Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча учун 100 миллион евро нарх белгилади

·35·Спорт
Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча учун 100 миллион евро нарх белгилади

Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби ўзининг етакчи ярим ҳимоячиси Феликс Нмеча борасидаги трансфер сиёсатини кескинлаштирди. Сўнгги вақтларда Англия Премер-лигаси жамоалари томонидан билдирилаётган қизиқишлар фонида, Дортмунд клуби раҳбарияти футболчи учун 100 миллион евролик нарх белгилади. Бу қарор футболчининг шартномасидаги товон пули банди кучга кирмасидан аввал максимал фойда кўриб қолиш истаги билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Kicker нашри хабарига кўра, Боруссия Дортмунд 25 ёшли футболчини жорий ёзги трансфер ойнасида сотиш ниятида эмас. Шу сабабли, немис гранди 100 миллион евролик ултиматум қўйиш орқали аксарият Европа клубларини бу пойгадан чиқариб юбормоқчи. Футболчининг март ойида имзоланган янги шартномаси клубга трансфер масаласида тўлиқ назоратни тақдим этади.

Шартномадаги махфий бандлар ва нарх пасайиши

Қайд этилишича, Нмечанинг амалдаги келишувида 2026-йилги мавсум учун аниқ товон пули кўрсатилмаган. Бироқ, 2027-йилдан бошлаб унинг шартномасида 80 миллион евролик сотиб олиш банди фаоллашади. 2028-йилга келиб эса бу сумма янада пасайиб, 70 миллион еврони ташкил этиши кўзда тутилган. Айнан шу сабабли, Боруссия Дортмунд ҳозирги вазиятдан фойдаланиб, унинг трансферидан рекорд даражадаги маблағ ишлаб олишни кўзламоқда.

Феликс Нмеча Англия клублари учун нафақат маҳорати, балки ҳуқуқий мақоми сабабли ҳам жуда жозибадор актив ҳисобланади. Гамбургда туғилган бўлса-да, у узоқ вақт Манчестер Сити академиясида таҳсил олган. Бу эса унга Премер-лигада "маҳаллий тарбияланувчи" (Ҳомегровн Плаер) мақомини беради. Англия чемпионати қоидаларига кўра, ҳар бир жамоа қайдномасида камида саккиз нафар шундай футболчи бўлиши шарт, бу эса Нмечанинг нархини сунъий равишда оширмоқда.

Европа грандлари ўртасидаги рақобат

Sky Sports маълумотларига кўра, футболчига нафақат инглиз клублари, балки Испания гранди Реал Мадрид ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Мадридликлар устози Жозе Моуринью ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Нмечанинг номзодини шахсан ўзи кўриб чиқмоқда. Мураббий футболчининг майдондаги креативлиги ва юқори энергиясини юқори баҳолаган.

Шунингдек, трансфер пойгасида Манчестер Юнайтед ва Манчестер Сити жамоалари ҳам фаол иштирок этиши кутилмоқда. Нмечанинг Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштироки унинг бозор қийматини янада ошириб юборди. Ҳозирда Боруссия Дортмунд барча таклифларни кўриб чиқишга тайёр, бироқ 100 миллион евродан кам бўлган суммаларни рад этиш ниятида.

Мазкур трансфер амалга ошса, Феликс Нмеча Дортмунд тарихидаги энг қиммат сотувлардан бирига айланиши мумкин. Ҳозирча футболчининг ўзи келажаги борасида якуний қарорга келмаган, бироқ Премер-лигага қайтиш имконияти уни қизиқтириши табиий.

Боруссия ДортмундФеликс НмечаТрансферРеал МадридФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алексия Путеляс Барселонани тарк этиб Лондон Сити Лаёнесс клубига ўтмоқдаАлексия Путеляс Барселонани тарк этиб Лондон Сити Лаёнесс клубига ўтмоқдаБугун, 21:50Жозе Моуринью ЖЧ-2026 фаворитларини айтди ва Реал Мадрид юлдузларига мағлубият тиладиЖозе Моуринью ЖЧ-2026 фаворитларини айтди ва Реал Мадрид юлдузларига мағлубият тиладиБугун, 21:14Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»Бугун, 21:11Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!Бугун, 20:54Жозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиЖозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиБугун, 20:13Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди