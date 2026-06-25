Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?

·16·Авто
Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?

Буюк Британиядаги автомобил эгалари бугунги кунда Европанинг кўплаб бошқа мамлакатларига қараганда ёқилғи учун сезиларли даражада кўпроқ маблағ сарфлашга мажбур бўлмоқда. РАК ташкилоти маълумотларига кўра, айни пайтда Британияда бир литр бензин ўртача 156 пенсни ташкил этмоқда, ваҳоланки бу кўрсаткич Кипрда 136 пенс, Испанияда 130 пенс ва Мальтада бор-йўғи 116 пенсга тенгдир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу фарқ оддий ҳайдовчилар ҳамёнига жиддий зарба бермоқда. Масалан, оддий оилавий автомобилнинг 55 литрлик бакини бензин билан тўлдириш британияликлар учун қарийб 87 фунт стерлингга, дизел ёқилғиси билан эса 100 фунт стерлингдан қимматга тушмоқда. Шарқий Европада, хусусан Полшада ҳайдовчилар бир литр бензин учун 122 пенс, Болгарияда эса 131 пенс тўлаётган бир пайтда, Британиядаги нархлар ўртасидаги тафовут кўплаб саволларни келтириб чиқармоқда.

Солиқ сиёсати ва нархларнинг шаклланиши

Экспертларнинг таъкидлашича, барча Европа давлатлари хом нефтни жаҳон бозоридан деярли бир хил нархда сотиб олади ва ўхшаш геосиёсий муаммоларга дуч келади. Шундай экан, нархлардаги бундай катта фарқнинг асосий сабаби давлат солиқ сиёсатига бориб тақалади. АА мутахассиси Луке Босдетнинг тушунтиришича, айрим давлатлар асосий солиқ юкини автомобилга эгалик қилишга (йиллик йиғимлар) қаратса, бошқалари уни бевосита ёқилғи истеъмолига, яни акциз солиғига юклайди.

Ҳозирги вақтда Британияда сотилаётган ҳар бир литр бензин нархининг 79 пенси, яни ярмидан кўпи тўғридан-тўғри давлат ғазинасига солиқ ва ҚҚС (Қўшилган қиймат солиғи) кўринишида тушади. Таққослаш учун, Испанияда ёқилғининг ўзи ва сотувчи маржаси Британия билан бир хил (тахминан 76 пенс) бўлса-да, у ердаги солиқ юки 79 пенс эмас, балки 53 пенсни ташкил қилади. Айнан шу 26 пенслик фарқ якуний нархда ўз аксини топмоқда.

Ижтимоий ҳимоя ва давлат назорати

Жанубий ва Шарқий Европа мамлакатларида, жумладан Полша ва Болгарияда ёқилғи нархининг арзонлиги фақат солиқлар билан эмас, балки ҳукуматнинг ижтимоий сиёсати билан ҳам боғлиқ. РАК Фоундатион директори Стеве Гоодингнинг сўзларига кўра, аҳоли даромадлари нисбатан паст бўлган мамлакатларда давлат ёқилғи нархини сунъий равишда ушлаб туриш учун субсидиялар ажратади ёки давлат тасарруфидаги нефтни қайта ишлаш заводлари орқали нархларни назорат қилади.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Британия ҳайдовчилари ўзларини энг кўп солиқ тўлаётган қатлам деб ҳисобласа-да, Европада вазият бундан ҳам оғирроқ бўлган ҳудудлар мавжуд. Масалан, Нидерландияда бир литр бензин нархи 193 пенсга етган бўлса, дизел 182 пенсдан сотилмоқда. Фискал тадқиқотлар институти (ИФС) иқтисодчиси Стюарт Адамнинг қайд этишича, Британия ҳозирда нархлар бўйича Европада ўрта поғоналарни эгаллаб турибди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ёқилғи нархининг шаклланиши фақатгина жаҳон бозоридаги нефт нархига эмас, балки ҳар бир мамлакатнинг ички иқтисодий стратегиясига боғлиқ. Ўзбекистон шароитида ҳам ёқилғи нархлари либераллашуви ва солиқ ставкаларининг ўзгариши халқаро тажрибага таянади, бироқ Британия мисоли шуни кўрсатадики, солиқ юки камаймагунча нархлар пасайиши қийин кечади.

АвтомобилЁқилғиИқтисодиётЕвропаБензин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Бугун, 16:55ЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаБугун, 15:58Ўзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаЎзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаБугун, 15:51Иссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиИссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиБугун, 14:58Ваухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик берадиВаухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик берадиБугун, 12:54BMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинадиBMW M3 Touring янги даврга қадам қўймоқда: Неуе Классе оиласида универсал сақлаб қолинадиБугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди