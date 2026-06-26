NASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечди
АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) ўзининг улкан Artemis ой дастури доирасидаги тўртта асосий лойиҳани тўхтатишга қарор қилди. Бунга мазкур лойиҳаларнинг умумий қиймати кутилмаганда кескин ошиб кетгани ва муддатларнинг бир неча йилга сурилгани сабаб бўлган. NASA Бош инспектори бошқармаси томонидан эълон қилинган ҳисоботда ушбу қарор агентликнинг молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш учун зарур чора экани таъкидланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, бекор қилинган тўртта лойиҳанинг дастлабки баҳоланган қиймати 2,8 миллиард долларни ташкил этган эди. Бироқ ишлаб чиқиш жараёнида бу кўрсаткич деярли икки бараварга ошиб, 5,9 миллиард долларга етган. Шу билан бирга, ушбу қурилмаларни етказиб бериш муддатлари режадагидан 7 йилга кечиккан. Audiторларнинг хулосасига кўра, агар лойиҳалар тўхтатилмаганида, харажатлар ва вақт сарфи янада ортиб бориши муқаррар эди.
Стратегик устуворликларнинг ўзгаришиNASA маъмурияти март ойида эълон қилинган Игнитион деб номланган янги стратегия доирасида ушбу лойиҳалардан воз кечишини билдирган эди. Агентлик раҳбарияти эндиликда асосий эътиборни ой атрофидаги орбитада инфратузилма яратишдан кўра, бевосита Ой сиртида доимий базани барпо этишга қаратмоқда. Бу эса Artemis дастурининг умумий архитектурасини соддалаштиришни талаб этади.
Бекор қилинган лойиҳалар орасида Спасе Лаунч Сйстем (СЛС) ўта оғир ракетаси учун янги юқори босқич ва Универсал Стаге Адаптер каби муҳим қисмлар бор эди. Гарчи айрим пудратчилар ва коинот ҳамжамияти вакиллари тайёрлик даражаси юқори бўлган лойиҳаларнинг тўхтатилишини танқид қилган бўлса-да, NASA бу қурилмалар одамларнинг Ойга илк қўниши учун ҳаётий зарур эмаслигини маълум қилди.
Харажатлар нега бунчалик ошиб кетди?Универсал Стаге Адаптер лойиҳаси харажатлар назоратдан чиқиб кетганига яққол мисол бўла олади. Дйнетикс компанияси билан 2017-йилда тузилган шартнома қиймати 131 миллион долларни ташкил қилган эди. Лойиҳа ёпилган вақтда эса унинг нархи 353 миллион долларга етган. Audiторлар тахминига кўра, ишлар давом эттирилганда, оддий композит материалдан ясалган ушбу адаптер 500 миллион долларга тушиши ва фақат 2030-йилга келиб тайёр бўлиши мумкин эди.
- Лойиҳалар қийматининг 2,8 миллиарддан 5,9 миллиард долларгача ўсиши;
- Етказиб бериш муддатларининг 7 йилга кечикиши;
- Пудратчилар томонидан шартнома шартларининг бажарилмаслиги;
- Ой атрофидаги Лунар Гатевай станцияси режаларининг қайта кўриб чиқилиши.
…