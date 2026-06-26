Челси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилди

·0·Спорт
Челси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилди

АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида ўтаётган 2026-йилги Жаҳон чемпионати нафақат шиддатли баҳслари, балки кутилмаган эътирофлари билан ҳам мухлислар эътиборини тортмоқда. Челси клуби ва Португалия терма жамоаси вингери Педро Нето турнирнинг энг келишган футболчиси деб топилди. Бу норасмий унвон ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди ва футболчининг ўзи ҳам Флоридада ўтказилган матбуот анжуманида бунга муносабат билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португалия терма жамоасининг матбуот котиби Нетони ОАВ вакилларига "Жаҳон чемпионатининг энг чиройли ўйинчиси" сифатида таништиргач, футболчи бу хабарни ҳазил ва ўзига бўлган юқори ишонч билан қарши олди. Унинг сўзларига кўра, бундай эътироф нафақат у учун, балки бутун жамоа учун кутилган ҳолат бўлган. Педро Нетонинг бу самимий ва ҳазиломуз жавоби журналистларнинг кулгисига сабаб бўлди.

"Тўғриси, бу мен учун мутлақо кутилмаган янгилик эмас! Бу мутлақо табиий ҳол деб ўйлайман. Кийиниш хонасида ҳам бу мавзу муҳокама қилинмади, чунки жамоадошларим бир овоздан менинг энг келишган эканлигимга аллақачон келишиб бўлишган", — дея ҳазиллашди Челси ҳужумчиси ўзининг янги мақомига тўхталиб.

Роналдо ва Ўзбекистон устидан қозонилган ғалаба

Ташқи кўриниши ҳақидаги саволлардан сўнг, Нето асосий эътиборни майдондаги ҳаракатларга қаратди. Хусусан, у Португалиянинг Ўзбекистон терма жамоаси устидан қозонилган 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабасига тўхталиб ўтди. Мазкур баҳсда дубл қайд этган жамоа сардори Криштиано Роналдо ҳақида гапирар экан, Нето фахрий ҳужумчининг голларга бўлган иштиёқи бутун жамоани рухлантиришини таъкидлади.

Goal.com нашри хабарига кўра, Нето Роналдонинг ҳар бир голдан сўнг янада кучлироқ мотивация олишини алоҳида қайд этган. "Бутун жамоа у учун хурсанд бўлди. Биз унинг голлар билан яшашини ва бунга қанчалик боғланиб қолганини яхши биламиз. Дунёнинг энг яхши футболчиси ўзи ёқтирган ишни қилаётганини кўриш бизга завқ бағишлайди. Унга Жаҳон чемпионатида гол уришга ёрдам бериш биз учун қўшимча масъулият ва мотивациядир", — деди вингер.

Гуруҳдаги вазият ва Колумбияга қарши баҳс

Ҳозирда Португалия терма жамоаси "К" гуруҳида Колумбиядан икки очко ортда қолган ҳолда иккинчи ўринда бормоқда. Гуруҳ ғолиблигини аниқлаб берадиган ҳал қилувчи баҳс олдидан Нето жамоанинг кайфияти аъло даражада эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, Роберто Мартинез шогирдлари плей-оффда осонроқ рақиб танлаш учун математик ҳисоб-китоблар билан шуғулланмоқчи эмас.

"Баъзида иккинчи ёки учинчи ўринни эгалласак, кимга қарши тушишимиз мумкинлиги ҳақидаги сценарийларни кўриб чиқамиз. Бироқ асосийси — ғолиблик менталитетини сақлаб қолиш. Биз энг яхшиси бўлишни истаймиз ва Колумбияга қарши фақат биринчи ўринни эгаллаш учун майдонга тушамиз", — дея қўшимча қилди Педро Нето.

Ўзбекистон терма жамоаси устидан қозонилган йирик ғалабадан сўнг, Колумбияга қарши ўйин Португалия учун ҳақиқий синов бўлиши кутилмоқда. Жанубий Америка вакиллари ҳам ажойиб спорт формасида экани инобатга олинса, ушбу тўқнашув гуруҳ босқичининг энг қизиқарли учрашувларидан бирига айланади. Нето учун эса бу ўйин нафақат ОАВ юлдузи, балки катта саҳналарда натижа кўрсата оладиган етакчи эканини исботлаш учун имкониятдир.

Педро НетоКриштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаЖозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 16:56Реал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкинРеал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкинБугун, 16:33Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлариЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлариБугун, 15:58Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Бугун, 15:29Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 15:05Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Арда Гулер: «Жуда ёмон ўйнадим, танқидлар адолатли»Бугун, 14:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди