 км) Tesla автопилот тизими ва тўлиқ автоном бошқарув (ФСД) функциялари бундай кўринишда ишламаслигини тушунтириб ўтди.
Компания вакилларининг таъкидлашича, лог-файллар ва борт компьютери маълумотлари ҳайдовчи ҳалокатдан бироз аввал тизимни ўзи ўчирганини ёки бошқарувни тўлиқ ўз қўлига олганини кўрсатади. Бу эса ҳуқуқий жиҳатдан жавобгарликни компаниядан ҳайдовчига кўчириши мумкин. Шунга қарамай, АҚШ суд амалиётида бундай ҳолатлар кўпинча ишлаб чиқарувчининг ҳам маълум даражада масъулияти борлиги ҳақидаги қарорлар билан якунланади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Tesla моделлари сони ортиб бораётган бир пайтда, бундай техник низолар маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам муҳим дарс бўлиши лозим. Замонавий ёрдамчи тизимлар қанчалик мукаммал бўлмасин, улар ҳайдовчини ҳушёрликдан озод этмайди. Ушбу суд жараёни келажакда автоном бошқарув тизимларига қўйиладиган халқаро стандартларга ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда.
Ҳозирда суд иши давом этмоқда ва томонлар ўз далилларини тақдим этишда давом этишмоқда. Агар Tesla ўз тизимларининг бенуқсонлигини исботлай олса, бу компания учун навбатдаги ғалаба бўлади, акс ҳолда электромобил гиганти миллионлаб доллар товон пули тўлашига тўғри келиши мумкин.
…