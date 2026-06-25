Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқда

·0·Спорт
Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқда

Испания терма жамоаси ва «Барселона» ҳимоячиси Пау Кубарси жаҳон чемпионати финалида Лионель Мессига қарши майдонга тушиш унинг энг катта орзуларидан бири эканини айтди.

Аргентина терма жамоаси юлдузи узоқ йиллар давомида «Барселона» шарафини ҳимоя қилган ва клуб тарихидаги энг буюк футболчилардан бирига айланган. Кубарси учун ҳам Месси болаликдан кумир ва намуна бўлиб келган.

«Мессига қарши жаҳон чемпионати финалида ўйнаш ҳақиқий орзу бўларди. Аввало, бу мен финалда иштирок этаётганимни англатади. Демак, жаҳон чемпиони бўлиш учун курашиш имкониятига эга бўламан.

Агар рақиб Месси бўлса, бу болалик орзуларимнинг рўёбга чиқиши бўларди», — деди Кубарси.

Ёш ҳимоячи аргентиналик футболчининг унинг оиласида ҳам алоҳида ўрин тутишини таъкидлади.

«Албатта, Месси менинг кумирим. Бутун оиламиз “Барселона” мухлиси бўлган. Мен болалигимдан уни бизнинг қаҳрамонимиз ва намунамиз сифатида кўриб улғайганман. У билан шахсан танишишни жуда истайман», — деди испаниялик футболчи.

Кубарсидан Месси етакчилигидаги Аргентинага қарши ўйинда Испаниянинг ғалаба қозониш имконияти ҳақида ҳам сўралди.

«Бу биз кўзлаётган аниқ мақсад. Биз айнан шу йўлда ҳаракат қиляпмиз», — дея жавоб берди «Барселона» ҳимоячиси.

Шу тариқа, Испания ва Аргентина финалда тўқнаш келса, Кубарси нафақат чемпионлик учун курашиш, балки болалик кумирига қарши ўйнаш имкониятига ҳам эга бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Бугун, 22:43Жозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сирЖозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сирБугун, 22:38Педри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирдиПедри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирдиБугун, 22:37Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 22:37Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 22:37Макгрегор Холлоуэйга кескин гапирди: «Бир кучли зарбам етарли»Макгрегор Холлоуэйга кескин гапирди: «Бир кучли зарбам етарли»Бугун, 22:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди