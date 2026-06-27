Сватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқда
Швейцариянинг машҳур Сватч Груп соат ишлаб чиқарувчиси ва Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўртасидаги узоқ йиллик ҳуқуқий низо янги босқичга чиқди. Швейцария компанияси Samsung смарт-соатлари учун яратилган рақамли сиферблатлар дизайни ўзининг савдо белгиларини бузганини даъво қилиб, 170 миллион доллар миқдорида компенсация талап қилмоқда. Reuters агентлигининг хабар беришича, ушбу иш Буюк Британия тарихидаги савдо белгиларини ҳимоя қилиш бўйича энг йирик суд жараёнларидан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур низо Samsung компаниясининг Galaxy Watch смарт-соатлари учун мўлжалланган иловалар билан боғлиқ. Ушбу иловалар фойдаланувчиларга Сватч Груп таркибига кирувчи Омега, Тиссот ва бошқа нуфузли брендларнинг классик дизайнларини нусхаловчи рақамли сиферблатларни ўрнатиш имконини берган. 2022-йилда Лондон Олий суди Samsung компаниясини савдо белгиларига оид ҳуқуқларни бузганликда айбдор деб топган эди.
Дизайн ўғрилиги ва лицензия масаласиҲозирда суд жараёни фақатгина товон пули миқдорини белгилаш билан шуғулланмоқда. Сватч Груп мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, 170 миллион долларлик сумма ўнта бренднинг дизайнидан фойдаланиш учун гипотетик лицензия нархига тенг. Компания ўз брендларининг танилувчанлиги ва тижорат қийматини ҳисобга олган ҳолда шундай юқори суммани белгилаган. Швейцарияликлар ўзларининг анъанавий соатсозлик санъати рақамли нусхалар орқали қадрсизланишидан хавотирда.
Samsung томони эса ушбу талабларга кескин қарши чиқмоқда. Финансиал Times маълумотларига кўра, технологик гигант сўралаётган компенсация миқдорини ҳаддан ташқари юқори ва асоссиз деб ҳисоблайди. Компания вакилларининг фикрича, рақамли сиферблатларнинг мавжудлиги анъанавий соатлар бозорига жиддий зарар етказмаган ва бундай катта жарима адолатсиздир.
Бренд нуфузи ва бозор стратегиясиҚизиқарли жиҳати шундаки, Сватч Груп онгли равишда тўлақонли ақлли соатлар бозорига кирмасликка қарор қилган. Компания раҳбарияти анъанавий механик ва кварц соатларнинг нуфузини сақлаб қолишни устувор вазифа деб билади. Тиссот бренди раҳбариятининг таъкидлашича, уларнинг дизайнлари рақамли қурилмаларда оммавий равишда ишлатилиши швейцария соатларининг эксклюзивлигига ва нуфузига путур етказади.
Ушбу суд қарори нафақат Буюк Британияда, балки глобал миқёсда ҳам катта аҳамиятга эга. Reuters таҳлилчиларининг фикрича, Лондондаги якуний ҳукм Сватч компаниясининг АҚШда Samsung'га қарши берган шунга ўхшаш даъво аризасига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Бу эса технология оламида интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш бўйича янги преседент яратиши кутилмоқда.
Ҳозирда суд эшитувлари давом этмоқда ва якуний қарор яқин ойларда эълон қилиниши кутилмоқда. Агар суд Сватч фойдасига қарор чиқарса, бу бошқа анъанавий брендлар учун ҳам ўз интеллектуал мулкини технологик платформалардан ҳимоя қилишда кучли туртки бўлади.
…