Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган маскан
Танзанияда гўёки бошқа сайёрани эслатувчи, ғайриоддий табиати билан сайёҳлар ва олимларни ҳайратга соладиган маскан бор. Бу — Натрон кўли. Унинг суви таркибидаги туз ва ишқор миқдори ниҳоятда юқори бўлгани сабабли айрим даврларда кўл юзаси микроорганизмлар таъсирида қон тусини эслатувчи қизил рангга киради.
Натрон кўлининг яна бир ўзига хос жиҳати шундаки, бу ерда ҳалок бўлган қушлар ва кўршапалакларнинг жасади сувдаги минераллар билан қопланиб, худди тош ҳайкалларга ўхшаб қолади. Айнан шу сабабли кўл дунёдаги энг сирли ва қўрқинчли табиат масканларидан бири сифатида тилга олинади.
Кўл яқинида эса Ол-Доиньо-Ленгаи вулқони қад ростлаган. Маҳаллий масаи халқи уни “Тангри тоғи” деб атайди. Ушбу вулқон Ер юзидаги кам сонли фаол вулқонлардан бири бўлиб, ўзига хос қора рангли лава чиқариши билан машҳур.
Энг ҳайратланарлиси шундаки, мана шундай ғайриоддий ва ҳатто ваҳимали манзара ўртасида ҳар йили минглаб пушти фламинголар ин қуриб, насл қолдиради. Шўр ва ишқорли муҳит бошқа кўплаб йиртқичлар учун ноқулай бўлгани сабабли айнан шу ҳудуд фламинголар учун хавфсиз масканга айланган.
Кўпчилик Танзанияни фақат сафари ва ёввойи табиати билан тасаввур қилади. Аслида эса бу мамлакатда худди фантастик фильмларни эслатувчи, дунёнинг бошқа жойларида деярли учрамайдиган ноёб табиат мўъжизалари ҳам мавжуд.
…