Арсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошлади

·0·Спорт
Арсенал таркибни кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараес билан музокараларни бошлади

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнаси арафасида ўз таркибини сезиларли даражада кучайтиришни мақсад қилган. Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпионлари Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гуимараесни ўз сафига қўшиб олиш учун дастлабки алоқаларни ўрнатгани маълум бўлди. Микел Артета жамоаси бразилиялик футболчининг вакиллари билан музокараларга киришган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил нашри хабарига кўра, Арсенал раҳбарияти 28 ёшли таянч ярим ҳимоячисининг трансфери бўйича жиддий қадамларни ташламоқда. Артета ўз жамоасининг ўрта чизиғида юқори даражадаги барқарорлик ва тўп назоратини таъминлай оладиган тажрибали ўйинчи кўришни истамоқда. Гуимараес айнан шундай талабларга жавоб берадиган номзод сифатида кўрилмоқда.

Нюкасл Юнайтед раҳбарияти эса ўз етакчисини қўйиб юбориш ниятида эмас, бироқ улар Арсенал томонидан расмий таклиф тушишига тайёргарлик кўришмоқда. Бруно Гуимараес ҳозирда бразилиялик воситачилар орқали бозордаги мавжуд вариантларни ўрганмоқда. Футболчи айни дамда ўз терма жамоаси сафида халқаро мусобақаларда иштирок этаётган бўлса-да, унинг келажаги борасидаги муҳокамалар тўхтагани йўқ.

Ярим ҳимоя марказидаги рақобат

Гуимараес Нюкасл таркибига Лиондан келиб қўшилганидан буён Англия чемпионатининг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири сифатида ўзини кўрсата олди. Унинг майдонни кўра олиш қобилияти ва ҳимоявий интизоми Микел Артетанинг тактик тизимига жуда мос келади. Нюкасл билан амалдаги шартномаси яна икки йил давом этишига қарамай, футболчининг чемпион жамоага ўтиш истаги трансферда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин.

Goal.com нашри маълумотларига кўра, Арсенал фақатгина ярим ҳимоя билан чекланиб қолмоқчи эмас. Клуб ҳужум чизиғини ҳам кучайтиришни режалаштирган. Лондонликлар рўйхатида Астон Вилланинг ёш юлдузи Морган Роджерс ҳам бор. Бироқ, Бирмингем клуби ўз футболчиси учун 100 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ талаб қилаётгани бу трансферни мураккаблаштириши мумкин.

Арсенал ўтган мавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттириш ва келаси мавсумда ҳам чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш учун таркибни янгилаш зарурлигини тушуниб турибди. Бруно Гуимараес каби тажрибали ижрочиларнинг келиши жамоага нафақат ички чемпионатда, балки Чемпионлар лигаси баҳсларида ҳам катта устунлик бериши шубҳасиз. Яқин ҳафталарда Нюкаслга расмий таклиф юборилиши кутилмоқда.

АрсеналНюкаслБруно ГуимараесТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Бугун, 23:08Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 23:02Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Бугун, 22:43Жозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сирЖозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сирБугун, 22:38Педри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирдиПедри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирдиБугун, 22:37Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди