Челси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилди
АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати нафақат шиддатли баҳслари, балки кутилмаган эътирофлари билан ҳам мухлислар эътиборини тортмоқда. Челси клуби ва Португалия терма жамоаси вингери Педро Нето турнирнинг энг келишган футболчиси деб топилди. Бу норасмий унвон ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди ва футболчининг ўзи ҳам Флоридада ўтказилган матбуот анжуманида бунга муносабат билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португалия терма жамоасининг матбуот котиби Нетони ОАВ вакилларига "Жаҳон чемпионатининг энг чиройли ўйинчиси" сифатида таништиргач, футболчи бу хабарни ҳазил ва ўзига бўлган юқори ишонч билан қарши олди. Унинг сўзларига кўра, бундай эътироф нафақат у учун, балки бутун жамоа учун кутилган ҳолат бўлган. Педро Нетонинг бу самимий ва ҳазиломуз жавоби журналистларнинг кулгисига сабаб бўлди.
"Тўғриси, бу мен учун мутлақо кутилмаган янгилик эмас! Бу мутлақо табиий ҳол деб ўйлайман. Кийиниш хонасида ҳам бу мавзу муҳокама қилинмади, чунки жамоадошларим бир овоздан менинг энг келишган эканлигимга аллақачон келишиб бўлишган", — дея ҳазиллашди Челси ҳужумчиси ўзининг янги мақомига тўхталиб.
Роналдо ва Ўзбекистон устидан қозонилган ғалабаТашқи кўриниши ҳақидаги саволлардан сўнг, Нето асосий эътиборни майдондаги ҳаракатларга қаратди. Хусусан, у Португалиянинг Ўзбекистон терма жамоаси устидан қозонилган 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабасига тўхталиб ўтди. Мазкур баҳсда дубл қайд этган жамоа сардори Криштиано Роналдо ҳақида гапирар экан, Нето фахрий ҳужумчининг голларга бўлган иштиёқи бутун жамоани рухлантиришини таъкидлади.
Goal.com нашри хабарига кўра, Нето Роналдонинг ҳар бир голдан сўнг янада кучлироқ мотивация олишини алоҳида қайд этган. "Бутун жамоа у учун хурсанд бўлди. Биз унинг голлар билан яшашини ва бунга қанчалик боғланиб қолганини яхши биламиз. Дунёнинг энг яхши футболчиси ўзи ёқтирган ишни қилаётганини кўриш бизга завқ бағишлайди. Унга Жаҳон чемпионатида гол уришга ёрдам бериш биз учун қўшимча масъулият ва мотивациядир", — деди вингер.
Гуруҳдаги вазият ва Колумбияга қарши баҳсҲозирда Португалия терма жамоаси "К" гуруҳида Колумбиядан икки очко ортда қолган ҳолда иккинчи ўринда бормоқда. Гуруҳ ғолиблигини аниқлаб берадиган ҳал қилувчи баҳс олдидан Нето жамоанинг кайфияти аъло даражада эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Роберто Мартинез шогирдлари плей-оффда осонроқ рақиб танлаш учун математик ҳисоб-китоблар билан шуғулланмоқчи эмас.
"Баъзида иккинчи ёки учинчи ўринни эгалласак, кимга қарши тушишимиз мумкинлиги ҳақидаги сценарийларни кўриб чиқамиз. Бироқ асосийси — ғолиблик менталитетини сақлаб қолиш. Биз энг яхшиси бўлишни истаймиз ва Колумбияга қарши фақат биринчи ўринни эгаллаш учун майдонга тушамиз", — дея қўшимча қилди Педро Нето.
Ўзбекистон терма жамоаси устидан қозонилган йирик ғалабадан сўнг, Колумбияга қарши ўйин Португалия учун ҳақиқий синов бўлиши кутилмоқда. Жанубий Америка вакиллари ҳам ажойиб спорт формасида экани инобатга олинса, ушбу тўқнашув гуруҳ босқичининг энг қизиқарли учрашувларидан бирига айланади. Нето учун эса бу ўйин нафақат ОАВ юлдузи, балки катта саҳналарда натижа кўрсата оладиган етакчи эканини исботлаш учун имкониятдир.
…