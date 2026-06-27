Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»
Кабо-Верде миллий жамоаси дарвозабони Возинья 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/16 финалида Аргентинага қарши бўладиган муҳим учрашув олдидан ўз фикрларини билдирди.
Тажрибали посбон Аргентина сардори Лионель Мессини футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи деб атади. Шу билан бирга, у машҳур ҳужумчини тўхтатиш учун майдонда бор кучини ишга солишини таъкидлади.
«Месси — барча даврларнинг энг буюк футболчиси. Унга қарши майдонга тушиш керак бўлса, ҳар қандай жамоа ҳаяжонга тушади», — деди Возинья.
Дарвозабон Месси билан бир майдонда ўйнашни катта орзу ва фахр деб атади.
«Мессининг ўзи билан бир майдонни бўлишиш — орзу. Бир куни болаларимга унга қарши ўйнаганимни фахр билан айтаман», — дея қўшимча қилди у.
Шунга қарамай, Возинья майдонда рақибга ҳеч қандай ён бериш бўлмаслигини таъкидлади.
«Уни тўхтатиш деярли имконсиз эканини биламан. Лекин Месси менга гол урмаслиги учун қўлимдан келган барча ишни қиламан, боримни бераман», — дея унинг сўзларини келтирди Goal Verse нашри.
Аргентина «J» гуруҳини биринчи ўринда якунлаб, плей-офф босқичига йўл олди. Кабо-Верде эса «H» гуруҳида иккинчи поғонани эгаллаб, Уругвайни ортда қолдирди.
Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги 1/16 финал учрашуви 29 июнь куни бўлиб ўтади.
…