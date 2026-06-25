Қирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қирғизистоннинг Ўш–Алай автомобиль йўлида юзага келган кучли сел оқими фожиали оқибатларга сабаб бўлди. Ҳодиса натижасида камида олти киши ҳалок бўлган.
Маълумотларга кўра, фожиа 24 июнь куни содир бўлган. Кучли сел оқими йўлда ҳаракатланаётган енгил автомобилни оқизиб кетган.
Ҳозирча ҳалок бўлганлар ва жабрланганларнинг шахси, шунингдек, автомобиль ичида нечта одам бўлгани ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Тегишли хизматлар воқеа тафсилотларига ойдинлик киритмоқда.
Қутқарувчилар ҳодиса жойида қидирув-қутқарув ишларини давом эттирмоқда. Ҳудуддаги вазият назоратга олинган.
Мутахассислар сўнгги йилларда сел, сув тошқинлари ва бошқа табиий офатлар сонининг кўпайишини иқлим ўзгариши билан боғламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…