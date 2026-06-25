Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқда
Испания терма жамоаси ва «Барселона» ҳимоячиси Пау Кубарси жаҳон чемпионати финалида Лионель Мессига қарши майдонга тушиш унинг энг катта орзуларидан бири эканини айтди.
Аргентина терма жамоаси юлдузи узоқ йиллар давомида «Барселона» шарафини ҳимоя қилган ва клуб тарихидаги энг буюк футболчилардан бирига айланган. Кубарси учун ҳам Месси болаликдан кумир ва намуна бўлиб келган.
«Мессига қарши жаҳон чемпионати финалида ўйнаш ҳақиқий орзу бўларди. Аввало, бу мен финалда иштирок этаётганимни англатади. Демак, жаҳон чемпиони бўлиш учун курашиш имкониятига эга бўламан.
Агар рақиб Месси бўлса, бу болалик орзуларимнинг рўёбга чиқиши бўларди», — деди Кубарси.
Ёш ҳимоячи аргентиналик футболчининг унинг оиласида ҳам алоҳида ўрин тутишини таъкидлади.
«Албатта, Месси менинг кумирим. Бутун оиламиз “Барселона” мухлиси бўлган. Мен болалигимдан уни бизнинг қаҳрамонимиз ва намунамиз сифатида кўриб улғайганман. У билан шахсан танишишни жуда истайман», — деди испаниялик футболчи.
Кубарсидан Месси етакчилигидаги Аргентинага қарши ўйинда Испаниянинг ғалаба қозониш имконияти ҳақида ҳам сўралди.
«Бу биз кўзлаётган аниқ мақсад. Биз айнан шу йўлда ҳаракат қиляпмиз», — дея жавоб берди «Барселона» ҳимоячиси.
Шу тариқа, Испания ва Аргентина финалда тўқнаш келса, Кубарси нафақат чемпионлик учун курашиш, балки болалик кумирига қарши ўйнаш имкониятига ҳам эга бўлади.
…