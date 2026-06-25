Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»
Криштиану Роналдунинг турмуш ўртоғи Жоржина Родригес португалиялик юлдузнинг 41 ёшида ҳам юқори мотивация ва футболга бўлган кучли иштиёқни қандай сақлаб қолаётгани ҳақида гапирди.
Жоржинанинг айтишича, у баъзан Роналдуга барча катта ютуқларга эришиб бўлганини эслатиб, ҳаётдан кўпроқ завқланишни таклиф қилади. Бироқ футболчи учун майдондаги кураш ҳали ҳам оддий касб эмас, балки ҳаётининг муҳим қисми бўлиб қолмоқда.
«Мен кўпинча Криштиануга: “Сенда аллақачон ҳамма нарса бор, энди ҳаётдан бироз кўпроқ завқланайлик”, дейман.
У эса менга: “Сизлар мен учун ҳамма нарсасиз, футбол эса менинг иштиёқим”, деб жавоб беради», — деди Жоржина.
Унинг таъкидлашича, Роналдунинг футболга бўлган меҳри ва иштиёқи улар танишган дастлабки кунлардан бери деярли ўзгармаган.
«Энг ҳайратланарлиси — у билан танишган кунимдаги футболга бўлган иштиёқи ҳозир ҳам худди шундай. У ҳеч қачон ўзини аямайди», — дея қўшимча қилди у.
Жоржина Роналдунинг фаолиятини қачон якунлаши ҳақидаги саволларга ҳам жавоб бериб, португалиялик ҳужумчи ҳали узоқ йиллар майдонда қолишга қодирлигини айтди.
«Одамлар ундан фаолиятини қачон якунлашини сўрашади. Очиғини айтсам, у 50 ёшгача ҳам ўйнай олади», — деди Родригес.
Маълумот учун, Криштиану Роналду айни пайтда 41 ёшда ва Португалия миллий жамоаси сафида ЖЧ-2026да иштирок этмоқда. У турнирнинг дастлабки икки учрашувида 2 та гол уришга муваффақ бўлди.
Шу тариқа, ёш рақам бўлиб қолмоқда: Роналдунинг асосий «ёқилғиси» эса ҳамон футболга бўлган тугамас иштиёқ.
…