Жанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жанубий Корея собиқ президенти Юн Сок Ёлга қарши давлат тўнтаришига уриниш иши бўйича апелляция суди давом этмоқда. Yonhap агентлиги хабарига кўра, махсус прокуратура собиқ давлат раҳбари учун яна ўлим жазоси талаб қилди.
Иш 2024 йилда мамлакатда ҳарбий ҳолат жорий этилиши билан боғлиқ. Суд жараёни Юн Сок Ёлнинг судьяни рад этиш ҳақидаги илтимоси сабаб вақтинча тўхтатилган, бироқ Олий суд бу талабни қаноатлантирмаган.
Аввалроқ биринчи инстанция суди Юн Сок Ёлни давлат тўнтаришига уринишга раҳбарлик қилганликда айбдор деб топиб, умрбод қамоқ жазосига ҳукм қилган эди.
Прокуратура ушбу ҳукмни жуда енгил деб ҳисобламоқда. Шунингдек, собиқ ҳарбий қўмондон Но Сан Воннинг ёзувлари муҳим далил сифатида баҳоланиши кераклигини таъкидламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…