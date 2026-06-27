Криштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадар
Португалия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Диогу Далотнинг отаси Жасинту Тейшейра ўғли ҳамда афсонавий Криштиану Роналду ўртасидаги ўзига хос муносабатлар ҳақида сўзлаб берди. Унинг сўзларига кўра, болаликдаги оддий қизиқиш ва ҳавас вақт ўтиши билан профессионал даражадаги мустаҳкам дўстликка айланган. Бу муносабатлар айниқса Роналду Олд Траффордга қайтганидан сўнг янги босқичга кўтарилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Португалия терма жамоаси билан йирик турнирда иштирок этаётган Далот учун Криштиану Роналду шунчаки жамоадош эмас, балки ҳаётий намуна ҳисобланади. О Жого нашрига берган интервюсида футболчининг отаси ўғлининг хонасида ҳамон Криштиану Роналдунинг постерлари осиғлиқ турганини таъкидлади. Бу эса ёш ҳимоячининг ўз кумирига бўлган садоқатини англатади.
Кумир билан бир сафда"Криштиану ҳар доим Диогу учун кумир бўлиб келган. У ҳозир биз билан яшамаса-да, мен унинг хонасидаги шкафлар ва эшиклар ортига ёпиштирилган Роналду суратларини ҳамон сақлаб келаман", — дейди футболчининг отаси. Унинг фикрича, Роналду Далотда ўзининг ёшлигини, яни меҳнатсеварлик, масъулият ва чидамлилик каби хислатларни кўрган бўлиши мумкин.
Далот ва Роналду ўртасидаги яқинлик нафақат майдон ташқарисида, балки ўйин вақтида ҳам яққол кўзга ташланади. Масалан, Криштиану Роналду Ўзбекистон терма жамоасига қарши баҳсда гол урганидан сўнг, айнан захира ўриндиғи томон югуриб бориб, Далотни қучоқлагани кўпчиликнинг эътиборини тортган эди. Бу лаҳза футболчининг отаси учун ҳам унутилмас воқеага айланган.
Статистик маълумотларга кўра, бу икки футболчи Эвро-2020 турниридан буён Португалия либосида 28 марта бирга майдонга тушишган. Қизиғи шундаки, Роналдунинг терма жамоа сафидаги 145 та голидан фақат биттасигагина Далот ассистентлик қилган. Шунга қарамай, уларнинг майдондаги ўзаро тушуниши юқори баҳоланади.
Рақобат ва интизомДиогу Далот нафақат иқтидори, балки интизоми билан ҳам ажралиб туради. У овқатланиш тартиби ва жисмоний тикланиш масалаларида Роналдунинг маслаҳатларига қатъий амал қилади. Бу эса унинг профессионал сифатида ўсишига катта ёрдам бермоқда. Манчестер Юнайтед сафидаги саккиз мавсумлик тажриба уни ҳар икки қанотда ҳам ўйнай оладиган универсал ҳимоячига айлантирди.
Ҳозирда Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ўнг қанотда Жоау Канцелога кўпроқ ишонч билдираётган бўлса-да, Далот исталган дақиқада майдонга тушишга тайёр. Унинг отаси ўғлининг ҳам жисмоний, ҳам руҳий жиҳатдан энг юқори спорт формасида эканлигини ва турнир давомида асосий таркибдан жой олишига ишонишини билдирди.
…