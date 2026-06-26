NASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечди

·20·Техно
NASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечди

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) ўзининг улкан Artemis ой дастури доирасидаги тўртта асосий лойиҳани тўхтатишга қарор қилди. Бунга мазкур лойиҳаларнинг умумий қиймати кутилмаганда кескин ошиб кетгани ва муддатларнинг бир неча йилга сурилгани сабаб бўлган. NASA Бош инспектори бошқармаси томонидан эълон қилинган ҳисоботда ушбу қарор агентликнинг молиявий барқарорлигини сақлаб қолиш учун зарур чора экани таъкидланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, бекор қилинган тўртта лойиҳанинг дастлабки баҳоланган қиймати 2,8 миллиард долларни ташкил этган эди. Бироқ ишлаб чиқиш жараёнида бу кўрсаткич деярли икки бараварга ошиб, 5,9 миллиард долларга етган. Шу билан бирга, ушбу қурилмаларни етказиб бериш муддатлари режадагидан 7 йилга кечиккан. Audiторларнинг хулосасига кўра, агар лойиҳалар тўхтатилмаганида, харажатлар ва вақт сарфи янада ортиб бориши муқаррар эди.

Стратегик устуворликларнинг ўзгариши

NASA маъмурияти март ойида эълон қилинган Игнитион деб номланган янги стратегия доирасида ушбу лойиҳалардан воз кечишини билдирган эди. Агентлик раҳбарияти эндиликда асосий эътиборни ой атрофидаги орбитада инфратузилма яратишдан кўра, бевосита Ой сиртида доимий базани барпо этишга қаратмоқда. Бу эса Artemis дастурининг умумий архитектурасини соддалаштиришни талаб этади.

Бекор қилинган лойиҳалар орасида Спасе Лаунч Сйстем (СЛС) ўта оғир ракетаси учун янги юқори босқич ва Универсал Стаге Адаптер каби муҳим қисмлар бор эди. Гарчи айрим пудратчилар ва коинот ҳамжамияти вакиллари тайёрлик даражаси юқори бўлган лойиҳаларнинг тўхтатилишини танқид қилган бўлса-да, NASA бу қурилмалар одамларнинг Ойга илк қўниши учун ҳаётий зарур эмаслигини маълум қилди.

Харажатлар нега бунчалик ошиб кетди?

Универсал Стаге Адаптер лойиҳаси харажатлар назоратдан чиқиб кетганига яққол мисол бўла олади. Дйнетикс компанияси билан 2017-йилда тузилган шартнома қиймати 131 миллион долларни ташкил қилган эди. Лойиҳа ёпилган вақтда эса унинг нархи 353 миллион долларга етган. Audiторлар тахминига кўра, ишлар давом эттирилганда, оддий композит материалдан ясалган ушбу адаптер 500 миллион долларга тушиши ва фақат 2030-йилга келиб тайёр бўлиши мумкин эди.

  • Лойиҳалар қийматининг 2,8 миллиарддан 5,9 миллиард долларгача ўсиши;
  • Етказиб бериш муддатларининг 7 йилга кечикиши;
  • Пудратчилар томонидан шартнома шартларининг бажарилмаслиги;
  • Ой атрофидаги Лунар Гатевай станцияси режаларининг қайта кўриб чиқилиши.
Шунингдек, Лунар Гатевай ой орбитаси станциясининг келажаги ҳам сўроқ остида қолмоқда. Northrop Grumman компаниясига Ҳабитатион анд Логистикс Оутпост модулидаги ишларни тўхтатиш бўйича кўрсатма берилгани агентликнинг эски концепциядан бутунлай воз кечаётганини тасдиқлайди. ixbt.com нашрининг ёзишича, бундай қарорлар NASA учун маблағларни тежаш ва инсониятнинг Ойда барқарор бўлишини таъминлайдиган муҳимроқ технологияларга йўналтириш имконини беради.

NASAArtemisКоинотОйТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиMini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиБугун, 17:59Роботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиРоботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиБугун, 17:51Vivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиVivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиБугун, 16:51Москва вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқландиМосква вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқландиБугун, 16:27Марс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиМарс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиБугун, 15:27SpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликSpaceX космик пойгада мутлақ устунликка эришди: 76 та парвоз ва нол хатоликБугун, 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди