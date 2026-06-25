Арсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошлади
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнаси арафасида ўз таркибини сезиларли даражада кучайтиришни мақсад қилган. Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпионлари Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гуимараесни ўз сафига қўшиб олиш учун дастлабки алоқаларни ўрнатгани маълум бўлди. Микел Артета жамоаси бразилиялик футболчининг вакиллари билан музокараларга киришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даилй Маил нашри хабарига кўра, Арсенал раҳбарияти 28 ёшли таянч ярим ҳимоячисининг трансфери бўйича жиддий қадамларни ташламоқда. Артета ўз жамоасининг ўрта чизиғида юқори даражадаги барқарорлик ва тўп назоратини таъминлай оладиган тажрибали ўйинчи кўришни истамоқда. Гуимараес айнан шундай талабларга жавоб берадиган номзод сифатида кўрилмоқда.
Нюкасл Юнайтед раҳбарияти эса ўз етакчисини қўйиб юбориш ниятида эмас, бироқ улар Арсенал томонидан расмий таклиф тушишига тайёргарлик кўришмоқда. Бруно Гуимараес ҳозирда бразилиялик воситачилар орқали бозордаги мавжуд вариантларни ўрганмоқда. Футболчи айни дамда ўз терма жамоаси сафида халқаро мусобақаларда иштирок этаётган бўлса-да, унинг келажаги борасидаги муҳокамалар тўхтагани йўқ.
Ярим ҳимоя марказидаги рақобатГуимараес Нюкасл таркибига Лиондан келиб қўшилганидан буён Англия чемпионатининг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири сифатида ўзини кўрсата олди. Унинг майдонни кўра олиш қобилияти ва ҳимоявий интизоми Микел Артетанинг тактик тизимига жуда мос келади. Нюкасл билан амалдаги шартномаси яна икки йил давом этишига қарамай, футболчининг чемпион жамоага ўтиш истаги трансферда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин.
Goal.com нашри маълумотларига кўра, Арсенал фақатгина ярим ҳимоя билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб ҳужум чизиғини ҳам кучайтиришни режалаштирган. Лондонликлар рўйхатида Астон Вилланинг ёш юлдузи Морган Роджерс ҳам бор. Бироқ, Бирмингем клуби ўз футболчиси учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ талаб қилаётгани бу трансферни мураккаблаштириши мумкин.
Арсенал ўтган мавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттириш ва келаси мавсумда ҳам чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш учун таркибни янгилаш зарурлигини тушуниб турибди. Бруно Гуимараес каби тажрибали ижрочиларнинг келиши жамоага нафақат ички чемпионатда, балки Чемпионлар лигаси баҳсларида ҳам катта устунлик бериши шубҳасиз. Яқин ҳафталарда Нюкаслга расмий таклиф юборилиши кутилмоқда.
…