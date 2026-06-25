Жозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сир
Футбол оламининг энг машҳур мураббийларидан бири Жозе Моуринью Лондоннинг Тоттенхем клубидан кутилмаганда истеъфога чиқарилиши тафсилотларини очиқлади. Португалиялик мутахассис 2021-йилда Англия лига кубоги финалига саноқли кунлар қолганида жамоани тарк этишга мажбур бўлган эди. Бу қарор ўша вақтда кўплаб саволларни келтириб чиқарган ва мураббийнинг ўзи учун ҳам кутилмаган зарба бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Беаст Моде Он подкастида Адебаё Акинфенва билан суҳбатлашган Моуринью, ўша воқеаларни эслар экан, Тоттенхем раҳбарияти билан ўртасидаги асосий тушунмовчилик жамоанинг устувор мақсадлари борасида бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, клуб эгалари учун молиявий даромад келтирувчи Чемпионлар лигасига йўлланма олиш, узоқ кутилган совринни қўлга киритишдан кўра муҳимроқ саналган.
Финал олдидан кутилмаган истеъфоМоуринью Тоттенхемни 2019-йилнинг ноябрида қабул қилиб олган эди. Унинг асосий вазифаси жамоанинг кўп йиллик совринсиз сериясига чек қўйиш эди. 2021-йилнинг апрель ойида Тоттенхем Англия лига кубоги финалида Манчестер Сити билан тўқнаш келиши керак эди. Бироқ, ҳал қилувчи баҳсга атиги тўрт кун қолганида, клуб раҳбарияти мураббийни истеъфога чиқарди.
"Бунга ишона олмагандим. Ўша пайтда Тоттенхемда ҳеч қандай соврин йўқ эди. Гарри Кейн, Ҳеунг-мин Сон ва Ҳуго Ллорис каби юлдузлар клуб билан бирорта ҳам титул юта олишмаганди. Мен бутун эътиборимни Вемблей стадионидаги финалга қаратган эдим, аммо раҳбариятнинг режалари бошқача бўлиб чиқди", — дейди Жозе Моуринью.
Мураббийнинг фикрича, унинг ишдан бўшатилишига финал олдидан Саутгемптонга қарши ўйинда асосий таркибни, хусусан, Ҳеунг-мин Сонни захирада қолдириш нияти ҳам сабаб бўлган бўлиши мумкин. Моуринью финалга кучларни тежашни истаган, клуб раҳбарияти эса Чемпионлар лигаси учун курашда очко йўқотишдан қўрққан.
Молиявий манфаатлар ва совринлар ўртасидаги танловGoal.com нашри хабарига кўра, Тоттенхем эгалари учун Премер-лигада кучли тўртликка кириш молиявий жиҳатдан анча фойдалироқ эди. Моуринью эса соврин ютиш орқали клуб тарихига киришни афзал кўрган. Бу зиддият якунда мураббийнинг кетишига олиб келди.
Моуринью ўша даврни эслар экан, клубнинг ўз футболчиларига нисбатан муносабатини ҳам танқид остига олди. Унинг айтишича, Гарри Кейн ва Ҳеунг-мин Сон каби юқори савияли ўйинчилар ўз карьерасида муносиб ютуқларга лойиқ эди, аммо клубнинг стратегияси бу мақсадларга доим ҳам мос келмаган.
Якунда Тоттенхем финалда Манчестер Сити жамоасига имкониятни бой берди ва ўша мавсумда Чемпионлар лигаси йўлланмасини ҳам қўлга кирита олмади. Жозе Моуринью эса ушбу воқеани ўз фаолиятидаги энг тушунарсиз ва оғриқли лаҳзалардан бири сифатида хотирлайди.
…