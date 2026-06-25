Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?

·0·Техно
Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?

Сунъий интеллект технологиялари оламида рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. Узоқ вақт давомида ChatGPT мутлақ ҳукмронлик қилган пуллик обуначилар сегментида Anthropic компаниясининг Claude нейротармоғи жадал ўсишни намойиш этмоқда. Индагари таҳлилий компаниясининг сўнгги ҳисоботига кўра, истеъмолчилар тобора кўпроқ Claude хизматларидан фойдаланишни афзал кўришмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Индагари таҳлилчилари АҚШдаги 28 миллионга яқин истеъмолчининг анонимлаштирилган кредит карта транзакцияларини ўрганиб чиқишди. Гарчи бу маълумотлар Anthropic компаниясининг умумий даромади ҳақида тўлиқ тасаввур бермаса-да, бозордаги тенденцияларни аниқ кўрсатиб беради. 2026-йил бошидан май ойига қадар бўлган даврда Claude обуначилари ва даромади қарийб 75 фоизга ошган.

Ушбу ўсиш суръати Claude нафақат дастурчилар ва корпоратив мижозлар, балки оддий фойдаланувчилар орасида ҳам оммалашаётганидан далолат беради. Аввалари ушбу модел асосан профессионал сегмент учун мўлжалланган деб ҳисобланган бўлса, эндиликда у кенг оммага мўлжалланган маҳсулот сифатида ChatGPT билан жиддий рақобатга киришган.

Таълим ва оммавийликнинг кескин ортиши

Яна бир қизиқарли кўрсаткич ДатаКамп онлайн таълим платформаси томонидан тақдим этилди. 20 миллиондан ортиқ фойдаланувчига эга ушбу сервис маълумотларига кўра, Claude бўйича ўқув курсларига бўлган қизиқиш йил бошидан буён портлаш даражасида ўсган. Ҳозирда платформада "Claude" сўзи ҳатто "AI" (сунъий интеллект) терминидан ҳам кўпроқ қидирилмоқда.

ДатаКамп вакилларининг таъкидлашича, мустақил ўрганувчилар орасида Claude курсларига бўлган талаб ChatGPT курсларига қараганда уч баравар юқори. Охирги 30 кун ичида ушбу моделни ўрганишга бўлган қизиқиш 18 бараварга ошгани қайд этилган. Бу эса фойдаланувчиларнинг янги технологияга бўлган ишончи ортиб бораётганини кўрсатади.

Шуниси эътиборлики, март ойида Anthropic компанияси АҚШ маъмурияти томонидан оммавий кузатув ва автоном қуроллар яратишда ўз моделларидан фойдаланишга рухсат бермаганидан сўнг, истеъмолчилар оқими янада кучайган. Бу ҳолат компаниянинг этик тамойиллари фойдаланувчилар учун муҳим эканини англатади.

Рақобатнинг келажаги

Гарчи Claude ўсиш суръатлари бўйича ҳайратланарли натижалар кўрсатаётган бўлса-да, OpenAI томонидан яратилган ChatGPT ҳали ҳам бозорнинг мутлақ етакчиси бўлиб қолмоқда. Умумий фойдаланувчилар сони ва бренд танилиши бўйича ChatGPT ҳозирча етиб бўлмас даражада олдинда.

Бироқ, Anthropic компаниясининг муваффақияти сунъий интеллект бозорида монополияга ўрин йўқлигини исботламоқда. Истеъмолчилар сифатлироқ матн яратиш, мантиқий фикрлаш ва хавфсизлик масалаларида Claude моделини юқори баҳоламоқдалар. Бу эса келажакда сунъий интеллект хизматлари ўртасидаги рақобатни янада кескинлаштиради.

Хулоса қилиб айтганда, Anthropic ўзининг Claude модели билан сунъий интеллект пойгасида нафақат техник жиҳатдан, балки тижорий жиҳатдан ҳам кучли ўйинчи эканини кўрсатди. Яқин ойларда бошқа гигантлар, жумладан Google ва Microsoft ҳам ушбу ўзгарувчан бозор улушини сақлаб қолиш учун янги стратегияларни қўллаши кутилмоқда.

AnthropicClaudeChatGPTСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиBase Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиБугун, 23:00Google молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиGoogle молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиБугун, 22:27Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиХитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиБугун, 22:25Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиСунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиБугун, 22:20AI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиAI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиБугун, 21:57AMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиAMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиБугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди