Ўзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етди

·0·Саломатлик
Ўзбекистонда ўртача умр давомийлиги 75,4 ёшга етди

2025 йилда Ўзбекистонда доимий аҳолининг ўртача умр кўриш давомийлиги 75,4 ёшни ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.

Қайд этилишича, мазкур кўрсаткич 1991 йилга нисбатан 9 йилга ошган. Ўша йили мамлакатда ўртача умр давомийлиги 66,4 ёш бўлган.

Йиллар кесимида кўрсаткич қуйидагича ўзгарган:

• 1991 йилда — 66,4 ёш
• 1995 йилда — 69,1 ёш
• 2000 йилда — 70,8 ёш
• 2005 йилда — 71,8 ёш
• 2010 йилда — 73 ёш
• 2015 йилда — 73,6 ёш
• 2020 йилда — 73,4 ёш
• 2024 йилда — 75,1 ёш
• 2025 йилда — 75,4 ёш

Маълумотлардан кўриниб турибдики, 1991 йилдан 2015 йилгача ўртача умр давомийлиги изчил ўсган. 2020 йилда кўрсаткич 73,4 ёшга тушган бўлса, кейинги йилларда яна кўтарилиб, 2025 йилда 75,4 ёшга етган.

Миллий статистика қўмитасиУмр давомийлигиАҳолиСтатистика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...Ўзбекистонда саратонга қарши курашишнинг янги дастури жорий этилади...Кеча, 19:21Кўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одатКўпчилик билмайди: буйракларга зарар берувчи 4 одат23.06, 20:4311 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди15.06, 20:52Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалариҚачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари12.06, 21:40Кеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширадиКеч ухлаш юрак хуружи ва инсулт хавфини оширади12.06, 13:17Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?11.06, 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
11 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Узоқ умр кўриш учун қайси маҳсулотлардан воз кечиш керак?
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Саратонни тўхтатган дори олимларни ҳайратда қолдирди
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Қачон ва қанчалик тез-тез ухлаётганингиз ўлим хавфини кўрсатиши мумкин, тадқиқот натижалари
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Юракни соғлом сақлаш учун нималарни ейиш керак?
Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?
Уйқудан олдин овқат ейиш нимага олиб келади?
Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?
Тез вазн ташлашнинг организмга қандай зарарлари бор?
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди
Инсульт пайтида ҳаётни сақлаши мумкин бўлган спрей ишлаб чиқилди