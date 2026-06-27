Абдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлди

·86·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлди
Қисқача

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов нуфузли Форбес Спорт нашри томонидан тузилган энг кўп даромад топувчи футболчилар рейтингига киритилди. Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган футболчилар орасида 38-ўринни эгаллаган ҳамюртимиз ушбу рўйхатдаги ягона ўзбекистонлик спортчи бўлди. Ҳисоб-китобларга кўра, Ҳусановнинг йиллик даромади 6 бутун ўндан 2 миллион долларни ташкил этади. Бу маблағнинг асосий қисми маош ва футбол фаолиятидан, қолгани эса реклама шартномалари ҳамда шахсий тижорат лойиҳалари, жумладан, АК45 энергетик ичимлигидан келади. Рейтингнинг юқори поғоналарида эса Криштиану Роналду, Лионел Месси ва Килиан Мбаппе каби жаҳон футболи юлдузлари қайд этилган.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва Англиянинг «Манчестер Сити» клуби ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «Форбес Sport» тузган энг кўп даромад топувчи футболчилар рейтингига кирди.

2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этаётган 48 та терма жамоа футболчилари ўртасида тузилган рўйхатда Ҳусанов 38-ўринни эгаллади. У рейтингдан жой олган ягона ўзбекистонлик футболчи бўлди.

Нашр ҳисоб-китобига кўра, Абдуқодир Ҳусановнинг бир йиллик умумий даромади 6,2 миллион долларни ташкил этади. Шундан 5 миллион доллари маош ва футбол фаолиятидан тушади. Қолган 1,2 миллион доллар реклама шартномалари, тижорат лойиҳалари ва бошқа даромад манбалари ҳисобига тўғри келади.

«Форбес Sport» маълумотида Ҳусановнинг асосий ҳамкорларидан бири «Пума» компанияси экани қайд этилган. Рейтингни шакллантиришда футболчининг 2025 йилда йўлга қўйган «АК45» энергетик ичимлик бренди ҳам ҳисобга олинган.

Рўйхатнинг биринчи поғонасини йилига 280 миллион доллар даромад оладиган Криштиану Роналду эгаллади. Лионель Месси 130 миллион доллар билан иккинчи, Килиан Мбаппе эса 95 миллион долларлик кўрсаткич билан учинчи ўриндан жой олди.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиЎзбекистонФорбес Sport
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»Бугун, 17:12Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Бугун, 16:57Кабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиКабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиБугун, 16:52Руди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этдиРуди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этдиБугун, 16:16Ўзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиЎзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиБугун, 15:30«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташланди«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташландиБугун, 15:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди