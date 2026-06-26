Ўзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• 1991 йилда — 66,4 ёш
2025 йилда Ўзбекистонда доимий аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшни ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Қайд этилишича, мазкур кўрсаткич 1991 йилга нисбатан 9 йилга ошган. Ўша йили мамлакатда ўртача умр давомийлиги 66,4 ёш бўлган.
Йиллар кесимида кўрсаткич қуйидагича ўзгарган:
• 1991 йилда — 66,4 ёш
• 1995 йилда — 69,1 ёш
• 2000 йилда — 70,8 ёш
• 2005 йилда — 71,8 ёш
• 2010 йилда — 73 ёш
• 2015 йилда — 73,6 ёш
• 2020 йилда — 73,4 ёш
• 2024 йилда — 75,1 ёш
• 2025 йилда — 75,4 ёш
Маълумотлардан кўриниб турибдики, 1991 йилдан 2015 йилгача ўртача умр давомийлиги изчил ўсган. 2020 йилда кўрсаткич 73,4 ёшга тушган бўлса, кейинги йилларда яна кўтарилиб, 2025 йилда 75,4 ёшга етган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…