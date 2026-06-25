Челси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқда
Лондоннинг Челси клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли келишувга яқин турибди. "Аристократлар" Миланнинг Интер клуби узоқ вақтдан бери кузатиб юрган Аталанта иқтидори Марко Палестра трансферини ўз фойдасига ҳал қилди. Goal.com нашри хабарига кўра, 21 ёшли ҳимоячи учун Лондон клуби 55 миллион евро (тахминан 47 миллион фунт) тўлашга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфернинг аҳамиятли жиҳати шундаки, Палестра Челси янги бош мураббийи Хаби Алонсо давридаги илк харид бўлиши кутилмоқда. Гарчи клуб расмий равишда мураббий ўзгаришини эълон қилмаган бўлса-да, манбалар испаниялик мутахассис ушбу трансферга шахсан розилик берганини таъкидламоқда. Палестранинг универсаллиги ва ҳам ўнг, ҳам чап қанотда бирдек ишончли ўйнай олиши Алонсонинг тактик схемаларига тўлиқ мос келади.
Интер академиясидан Аталанта юлдузигачаМарко Палестра 2005-йилда Милан яқинидаги Буччинаско шаҳрида туғилган. Қизиғи шундаки, у ўз фаолиятини айнан Интер академиясида бошлаган, бироқ орадан бир йил ўтиб Аталанта скаутлари эътиборига тушган ва Бергамо клуби сафига ўтган. Дастлаб чап қанот ярим ҳимоячиси сифатида тўп сурган футболчи, 2021-22 йилги мавсумда мажбурият юзасидан ўнг қанот ҳимоясига ўтказилган ва айнан шу позицияда ўзининг энг яхши қирраларини намоён этган.
Ўтган мавсумни ижара асосида Каляри жамоасида ўтказган Палестра А Сериянинг энг яхши ҳимоячиси деб топилди. Унинг юқори тезлиги, ҳужумларга қўшилиш қобилияти ва ҳимоядаги тартибли ўйини Европанинг кўплаб грандлари эътиборини тортди. Айниқса, ёшлар даражасидаги баҳсларда бир мавсумда 10 та голли узатмани амалга оширгани унинг ҳужумкорлик салоҳияти нақадар юқори эканлигидан далолат беради.
Нега айнан Челси?Челси раҳбарияти сўнгги йилларда ёш ва истиқболли футболчиларга сармоя киритиш стратегиясини давом эттирмоқда. Палестра каби замонавий қанот ҳимоячиси жамоанинг ўйин услубини сезиларли даражада кучайтириши мумкин. У ҳам учта, ҳам тўртта ҳимоячидан иборат схемаларда эркин ҳаракат қила олади, бу эса мураббийлар штаби учун кенг тактик имкониятлар яратади.
Интер узоқ вақт давомида ўз тарбияланувчисини ортга қайтаришга ҳаракат қилди, бироқ молиявий жиҳатдан Челси таклиф қилган суммани қоплай олмади. Лондонликлар музокараларни тезлаштириб, италян клубини трансфер пойгасида ортда қолдиришга муваффақ бўлишди. Ҳозирда томонлар шартноманинг сўнгги бандларини келишиб олишмоқда ва яқин кунларда расмий эълон берилиши кутилмоқда.
Ушбу трансфер А Серия учун ҳам катта йўқотиш бўлиши мумкин, чунки Палестра Италия футболининг келажакдаги асосий юлдузларидан бири сифатида кўрилаётган эди. Челси учун эса бу нафақат таркибни кучайтириш, балки рақобатчилардан иқтидорли ўйинчиларни олиб қўйиш борасидаги навбатдаги муваффақиятли юриш бўлди.
…