80 ёшдан кейин ҳам бахтли яшаш мумкин: япон шифокорининг 44 қоидаси

·0·Фойдали
80 ёшдан кейин ҳам бахтли яшаш мумкин: япон шифокорининг 44 қоидаси

Японияда психолог ва кексалар саломатлиги бўйича мутахассис Хидеки Ваданинг «Саксон ёш тўсиғини енгиш» номли китоби катта қизиқиш уйғотди. Нашр дўконларга чиқиши биланоқ 500 мингдан ортиқ нусхада сотилди. Мутахассислар унинг яқин вақт ичида миллион нусхалик натижага эришишини тахмин қилмоқда.

61 ёшли доктор Вада кўп йиллик тажрибасини 44 та оддий қоидага жамлаб, 60 ёшдан кейин ҳам хотиржам, фаол ва мазмунли ҳаёт кечириш мумкинлигини таъкидлайди.

Унинг асосий маслаҳатлари жуда содда: ҳар куни сайр қилиш, ҳаракатдан тўхтамаслик, сув ичишни унутмаслик, овқатни яхшилаб чайнаш, ўқиш ва ўрганишда давом этиш, ўзини уйга қамаб қўймаслик ҳамда кўпроқ кулиш.

Муаллифнинг фикрича, хотира фақат ёш туфайли эмас, балки фаолиятсизлик натижасида ҳам сусаяди. Шунинг учун инсон ҳар қандай ёшда мияси ва танасини ҳаракатда ушлаши керак.

Доктор Вада ёлғиз қолишни ҳам доимо салбий ҳолат деб ҳисобламайди. Баъзан у инсонга хотиржамлик, ўзини тинглаш ва ортиқча ташвишлардан халос бўлиш имконини беради.

У кексаликда инсон ўзини мажбурлаб яшамаслиги кераклигини таъкидлайди: ёқтирган ишини қилиш, хурсанд қиладиган таомларни меъёрида истеъмол қилиш ва ёқимсиз инсонлар билан мулоқотни камайтириш мумкин.

Китобда оптимизм энг яхши «дори» сифатида таърифланади. Мевалар, тоза ҳаво, қуёш нури, шукроналик ва табассум инсоннинг кайфияти ҳамда ҳаёт сифатини яхшилаши айтилган.

Муаллифнинг энг муҳим ғояси шундаки, 60 ёшдан кейинги давр ҳаётнинг тугаши эмас. Аксинча, бу инсон ортиқча ташвишлардан воз кечиб, ўзи учун яшашни бошлайдиган янги босқичдир.

Қариликни юк эмас, балки ҳаёт берган неъмат сифатида қабул қилиш керак. Чунки ёш бўлиш осон, аммо кўп нарсани бошдан кечириб ҳам ҳаётдан қувонч топа олиш — ҳақиқий маҳоратдир.

Ҳали ҳам саёҳат қиладиган, балиқ овлайдиган, ўзини парвариш қиладиган, озода кийинадиган ва келажак ҳақида орзу қилишдан тўхтамаган кексалар ҳурматга лойиқ. Улар ёшини эмас, қалбидаги кучни намоён этади.

Қисқача айтганда, оддий яшанг, ҳар куни ҳаракат қилинг, кўпроқ кулинг ва ўз ёшингизни меҳр билан қабул қилинг. Шунда бахт сиз ўйлагандан ҳам яқин эканини англайсиз.

Эслатма: дори қабул қилиш, қон босими ёки қанд миқдорига оид ҳар қандай қарор фақат шифокор тавсияси асосида қабул қилиниши лозим.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...Бугун, 16:5426 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!Кеча, 23:0925 июнда туғилганлар: Омад рақамларингиз ва сиз билмаган сирларингиз25 июнда туғилганлар: Омад рақамларингиз ва сиз билмаган сирларингиз25.06, 22:3224 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи24.06, 22:00Онг остини янгилаш: Хатолардан қўрқиш дастурини қандай ўчириш мумкин?Онг остини янгилаш: Хатолардан қўрқиш дастурини қандай ўчириш мумкин?24.06, 21:57Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз берадиҲар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради24.06, 15:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда
Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда
Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли
Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли