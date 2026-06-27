Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»
2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида Миср ва Эрон ўртасидаги учрашув 1:1 ҳисобида якунланди. Форслар сафида гол урган Рамин Ризоён баҳсдан кейин ҳиссиётларини тия олмай, кўз ёш тўкди.
Эрон 90+6-дақиқада яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол этган эди. Бироқ гол бекор қилинди ва жамоа плей-офф йўлланмасини қўлга киритиш имкониятини қийинлаштириб қўйди.
«Нима дейишим мумкин? Нега бундай бўлаётганини билмайман. Бу шунчаки омадсизлик. Бир марта, икки марта, уч марта, тўрт марта, беш марта... Кейинги босқичга чиқишимизга ва халқимиз яна қувонч ҳис қилишига умид қиламан. Чунки улар бундан ҳам яхшироғига муносиб», — деди Ризоён.
Футболчи жамоа аъзолари майдонда бор кучини ишга солганини ва уларнинг асосий мақсади Эрон халқини хурсанд қилиш бўлганини таъкидлади.
«Биз боримизни бердик. Ягона истагимиз халқимизни бахтли қилиш эди. Уч ойдан буён ҳеч қандай мукофот ёки эътироф кутмасдан курашяпмиз. Бу жамоадаги ҳар бир футболчи ор-номусли, мустаҳкам характерли ва ватанига содиқ инсон», — деди у.
Ризоён Эрон мухлисларидан кечирим ҳам сўради.
«Эрон халқи, биз сизларни жуда яхши кўрамиз. Бизни кечиринг. Айта оладиган ягона гапим шу — бизни кечиринг. Барчамиз қаттиқ афсусдамиз. Биз яхши футбол кўрсатдик, аммо қаерда хато қилганимизни билмайман. Сизлар дунёдаги энг яхши нарсаларга муносибсизлар», — дея қўшимча қилди футболчи.
Маълумот учун, Эрон 3 очко билан гуруҳда учинчи ўринни эгаллади. Энди жамоа энг яхши учинчи ўрин соҳиблари қаторида 1/16 финалга чиқиш учун бошқа гуруҳлардаги натижаларни кузатади.
…