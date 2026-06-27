Криштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадар

·0·Спорт
Криштиану Роналду ва Диогу Далот: Болаликдаги кумирдан яқин дўстликка қадар

Португалия терма жамоаси ва Манчестер Юнайтед ҳимоячиси Диогу Далотнинг отаси Жасинту Тейшейра ўғли ҳамда афсонавий Криштиану Роналду ўртасидаги ўзига хос муносабатлар ҳақида сўзлаб берди. Унинг сўзларига кўра, болаликдаги оддий қизиқиш ва ҳавас вақт ўтиши билан профессионал даражадаги мустаҳкам дўстликка айланган. Бу муносабатлар айниқса Роналду Олд Траффордга қайтганидан сўнг янги босқичга кўтарилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Португалия терма жамоаси билан йирик турнирда иштирок этаётган Далот учун Криштиану Роналду шунчаки жамоадош эмас, балки ҳаётий намуна ҳисобланади. О Жого нашрига берган интервюсида футболчининг отаси ўғлининг хонасида ҳамон Криштиану Роналдунинг постерлари осиғлиқ турганини таъкидлади. Бу эса ёш ҳимоячининг ўз кумирига бўлган садоқатини англатади.

Кумир билан бир сафда

"Криштиану ҳар доим Диогу учун кумир бўлиб келган. У ҳозир биз билан яшамаса-да, мен унинг хонасидаги шкафлар ва эшиклар ортига ёпиштирилган Роналду суратларини ҳамон сақлаб келаман", — дейди футболчининг отаси. Унинг фикрича, Роналду Далотда ўзининг ёшлигини, яни меҳнатсеварлик, масъулият ва чидамлилик каби хислатларни кўрган бўлиши мумкин.

Далот ва Роналду ўртасидаги яқинлик нафақат майдон ташқарисида, балки ўйин вақтида ҳам яққол кўзга ташланади. Масалан, Криштиану Роналду Ўзбекистон терма жамоасига қарши баҳсда гол урганидан сўнг, айнан захира ўриндиғи томон югуриб бориб, Далотни қучоқлагани кўпчиликнинг эътиборини тортган эди. Бу лаҳза футболчининг отаси учун ҳам унутилмас воқеага айланган.

Статистик маълумотларга кўра, бу икки футболчи Эвро-2020 турниридан буён Португалия либосида 28 марта бирга майдонга тушишган. Қизиғи шундаки, Роналдунинг терма жамоа сафидаги 145 та голидан фақат биттасигагина Далот ассистентлик қилган. Шунга қарамай, уларнинг майдондаги ўзаро тушуниши юқори баҳоланади.

Рақобат ва интизом

Диогу Далот нафақат иқтидори, балки интизоми билан ҳам ажралиб туради. У овқатланиш тартиби ва жисмоний тикланиш масалаларида Роналдунинг маслаҳатларига қатъий амал қилади. Бу эса унинг профессионал сифатида ўсишига катта ёрдам бермоқда. Манчестер Юнайтед сафидаги саккиз мавсумлик тажриба уни ҳар икки қанотда ҳам ўйнай оладиган универсал ҳимоячига айлантирди.

Ҳозирда Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ўнг қанотда Жоау Канцелога кўпроқ ишонч билдираётган бўлса-да, Далот исталган дақиқада майдонга тушишга тайёр. Унинг отаси ўғлининг ҳам жисмоний, ҳам руҳий жиҳатдан энг юқори спорт формасида эканлигини ва турнир давомида асосий таркибдан жой олишига ишонишини билдирди.

Криштиану РоналдуДиогу ДалотПортугалияМанчестер ЮнайтедФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиИспаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиБугун, 17:18Лионель Месси захирада қолади: Аргентина терма жамоасида кутилмаган ротацияЛионель Месси захирада қолади: Аргентина терма жамоасида кутилмаган ротацияБугун, 17:13Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»Бугун, 17:12Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Бугун, 16:57Кабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиКабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиБугун, 16:52Абдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлдиБугун, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди