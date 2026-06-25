Tesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқда

·29·Техно
Tesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқда

АҚШнинг Техас штатида юз берган фожиали йўл-транспорт ҳодисаси ортидан Tesla компанияси яна бир бор суд қаршисида жавоб берадиган бўлди. 76 ёшли Марта Авила ҳаётига зомин бўлган автоҳалокат сабабли унинг оила аъзолари электромобил ишлаб чиқарувчисини техник нуқсонларда айблаб, даъво аризаси киритди. Ушбу воқеа автопилот тизимларининг хавфсизлиги ва ҳайдовчининг масъулияти борасидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Воқеа тафсилотларига кўра, Tesla Model 3 автомобили юқори тезликда ҳаракатланиб, ҳалокатга учраган. Автомобил ҳайдовчиси Майкл Батлер дастлабки кўрсатмаларида ҳодиса вақтида автотранспорт воситаси ёрдамчи бошқарув тизими (Аутопилот) назоратида бўлганини таъкидлаган. Бироқ, Tesla мутасаддилари ва экспертлар бу даъвони қатъиян рад этиб, тизим ўша вақтда фаол бўлмаганини маълум қилишди.

Техник носозликми ёки инсон омили?

Марhumanинг қизи ва турмуш ўртоғи томонидан топширилган даъво аризасида нафақат ҳайдовчи Батлер, балки Tesla компанияси ҳам бевосита айбланмоқда. Даъвогарларнинг фикрича, автомобил конструкциясида жиддий нуқсонлар мавжуд бўлиб, улар фавқулодда вазиятларда хавфсизликни таъминлай олмаган. Гаррис округи шерифи идораси маълумотларига кўра, ҳайдовчи мастлик ҳолатида бўлмаган ва тергов билан тўлиқ ҳамкорлик қилган.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Tesla раҳбари Elon Musk ва компаниянинг сунъий интеллект бўлими бошлиғи Ашок Эллусвамй ушбу айбловларни танқид остига олди. Elon Musk ижтимоий тармоқларда қилган чиқишида, камералар қайд этган тезликда (соатига 117 км) Tesla автопилот тизими ва тўлиқ автоном бошқарув (ФСД) функциялари бундай кўринишда ишламаслигини тушунтириб ўтди.

Компания вакилларининг таъкидлашича, лог-файллар ва борт компьютери маълумотлари ҳайдовчи ҳалокатдан бироз аввал тизимни ўзи ўчирганини ёки бошқарувни тўлиқ ўз қўлига олганини кўрсатади. Бу эса ҳуқуқий жиҳатдан жавобгарликни компаниядан ҳайдовчига кўчириши мумкин. Шунга қарамай, АҚШ суд амалиётида бундай ҳолатлар кўпинча ишлаб чиқарувчининг ҳам маълум даражада масъулияти борлиги ҳақидаги қарорлар билан якунланади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Tesla моделлари сони ортиб бораётган бир пайтда, бундай техник низолар маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам муҳим дарс бўлиши лозим. Замонавий ёрдамчи тизимлар қанчалик мукаммал бўлмасин, улар ҳайдовчини ҳушёрликдан озод этмайди. Ушбу суд жараёни келажакда автоном бошқарув тизимларига қўйиладиган халқаро стандартларга ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда.

Ҳозирда суд иши давом этмоқда ва томонлар ўз далилларини тақдим этишда давом этишмоқда. Агар Tesla ўз тизимларининг бенуқсонлигини исботлай олса, бу компания учун навбатдаги ғалаба бўлади, акс ҳолда электромобил гиганти миллионлаб доллар товон пули тўлашига тўғри келиши мумкин.

TeslaElon MuskАвтопилотАвтоҳалокатТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung янги Galaxy А27 5G смартфонини тақдим этди: Snapdragon чипи ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашSamsung янги Galaxy А27 5G смартфонини тақдим этди: Snapdragon чипи ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашБугун, 18:28Amazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиAmazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиБугун, 17:29Microsoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиMicrosoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиБугун, 17:23Samsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқдиSamsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқдиБугун, 16:57Дастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширдиДастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширдиБугун, 16:28Атом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинАтом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди