Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?
Сунъий интеллект технологиялари оламида рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. Узоқ вақт давомида ChatGPT мутлақ ҳукмронлик қилган пуллик обуначилар сегментида Anthropic компаниясининг Claude нейротармоғи жадал ўсишни намойиш этмоқда. Индагари таҳлилий компаниясининг сўнгги ҳисоботига кўра, истеъмолчилар тобора кўпроқ Claude хизматларидан фойдаланишни афзал кўришмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Индагари таҳлилчилари АҚШдаги 28 миллионга яқин истеъмолчининг анонимлаштирилган кредит карта транзакцияларини ўрганиб чиқишди. Гарчи бу маълумотлар Anthropic компаниясининг умумий даромади ҳақида тўлиқ тасаввур бермаса-да, бозордаги тенденцияларни аниқ кўрсатиб беради. 2026-йил бошидан май ойига қадар бўлган даврда Claude обуначилари ва даромади қарийб 75 фоизга ошган.
Ушбу ўсиш суръати Claude нафақат дастурчилар ва корпоратив мижозлар, балки оддий фойдаланувчилар орасида ҳам оммалашаётганидан далолат беради. Аввалари ушбу модел асосан профессионал сегмент учун мўлжалланган деб ҳисобланган бўлса, эндиликда у кенг оммага мўлжалланган маҳсулот сифатида ChatGPT билан жиддий рақобатга киришган.
Таълим ва оммавийликнинг кескин ортишиЯна бир қизиқарли кўрсаткич ДатаКамп онлайн таълим платформаси томонидан тақдим этилди. 20 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга ушбу сервис маълумотларига кўра, Claude бўйича ўқув курсларига бўлган қизиқиш йил бошидан буён портлаш даражасида ўсган. Ҳозирда платформада "Claude" сўзи ҳатто "AI" (сунъий интеллект) терминидан ҳам кўпроқ қидирилмоқда.
ДатаКамп вакилларининг таъкидлашича, мустақил ўрганувчилар орасида Claude курсларига бўлган талаб ChatGPT курсларига қараганда уч баравар юқори. Охирги 30 кун ичида ушбу моделни ўрганишга бўлган қизиқиш 18 бараварга ошгани қайд этилган. Бу эса фойдаланувчиларнинг янги технологияга бўлган ишончи ортиб бораётганини кўрсатади.
Шуниси эътиборлики, март ойида Anthropic компанияси АҚШ маъмурияти томонидан оммавий кузатув ва автоном қуроллар яратишда ўз моделларидан фойдаланишга рухсат бермаганидан сўнг, истеъмолчилар оқими янада кучайган. Бу ҳолат компаниянинг этик тамойиллари фойдаланувчилар учун муҳим эканини англатади.
Рақобатнинг келажагиГарчи Claude ўсиш суръатлари бўйича ҳайратланарли натижалар кўрсатаётган бўлса-да, OpenAI томонидан яратилган ChatGPT ҳали ҳам бозорнинг мутлақ етакчиси бўлиб қолмоқда. Умумий фойдаланувчилар сони ва бренд танилиши бўйича ChatGPT ҳозирча етиб бўлмас даражада олдинда.
Бироқ, Anthropic компаниясининг муваффақияти сунъий интеллект бозорида монополияга ўрин йўқлигини исботламоқда. Истеъмолчилар сифатлироқ матн яратиш, мантиқий фикрлаш ва хавфсизлик масалаларида Claude моделини юқори баҳоламоқдалар. Бу эса келажакда сунъий интеллект хизматлари ўртасидаги рақобатни янада кескинлаштиради.
Хулоса қилиб айтганда, Anthropic ўзининг Claude модели билан сунъий интеллект пойгасида нафақат техник жиҳатдан, балки тижорий жиҳатдан ҳам кучли ўйинчи эканини кўрсатди. Яқин ойларда бошқа гигантлар, жумладан Google ва Microsoft ҳам ушбу ўзгарувчан бозор улушини сақлаб қолиш учун янги стратегияларни қўллаши кутилмоқда.
…