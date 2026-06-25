Xiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этди

Маиший техника бозорида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келаётган Xiaomi компанияси ўзининг энг кучли ва ақлли робот-чангютгичи — Робот Вакуум 6 Max моделини глобал бозорга чиқаришга тайёрланмоқда. Ушбу қурилма нафақат юқори сўриш қуввати, балки сунъий интеллектга асосланган илғор навигация тизими билан ҳам соҳадаги стандартларни янгилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман аллақачон компаниянинг халқаро расмий сайтида пайдо бўлган. Бу эса қурилманинг яқин ҳафталар ичида Хитойдан ташқаридаги бозорларда, жумладан, Марказий Осиё ҳудудида ҳам сотувга чиқишидан далолат беради. Ҳозирча Хитой ички бозорида унинг нархи тахминан 680 доллар этиб белгиланган, бироқ халқаро экспорт ва солиқлар ҳисобига глобал нарх бироз баландроқ бўлиши мумкин.

Инқилобий тозалаш тизими ва техник имкониятлар

Робот Вакуум 6 Max моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг сўриш қувватидадир — у 35 000 Па кўрсаткичга эга. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда бозордаги аксарият рақобатчилардан бир неча баробар юқори бўлиб, ҳатто энг оғир ва майда қолдиқларни ҳам гиламлар орасидан осонликча суғуриб олиш имконини беради. Шунингдек, қурилма 6 сантиметргача бўлган баландликдаги тўсиқлардан (масалан, баланд остоналардан) бемалол ўта олади.

Қурилма тўлақонли ювувчи чангютгич ҳисобланади. У махсус роликли швабра билан жиҳозланган бўлиб, тозалаш жараёнида у доимий равишда тоза сув билан ювилиб туради. Иш якунлангач, док-станция швабрани қайноқ сув билан ювиб, дезинфекция қилади ва қуритади. Бу эса фойдаланувчини қўлда тозалаш ташвишидан бутунлай халос этади.

Учта камера ва ақлли датчиклар

Xiaomi муҳандислари янги моделга учта камерадан иборат мураккаб тизимни ўрнатганлар. Бу тизим роботга қуйидаги вазифаларни бажаришда ёрдам беради:

  • Хонадаги тўсиқларни аниқ масофадан таниб олиш ва уларни четлаб ўтиш;
  • Қаттиқ чиқиндиларни суюқликлардан ажратиш;
  • Ифлосланиш даражаси юқори бўлган ҳудудларни аниқлаб, ўша жойда тозалаш қувватини автоматик ошириш;
  • Суюқлик ва қаттиқ чиқинди аралашиб кетган ҳолатларда Xiaomi Ҳоме иловаси орқали фойдаланувчини огоҳлантириш.
Девор четлари ва мебеллар остини сифатли тозалаш учун Робот Вакуум 6 Max қўшимча юмалоқ швабра ва ташқарига чиқувчи ён чўтка билан таъминланган. Бу технология бурчакларда чанг қолиб кетишининг олдини олади. Қурилма тўлиқ автоном тарзда ишлайди ва ўз-ўзини тозалаш станцияси туфайли инсон аралашувини минимал даражага туширади.

Ўзбекистон бозорида Xiaomi робот-чангютгичлари ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги билан жуда оммабоп. Робот Вакуум 6 Max моделининг кириб келиши юқори технологияли гаджетларни хуш кўрувчи маҳаллий истеъмолчилар учун айни муддао бўлиши шубҳасиз. Тез орада қурилманинг глобал сотув санаси ва ҳудудлар бўйича аниқ нархлари эълон қилиниши кутилмоқда.

XiaomiРобот ВакуумТехнологияСмарт ҲомеГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиBase Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиБугун, 23:00Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?Бугун, 22:54Google молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиGoogle молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиБугун, 22:27Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиХитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиБугун, 22:25Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиСунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиБугун, 22:20AI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиAI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиБугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди