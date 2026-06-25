Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришди

·0·Техно
Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришди

АҚШнинг энергетика соҳасидаги истиқболли стартапларидан бири ҳисобланган Base Повер компанияси Иллинойс штатида ўзининг улкан уй аккумуляторлари тизимини сотишни бошлади. Бу қадам нафақат компания кўламини кенгайтиради, балки мамлакатнинг энг йирик электр тармоғи оператори бўлмиш ПЖМ Интерконнектион ҳудудига биринчи марта кириб боришни англатади. Мазкур ҳудуд сўнгги вақтларда маълумотлар марказларининг (дата-сентер) кескин кўпайиши ортидан жиддий энергия танқислигига дуч келмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ПЖМ оператори бошқарадиган ҳудуд, жумладан Шимолий Виржиния, дунёдаги энг зич маълумотлар марказлари жойлашган нуқталардан бири ҳисобланади. Янги энергия манбаларининг етишмаслиги ва талабнинг ортиши натижасида ҳудудда электр энергиясининг улгуржи нархлари сўнгги бир йил ичида деярли икки баравар қимматлашди. Канарй Медиа нашрининг хабар беришича, вазият шу даражага етганки, минтақадаги энг йирик коммунал хизмат кўрсатувчи корхоналардан бири бўлган АEП бозорни тарк этиш билан таҳдид қилмоқда.

Виртуал электр станциялари ва инновацион ёндашув

Base Повер бундан икки йил аввал Техасда ташкил этилган бўлиб, унинг асосий ғояси турар-жой аккумуляторлари асосида виртуал электр станциясини яратишга қаратилган. Компания таклиф этаётган аккумуляторларнинг қуввати 25 кВ/соатдан бошланади, бу эса бозордаги кўплаб рақобатчиларнинг маҳсулотидан каттароқдир. Муҳим жиҳати шундаки, Base Повер аккумуляторларни шунчаки сотмайди, балки мижозлардан электр энергиясини айнан ўзидан сотиб олишни талаб қилади.

Иллинойс штатида компания таклиф қилаётган тарифлар маҳаллий КомEд етказиб берувчисининг нархларидан 25 фоизга арзонроқдир. Бу истеъмолчилар учун ҳам, тармоқ барқарорлиги учун ҳам манфаатли ҳисобланади. Стартап электр энергияси арзон бўлганда аккумуляторларни қувватлайди ва тармоқда юклама ортиб, энергия тақчиллиги юзага келганда захирадаги қувватни ишга солади.

Бюрократик тўсиқларни четлаб ўтиш

ПЖМ оператори янги энергия манбаларини тармоққа улаш борасидаги аризаларни кўриб чиқишни 2022-йилда тўхтатиб қўйган эди ва фақат жорий йилнинг апрель ойидагина бу жараённи қайта тиклади. Бироқ Base Повер ўзининг бизнес модели туфайли ушбу бюрократик навбатларни четлаб ўтишга муваффақ бўлмоқда. Компания асосчиси ва раҳбари Зач Dellнинг тушунтиришича, аккумуляторлар бевосита хонадонларга, яни мавжуд уланиш нуқталарига ўрнатилгани сабабли, янги тармоқлараро уланиш рухсатини кутишга ҳожат қолмайди.

Компаниянинг ривожланиш суръатлари йирик инвесторлар эътиборини тортмоқда. Октябр ойида Аддитион бошчилигидаги инвестиция раундида 1 миллиард доллар жалб қилинган бўлса, ундан аввалроқ Andreessen Horowitz (a16z), Lightsпеед Вентуре Партнерс ва Валор Эқуитй Партнерс каби гигантлар стартапга 200 миллион доллар тиккан эди. Ҳозирда Base Повер Техаснинг ўзида 500 мегаватт-соатдан ортиқ энергия сақлаш қувватига эга бўлиб, ушбу тажрибани энди бутун мамлакат бўйлаб ёйишни режалаштирмоқда.

Ушбу лойиҳа нафақат АҚШ, балки глобал миқёсда энергия тақчиллиги ва маълумотлар марказларининг ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондиришда муҳим модел бўлиши мумкин. Хусусий хонадонларнинг умумий тармоқ барқарорлигига ҳисса қўшиши келажакда анъанавий электр станцияларига бўлган боғлиқликни камайтиришга хизмат қилади.

Base ПоверЭнергетикаТехнологияАҚШСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?Бугун, 22:54Google молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиGoogle молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиБугун, 22:27Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиХитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиБугун, 22:25Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиСунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиБугун, 22:20AI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиAI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиБугун, 21:57AMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиAMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиБугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди