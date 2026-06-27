Сватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқда

·0·Техно
Сватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқда

Швейцариянинг машҳур Сватч Груп соат ишлаб чиқарувчиси ва Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўртасидаги узоқ йиллик ҳуқуқий низо янги босқичга чиқди. Швейцария компанияси Samsung смарт-соатлари учун яратилган рақамли сиферблатлар дизайни ўзининг савдо белгиларини бузганини даъво қилиб, 170 миллион доллар миқдорида компенсация талап қилмоқда. Reuters агентлигининг хабар беришича, ушбу иш Буюк Британия тарихидаги савдо белгиларини ҳимоя қилиш бўйича энг йирик суд жараёнларидан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур низо Samsung компаниясининг Galaxy Watch смарт-соатлари учун мўлжалланган иловалар билан боғлиқ. Ушбу иловалар фойдаланувчиларга Сватч Груп таркибига кирувчи Омега, Тиссот ва бошқа нуфузли брендларнинг классик дизайнларини нусхаловчи рақамли сиферблатларни ўрнатиш имконини берган. 2022-йилда Лондон Олий суди Samsung компаниясини савдо белгиларига оид ҳуқуқларни бузганликда айбдор деб топган эди.

Дизайн ўғрилиги ва лицензия масаласи

Ҳозирда суд жараёни фақатгина товон пули миқдорини белгилаш билан шуғулланмоқда. Сватч Груп мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, 170 миллион долларлик сумма ўнта бренднинг дизайнидан фойдаланиш учун гипотетик лицензия нархига тенг. Компания ўз брендларининг танилувчанлиги ва тижорат қийматини ҳисобга олган ҳолда шундай юқори суммани белгилаган. Швейцарияликлар ўзларининг анъанавий соатсозлик санъати рақамли нусхалар орқали қадрсизланишидан хавотирда.

Samsung томони эса ушбу талабларга кескин қарши чиқмоқда. Финансиал Times маълумотларига кўра, технологик гигант сўралаётган компенсация миқдорини ҳаддан ташқари юқори ва асоссиз деб ҳисоблайди. Компания вакилларининг фикрича, рақамли сиферблатларнинг мавжудлиги анъанавий соатлар бозорига жиддий зарар етказмаган ва бундай катта жарима адолатсиздир.

Бренд нуфузи ва бозор стратегияси

Қизиқарли жиҳати шундаки, Сватч Груп онгли равишда тўлақонли ақлли соатлар бозорига кирмасликка қарор қилган. Компания раҳбарияти анъанавий механик ва кварц соатларнинг нуфузини сақлаб қолишни устувор вазифа деб билади. Тиссот бренди раҳбариятининг таъкидлашича, уларнинг дизайнлари рақамли қурилмаларда оммавий равишда ишлатилиши швейцария соатларининг эксклюзивлигига ва нуфузига путур етказади.

Ушбу суд қарори нафақат Буюк Британияда, балки глобал миқёсда ҳам катта аҳамиятга эга. Reuters таҳлилчиларининг фикрича, Лондондаги якуний ҳукм Сватч компаниясининг АҚШда Samsung'га қарши берган шунга ўхшаш даъво аризасига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Бу эса технология оламида интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш бўйича янги преседент яратиши кутилмоқда.

Ҳозирда суд эшитувлари давом этмоқда ва якуний қарор яқин ойларда эълон қилиниши кутилмоқда. Агар суд Сватч фойдасига қарор чиқарса, бу бошқа анъанавий брендлар учун ҳам ўз интеллектуал мулкини технологик платформалардан ҳимоя қилишда кучли туртки бўлади.

СватчSamsungСмарт-соатДизайнСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаОсиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқдаБугун, 17:29OnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонOnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонБугун, 16:51Кремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришдиКремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришдиБугун, 16:20Батареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБатареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБугун, 15:53Elon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиElon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиБугун, 15:29Маълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаМаълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди