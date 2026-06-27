Норвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраланди

·0·Дунё
Норвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраланди

2026 йилги жаҳон чемпионати доирасидаги Норвегия ва Франция миллий жамоалари ўртасидаги учрашувдан кейин хавотирли ҳодиса содир бўлди.

Франциянинг 4:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсдан сўнг юзлаб мухлис тўпланган ҳудудда отишма юз берди. Дастлабки маълумотларга кўра, камида тўрт киши ўқдан жароҳат олган.

Учрашув АҚШнинг Массачусетс штати Фоксборо шаҳридаги «Жиллетт» стадионида ўтказилган.

Массачусетс полиция департаменти маълум қилишича, жума куни ярим тунга яқин отишма ҳақида бир нечта чақирув келиб тушган.

«Ҳодиса жойига етиб борган полиция ходимлари Мэйн-стрит ва Парк-стрит кесишмасида камида тўрт нафар фуқарони ўқотар қуролдан жароҳат олган ҳолда топди», — дея полиция баёнотидан иқтибос келтирди ABC News.

Жабрланганларнинг барчаси шифохонага олиб кетилган. Ҳозирча уларнинг аҳволи ҳақида расмий маълумот берилмади.

Шунингдек, отишма билан боғлиқ ҳолда кимдир ҳибсга олингани тўғрисида ҳам хабар йўқ. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар воқеа тафсилотларини ўрганмоқда.

Маълумот учун, 2026 йилги жаҳон чемпионати 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Мексика ва Канадада ўтказилмоқда. Амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентина миллий жамоаси.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зилзила мўъжизаси: 18 кунлик чақалоқ 32 соатдан кейин қутқарилдиЗилзила мўъжизаси: 18 кунлик чақалоқ 32 соатдан кейин қутқарилдиБугун, 15:34Трамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилдиТрамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилдиБугун, 13:40Россияда коррупсиявий жиноятлар учун мансабдорларни ўлимга ҳукм қилиш таклиф этилдиРоссияда коррупсиявий жиноятлар учун мансабдорларни ўлимга ҳукм қилиш таклиф этилдиБугун, 13:26Грузия парламентида муштлашув: баҳорги сессия жанжал билан ёпилдиГрузия парламентида муштлашув: баҳорги сессия жанжал билан ёпилдиБугун, 13:2240 сония ичида икки зилзила: Венесуэлада даҳшатли оқибатлар40 сония ичида икки зилзила: Венесуэлада даҳшатли оқибатларБугун, 13:18Dior ва Chanel сумкалари учун 7 йил: Жанубий Кореянинг собиқ биринчи хоним қамалдиDior ва Chanel сумкалари учун 7 йил: Жанубий Кореянинг собиқ биринчи хоним қамалдиБугун, 13:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди