Жозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сир

·42·Спорт
Жозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сир

Футбол оламининг энг машҳур мураббийларидан бири Жозе Моуринью Лондоннинг Тоттенхем клубидан кутилмаганда истеъфога чиқарилиши тафсилотларини очиқлади. Португалиялик мутахассис 2021-йилда Англия лига кубоги финалига саноқли кунлар қолганида жамоани тарк этишга мажбур бўлган эди. Бу қарор ўша вақтда кўплаб саволларни келтириб чиқарган ва мураббийнинг ўзи учун ҳам кутилмаган зарба бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Беаст Моде Он подкастида Адебаё Акинфенва билан суҳбатлашган Моуринью, ўша воқеаларни эслар экан, Тоттенхем раҳбарияти билан ўртасидаги асосий тушунмовчилик жамоанинг устувор мақсадлари борасида бўлганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, клуб эгалари учун молиявий даромад келтирувчи Чемпионлар лигасига йўлланма олиш, узоқ кутилган совринни қўлга киритишдан кўра муҳимроқ саналган.

Финал олдидан кутилмаган истеъфо

Моуринью Тоттенхемни 2019-йилнинг ноябрида қабул қилиб олган эди. Унинг асосий вазифаси жамоанинг кўп йиллик совринсиз сериясига чек қўйиш эди. 2021-йилнинг апрель ойида Тоттенхем Англия лига кубоги финалида Манчестер Сити билан тўқнаш келиши керак эди. Бироқ, ҳал қилувчи баҳсга атиги тўрт кун қолганида, клуб раҳбарияти мураббийни истеъфога чиқарди.

"Бунга ишона олмагандим. Ўша пайтда Тоттенхемда ҳеч қандай соврин йўқ эди. Гарри Кейн, Ҳеунг-мин Сон ва Ҳуго Ллорис каби юлдузлар клуб билан бирорта ҳам титул юта олишмаганди. Мен бутун эътиборимни Вемблей стадионидаги финалга қаратган эдим, аммо раҳбариятнинг режалари бошқача бўлиб чиқди", — дейди Жозе Моуринью.

Мураббийнинг фикрича, унинг ишдан бўшатилишига финал олдидан Саутгемптонга қарши ўйинда асосий таркибни, хусусан, Ҳеунг-мин Сонни захирада қолдириш нияти ҳам сабаб бўлган бўлиши мумкин. Моуринью финалга кучларни тежашни истаган, клуб раҳбарияти эса Чемпионлар лигаси учун курашда очко йўқотишдан қўрққан.

Молиявий манфаатлар ва совринлар ўртасидаги танлов

Goal.com нашри хабарига кўра, Тоттенхем эгалари учун Премер-лигада кучли тўртликка кириш молиявий жиҳатдан анча фойдалироқ эди. Моуринью эса соврин ютиш орқали клуб тарихига киришни афзал кўрган. Бу зиддият якунда мураббийнинг кетишига олиб келди.

Моуринью ўша даврни эслар экан, клубнинг ўз футболчиларига нисбатан муносабатини ҳам танқид остига олди. Унинг айтишича, Гарри Кейн ва Ҳеунг-мин Сон каби юқори савияли ўйинчилар ўз карьерасида муносиб ютуқларга лойиқ эди, аммо клубнинг стратегияси бу мақсадларга доим ҳам мос келмаган.

Якунда Тоттенхем финалда Манчестер Сити жамоасига имкониятни бой берди ва ўша мавсумда Чемпионлар лигаси йўлланмасини ҳам қўлга кирита олмади. Жозе Моуринью эса ушбу воқеани ўз фаолиятидаги энг тушунарсиз ва оғриқли лаҳзалардан бири сифатида хотирлайди.

Жозе МоуриньюТоттенхемҲеунг-мин СонГарри КейнФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Бугун, 23:08Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 23:02Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Бугун, 22:43Педри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирдиПедри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирдиБугун, 22:37Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 22:37Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди