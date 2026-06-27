80 ёшдан кейин ҳам бахтли яшаш мумкин: япон шифокорининг 44 қоидаси
Японияда психолог ва кексалар саломатлиги бўйича мутахассис Хидеки Ваданинг «Саксон ёш тўсиғини енгиш» номли китоби катта қизиқиш уйғотди. Нашр дўконларга чиқиши биланоқ 500 мингдан ортиқ нусхада сотилди. Мутахассислар унинг яқин вақт ичида миллион нусхалик натижага эришишини тахмин қилмоқда.
61 ёшли доктор Вада кўп йиллик тажрибасини 44 та оддий қоидага жамлаб, 60 ёшдан кейин ҳам хотиржам, фаол ва мазмунли ҳаёт кечириш мумкинлигини таъкидлайди.
Унинг асосий маслаҳатлари жуда содда: ҳар куни сайр қилиш, ҳаракатдан тўхтамаслик, сув ичишни унутмаслик, овқатни яхшилаб чайнаш, ўқиш ва ўрганишда давом этиш, ўзини уйга қамаб қўймаслик ҳамда кўпроқ кулиш.
Муаллифнинг фикрича, хотира фақат ёш туфайли эмас, балки фаолиятсизлик натижасида ҳам сусаяди. Шунинг учун инсон ҳар қандай ёшда мияси ва танасини ҳаракатда ушлаши керак.
Доктор Вада ёлғиз қолишни ҳам доимо салбий ҳолат деб ҳисобламайди. Баъзан у инсонга хотиржамлик, ўзини тинглаш ва ортиқча ташвишлардан халос бўлиш имконини беради.
У кексаликда инсон ўзини мажбурлаб яшамаслиги кераклигини таъкидлайди: ёқтирган ишини қилиш, хурсанд қиладиган таомларни меъёрида истеъмол қилиш ва ёқимсиз инсонлар билан мулоқотни камайтириш мумкин.
Китобда оптимизм энг яхши «дори» сифатида таърифланади. Мевалар, тоза ҳаво, қуёш нури, шукроналик ва табассум инсоннинг кайфияти ҳамда ҳаёт сифатини яхшилаши айтилган.
Муаллифнинг энг муҳим ғояси шундаки, 60 ёшдан кейинги давр ҳаётнинг тугаши эмас. Аксинча, бу инсон ортиқча ташвишлардан воз кечиб, ўзи учун яшашни бошлайдиган янги босқичдир.
Қариликни юк эмас, балки ҳаёт берган неъмат сифатида қабул қилиш керак. Чунки ёш бўлиш осон, аммо кўп нарсани бошдан кечириб ҳам ҳаётдан қувонч топа олиш — ҳақиқий маҳоратдир.
Ҳали ҳам саёҳат қиладиган, балиқ овлайдиган, ўзини парвариш қиладиган, озода кийинадиган ва келажак ҳақида орзу қилишдан тўхтамаган кексалар ҳурматга лойиқ. Улар ёшини эмас, қалбидаги кучни намоён этади.
Қисқача айтганда, оддий яшанг, ҳар куни ҳаракат қилинг, кўпроқ кулинг ва ўз ёшингизни меҳр билан қабул қилинг. Шунда бахт сиз ўйлагандан ҳам яқин эканини англайсиз.
Эслатма: дори қабул қилиш, қон босими ёки қанд миқдорига оид ҳар қандай қарор фақат шифокор тавсияси асосида қабул қилиниши лозим.
…