Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган маскан

·0·Дунё
Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган маскан

Танзанияда гўёки бошқа сайёрани эслатувчи, ғайриоддий табиати билан сайёҳлар ва олимларни ҳайратга соладиган маскан бор. Бу — Натрон кўли. Унинг суви таркибидаги туз ва ишқор миқдори ниҳоятда юқори бўлгани сабабли айрим даврларда кўл юзаси микроорганизмлар таъсирида қон тусини эслатувчи қизил рангга киради.

Натрон кўлининг яна бир ўзига хос жиҳати шундаки, бу ерда ҳалок бўлган қушлар ва кўршапалакларнинг жасади сувдаги минераллар билан қопланиб, худди тош ҳайкалларга ўхшаб қолади. Айнан шу сабабли кўл дунёдаги энг сирли ва қўрқинчли табиат масканларидан бири сифатида тилга олинади.

Кўл яқинида эса Ол-Доиньо-Ленгаи вулқони қад ростлаган. Маҳаллий масаи халқи уни “Тангри тоғи” деб атайди. Ушбу вулқон Ер юзидаги кам сонли фаол вулқонлардан бири бўлиб, ўзига хос қора рангли лава чиқариши билан машҳур.

Pushti koʻl va uning atrofida uchayotgan hamda suvda turgan qushlar tasvirlangan.

Энг ҳайратланарлиси шундаки, мана шундай ғайриоддий ва ҳатто ваҳимали манзара ўртасида ҳар йили минглаб пушти фламинголар ин қуриб, насл қолдиради. Шўр ва ишқорли муҳит бошқа кўплаб йиртқичлар учун ноқулай бўлгани сабабли айнан шу ҳудуд фламинголар учун хавфсиз масканга айланган.

Кўпчилик Танзанияни фақат сафари ва ёввойи табиати билан тасаввур қилади. Аслида эса бу мамлакатда худди фантастик фильмларни эслатувчи, дунёнинг бошқа жойларида деярли учрамайдиган ноёб табиат мўъжизалари ҳам мавжуд.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Норвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраландиНорвегия — Франция ўйинидан кейин отишма: тўрт киши яраландиБугун, 17:01Зилзила мўъжизаси: 18 кунлик чақалоқ 32 соатдан кейин қутқарилдиЗилзила мўъжизаси: 18 кунлик чақалоқ 32 соатдан кейин қутқарилдиБугун, 15:34Трамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилдиТрамп сурати туширилган янги АҚШ паспорти намойиш этилдиБугун, 13:40Россияда коррупсиявий жиноятлар учун мансабдорларни ўлимга ҳукм қилиш таклиф этилдиРоссияда коррупсиявий жиноятлар учун мансабдорларни ўлимга ҳукм қилиш таклиф этилдиБугун, 13:26Грузия парламентида муштлашув: баҳорги сессия жанжал билан ёпилдиГрузия парламентида муштлашув: баҳорги сессия жанжал билан ёпилдиБугун, 13:2240 сония ичида икки зилзила: Венесуэлада даҳшатли оқибатлар40 сония ичида икки зилзила: Венесуэлада даҳшатли оқибатларБугун, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди