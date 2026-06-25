Xiaomi компанияси 35 000 Па қувватли Робот Вакуум 6 Max флагманини тақдим этди
Маиший техника бозорида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келаётган Xiaomi компанияси ўзининг энг кучли ва ақлли робот-чангютгичи — Робот Вакуум 6 Max моделини глобал бозорга чиқаришга тайёрланмоқда. Ушбу қурилма нафақат юқори сўриш қуввати, балки сунъий интеллектга асосланган илғор навигация тизими билан ҳам соҳадаги стандартларни янгилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман аллақачон компаниянинг халқаро расмий сайтида пайдо бўлган. Бу эса қурилманинг яқин ҳафталар ичида Хитойдан ташқаридаги бозорларда, жумладан, Марказий Осиё ҳудудида ҳам сотувга чиқишидан далолат беради. Ҳозирча Хитой ички бозорида унинг нархи тахминан 680 доллар этиб белгиланган, бироқ халқаро экспорт ва солиқлар ҳисобига глобал нарх бироз баландроқ бўлиши мумкин.
Инқилобий тозалаш тизими ва техник имкониятларРобот Вакуум 6 Max моделининг энг асосий ўзига хослиги унинг сўриш қувватидадир — у 35 000 Па кўрсаткичга эга. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда бозордаги аксарият рақобатчилардан бир неча баробар юқори бўлиб, ҳатто энг оғир ва майда қолдиқларни ҳам гиламлар орасидан осонликча суғуриб олиш имконини беради. Шунингдек, қурилма 6 сантиметргача бўлган баландликдаги тўсиқлардан (масалан, баланд остоналардан) бемалол ўта олади.
Қурилма тўлақонли ювувчи чангютгич ҳисобланади. У махсус роликли швабра билан жиҳозланган бўлиб, тозалаш жараёнида у доимий равишда тоза сув билан ювилиб туради. Иш якунлангач, док-станция швабрани қайноқ сув билан ювиб, дезинфекция қилади ва қуритади. Бу эса фойдаланувчини қўлда тозалаш ташвишидан бутунлай халос этади.
Учта камера ва ақлли датчикларXiaomi муҳандислари янги моделга учта камерадан иборат мураккаб тизимни ўрнатганлар. Бу тизим роботга қуйидаги вазифаларни бажаришда ёрдам беради:
- Хонадаги тўсиқларни аниқ масофадан таниб олиш ва уларни четлаб ўтиш;
- Қаттиқ чиқиндиларни суюқликлардан ажратиш;
- Ифлосланиш даражаси юқори бўлган ҳудудларни аниқлаб, ўша жойда тозалаш қувватини автоматик ошириш;
- Суюқлик ва қаттиқ чиқинди аралашиб кетган ҳолатларда Xiaomi Ҳоме иловаси орқали фойдаланувчини огоҳлантириш.
Ўзбекистон бозорида Xiaomi робот-чангютгичлари ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги билан жуда оммабоп. Робот Вакуум 6 Max моделининг кириб келиши юқори технологияли гаджетларни хуш кўрувчи маҳаллий истеъмолчилар учун айни муддао бўлиши шубҳасиз. Тез орада қурилманинг глобал сотув санаси ва ҳудудлар бўйича аниқ нархлари эълон қилиниши кутилмоқда.
…