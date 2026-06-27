Кабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келади

·0·Спорт
Кабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келади

Жаҳон чемпионатлари тарихида янги саҳифа очилди: Кабо-Верде терма жамоаси плей-офф босқичига йўлланма олган энг кичик давлатга айланди. Гуруҳ босқичидаги матонатли ўйинларидан сўнг, Атлантика океани оролларидан келган ушбу жамоа нимчорак финалда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина ва афсонавий Лионель Месси билан куч синашадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тарихий натижа Хюстонда ўтган Саудия Арабистонига қарши баҳсдан сўнг қайд этилди. Учрашув 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунлангач, футболчилар майдон марказида тўпланиб, мобил телефон орқали Испания ва Уругвай ўртасидаги ўйин натижасини ҳаяжон билан кузатишди. Испаниянинг ғалабаси Кабо-Вердени "Ҳ" гуруҳида иккинчи ўрин билан кейинги босқичга олиб чиқди.

Кабо-Верде гуруҳ босқичини мағлубиятсиз якунлагани диққатга сазовордир. Улар Испания билан нурсиз дуранг ўйнашган бўлса, Уругвай билан 2:2 ҳисобидаги жанговар натижани қайд этишган эди. Бу натижалар жамоанинг тасодифан плей-оффга чиқмаганини, балки ҳақиқий курашувчанлик намойиш этганини кўрсатади.

Катта орзулар сари йўл

Жамоа сардори ва 40 ёшли фахрий дарвозабон Возинҳа ушбу муваффақиятдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яшира олмади. Унинг таъкидлашича, кўпчилик бу кичик давлат вакилларининг ҳатто битта ғалаба қозонишига ҳам ишонмаган эди. Бироқ, Кабо-Верде майдонда ўзининг техник ва тактик салоҳиятини тўлиқ намойиш эта олди.

"Биз бу ерга шунчаки дуранг учун келмаганмиз, ҳар доим ғалаба қозонишни истаймиз. Саудия Арабистони кучли рақиб, аммо биз кўпроқ тўпга эгалик қилдик ва кўпроқ вазиятлар яратдик. Энди эса Лионель Месси ва Аргентина билан ўйнаш – ҳар бир футболчи учун ушалган орзудир," – дейди Возинҳа Goal.com нашрига берган интервюсида.

Ушбу ютуқ нафақат орол аҳолиси, балки бутун дунё бўйлаб тарқалган Кабо-Верде диаспораси учун ҳам ғурур манбаига айланди. Возинҳанинг сўзларига кўра, жамоа аъзолари қийинчиликлар билан улғайган ва ота-боболаридан матонатни ўрганган. Бу руҳ уларга майдонда йирик давлатлар билан тенгма-тенг курашиш имконини бермоқда.

Аргентина билан тўқнашувдан нималар кутиш мумкин?

Аргентина терма жамоаси учун ушбу баҳс навбатдаги қадам бўлиб кўринса-да, Кабо-Верде каби "жангчи" жамоалар ҳар доим кутилмаган совғалар тақдим этиши мумкин. Лионель Месси бошчилигидаги юлдузли таркибга қарши ўйин оролликлар учун ўз тарихидаги энг муҳим учрашув ҳисобланади.

Кабо-Верде футболчилари ўзларини дунёга танитиш ва кичик давлатлар ҳам катта ютуқларга қодирлигини исботлаш учун майдонга тушишади. Улар нафақат ўз мамлакатини, балки бутун дунёдаги кам сонли халқларнинг шарафини ҳимоя қилишмоқда. Энди барча мухлисларнинг эътибори Лионель Месси ва бу жасур "митти" жамоа ўртасидаги қарама-қаршиликка қаратилади.

Жаҳон ЧемпионатиАргентинаЛионель МессиКабо-ВердеФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Бугун, 16:57Абдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлдиБугун, 16:30Руди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этдиРуди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этдиБугун, 16:16Ўзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиЎзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиБугун, 15:30«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташланди«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташландиБугун, 15:06Манчестер Юнайтед аъзоси Мануэль Угарте оғир жароҳат олди: Уругвайлик юлдуз узоқ муддатга сафдан чиқиши мумкинМанчестер Юнайтед аъзоси Мануэль Угарте оғир жароҳат олди: Уругвайлик юлдуз узоқ муддатга сафдан чиқиши мумкинБугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди