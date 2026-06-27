Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»

·0·Спорт
Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»

2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Миср ва Эрон ўртасидаги учрашув 1:1 ҳисобида якунланди. Форслар сафида гол урган Рамин Ризоён баҳсдан кейин ҳиссиётларини тия олмай, кўз ёш тўкди.

Эрон 90+6-дақиқада яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол этган эди. Бироқ гол бекор қилинди ва жамоа плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш имкониятини қийинлаштириб қўйди.

«Нима дейишим мумкин? Нега бундай бўлаётганини билмайман. Бу шунчаки омадсизлик. Бир марта, икки марта, уч марта, тўрт марта, беш марта... Кейинги босқичга чиқишимизга ва халқимиз яна қувонч ҳис қилишига умид қиламан. Чунки улар бундан ҳам яхшироғига муносиб», — деди Ризоён.

Футболчи жамоа аъзолари майдонда бор кучини ишга солганини ва уларнинг асосий мақсади Эрон халқини хурсанд қилиш бўлганини таъкидлади.

«Биз боримизни бердик. Ягона истагимиз халқимизни бахтли қилиш эди. Уч ойдан буён ҳеч қандай мукофот ёки эътироф кутмасдан курашяпмиз. Бу жамоадаги ҳар бир футболчи ор-номусли, мустаҳкам характерли ва ватанига содиқ инсон», — деди у.

Ризоён Эрон мухлисларидан кечирим ҳам сўради.

«Эрон халқи, биз сизларни жуда яхши кўрамиз. Бизни кечиринг. Айта оладиган ягона гапим шу — бизни кечиринг. Барчамиз қаттиқ афсусдамиз. Биз яхши футбол кўрсатдик, аммо қаерда хато қилганимизни билмайман. Сизлар дунёдаги энг яхши нарсаларга муносибсизлар», — дея қўшимча қилди футболчи.

Маълумот учун, Эрон 3 очко билан гуруҳда учинчи ўринни эгаллади. Энди жамоа энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторида 1/16 финалга чиқиш учун бошқа гуруҳлардаги натижаларни кузатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Бугун, 16:57Кабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиКабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиБугун, 16:52Абдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлдиБугун, 16:30Руди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этдиРуди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этдиБугун, 16:16Ўзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиЎзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиБугун, 15:30«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташланди«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташландиБугун, 15:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди