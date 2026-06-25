Samsung янги Galaxy А27 5G смартфонини тақдим этди: Snapdragon чипи ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш

·0·Техно
Samsung янги Galaxy А27 5G смартфонини тақдим этди: Snapdragon чипи ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг ўрта сегментдаги оммабоп қурилмалари қаторини янгилади. Компания расман Galaxy А27 5G смартфонини намойиш этди. Мазкур модел аввалги авлод вакилларидан нафақат ташқи кўриниши, балки ички техник имкониятлари билан ҳам сезиларли даражада фарқ қилади. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг узоқ йиллар давомида дастурий янгиланишлар билан таъминланишида кўринади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 120 Hz кадр янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Samsung муҳандислари бу гал дизайнга алоҳида эътибор қаратишган: экран атрофидаги ҳошиялар юпқалашган, олд камера учун эса эскирган томчисимон кесим ўрнига замонавий думалоқ тирқиш танланган. Бу ўзгариш қурилмага янада премиум кўриниш бағишлаган.

Техник янгиликлар ва унумдорлик

Galaxy А27 5G моделининг энг муҳим янгиланишларидан бири бу процессор танловидир. ixbt.com маълумотига кўра, Samsung ўзининг хусусий Exynos чипларидан воз кечиб, 4 нанометрли Snapdragon 6 Ген 3 платформасига ўтган. Бу ўзгариш Galaxy А26 моделидаги Exynos 1380 чипига нисбатан унумдорликни 10–20 фоизга ошириш имконини беради. Бу эса ўйинлар ва мураккаб иловаларда барқарор ишлашни таъминлайди.

Камера тизими борасида қурилма анъанавий учликни сақлаб қолган. Асосий модул 50 мегапикселли датчикдан иборат бўлиб, унга 5 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ва 2 мегапикселли макро-объектив ҳамроҳлик қилади. Селфи ишқибозлари учун эса 12 мегапикселли олд камера кўзда тутилган. Гарчи пикселлар сони рекорд даражада бўлмаса-да, янги процессор тасвирларни қайта ишлаш сифатини яхшилаши кутилмоқда.

Ҳимоя даражаси ва дастурий таъминот

Қурилманинг ҳимоя тизимида бироз кутилмаган ўзгариш юз берган. Galaxy А27 5G модели ИП64 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган. Бу ўтган йилги IP67 стандартига нисбатан бироз пастроқ кўрсаткичдир, яни смартфон энди сувга тўлиқ тушиб кетишга эмас, кўпроқ сачрамаларга чидамли қилиб ишланган.

Бироқ, Samsung фойдаланувчиларни дастурий таъминот масаласида хурсанд қилди. Компания ушбу модел учун 6 йил давомида йирик Android янгиланишларини ва худди шунча муддат хавфсизлик тизими янгиланишларини вада қилмоқда. Бу ўрта тоифадаги смартфонлар учун жуда кам учрайдиган ва фойдаланувчи учун қурилмадан узоқ вақт фойдаланиш имконини берувчи муҳим омилдир.

Смартфон сотувлари 3-июльдан бошланиши режалаштирилган. Харидорлар учун бир нечта ранг вариантлари таклиф этилади:

  • Қора
  • Мовий
  • Оч яшил
  • Оч пушти

Хотира сиғими бўйича уч хил конфигурация мавжуд: 6/128 GB, 8/128 GB ва 8/256 GB. Қурилма 5000 мА·ш сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган ва 25 В қувватда тезкор зарядланишни қўллаб-қувватлайди. Ҳозирча Samsung янги моделнинг аниқ нархини эълон қилмаган бўлса-да, у яқин кунларда чакана савдо нуқталарида пайдо бўлиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy А27СмартфонТехнологияSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқдаTesla автопилот тизими бўйича янги суд можароси: Компания айбловларни рад этмоқдаБугун, 17:58Amazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиAmazon Ҳиндистонда сунъий интеллект инфратузилмаси учун 13 миллиард доллар ажратадиБугун, 17:29Microsoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиMicrosoft ўз қарорини ўзгартирди: Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира етарли деб топилдиБугун, 17:23Samsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқдиSamsung кутилмаган совға тайёрлади: Galaxy С8 ва Ноте 8 учун янгиланиш чиқдиБугун, 16:57Дастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширдиДастурлашсиз веб-сайт: Yandex сунъий интеллектга асосланган Вибекрафт сервисини ишга туширдиБугун, 16:28Атом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинАтом электромобили краш-тестлардан муваффақиятли ўтди: Серияли ишлаб чиқариш яқинБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди