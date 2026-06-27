Кабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келади
Жаҳон чемпионатлари тарихида янги саҳифа очилди: Кабо-Верде терма жамоаси плей-офф босқичига йўлланма олган энг кичик давлатга айланди. Гуруҳ босқичидаги матонатли ўйинларидан сўнг, Атлантика океани оролларидан келган ушбу жамоа нимчорак финалда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина ва афсонавий Лионель Месси билан куч синашадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тарихий натижа Хюстонда ўтган Саудия Арабистонига қарши баҳсдан сўнг қайд этилди. Учрашув 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунлангач, футболчилар майдон марказида тўпланиб, мобил телефон орқали Испания ва Уругвай ўртасидаги ўйин натижасини ҳаяжон билан кузатишди. Испаниянинг ғалабаси Кабо-Вердени "Ҳ" гуруҳида иккинчи ўрин билан кейинги босқичга олиб чиқди.
Кабо-Верде гуруҳ босқичини мағлубиятсиз якунлагани диққатга сазовордир. Улар Испания билан нурсиз дуранг ўйнашган бўлса, Уругвай билан 2:2 ҳисобидаги жанговар натижани қайд этишган эди. Бу натижалар жамоанинг тасодифан плей-оффга чиқмаганини, балки ҳақиқий курашувчанлик намойиш этганини кўрсатади.
Катта орзулар сари йўлЖамоа сардори ва 40 ёшли фахрий дарвозабон Возинҳа ушбу муваффақиятдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яшира олмади. Унинг таъкидлашича, кўпчилик бу кичик давлат вакилларининг ҳатто битта ғалаба қозонишига ҳам ишонмаган эди. Бироқ, Кабо-Верде майдонда ўзининг техник ва тактик салоҳиятини тўлиқ намойиш эта олди.
"Биз бу ерга шунчаки дуранг учун келмаганмиз, ҳар доим ғалаба қозонишни истаймиз. Саудия Арабистони кучли рақиб, аммо биз кўпроқ тўпга эгалик қилдик ва кўпроқ вазиятлар яратдик. Энди эса Лионель Месси ва Аргентина билан ўйнаш – ҳар бир футболчи учун ушалган орзудир," – дейди Возинҳа Goal.com нашрига берган интервюсида.
Ушбу ютуқ нафақат орол аҳолиси, балки бутун дунё бўйлаб тарқалган Кабо-Верде диаспораси учун ҳам ғурур манбаига айланди. Возинҳанинг сўзларига кўра, жамоа аъзолари қийинчиликлар билан улғайган ва ота-боболаридан матонатни ўрганган. Бу руҳ уларга майдонда йирик давлатлар билан тенгма-тенг курашиш имконини бермоқда.
Аргентина билан тўқнашувдан нималар кутиш мумкин?Аргентина терма жамоаси учун ушбу баҳс навбатдаги қадам бўлиб кўринса-да, Кабо-Верде каби "жангчи" жамоалар ҳар доим кутилмаган совғалар тақдим этиши мумкин. Лионель Месси бошчилигидаги юлдузли таркибга қарши ўйин оролликлар учун ўз тарихидаги энг муҳим учрашув ҳисобланади.
Кабо-Верде футболчилари ўзларини дунёга танитиш ва кичик давлатлар ҳам катта ютуқларга қодирлигини исботлаш учун майдонга тушишади. Улар нафақат ўз мамлакатини, балки бутун дунёдаги кам сонли халқларнинг шарафини ҳимоя қилишмоқда. Энди барча мухлисларнинг эътибори Лионель Месси ва бу жасур "митти" жамоа ўртасидаги қарама-қаршиликка қаратилади.
…