Испаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиланди

·1·Спорт
Испаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиланди

Испания миллий жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-турида Уругвайни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихий натижа қайд этди.

Ушбу ғалабадан кейин «Қизил фурия»нинг расмий учрашувлардаги мағлубиятсиз серияси 34 та баҳсга етди. Шу тариқа, Испания миллий жамоалар ўртасидаги янги жаҳон рекордини ўрнатди.

Бунга қадар энг яхши натижа Бразилия терма жамоасига тегишли эди. Жанубий Америка вакиллари 1993–1998 йиллар оралиғида кетма-кет 33 та расмий ўйинда мағлубиятга учрамаган.

Испания эса бу кўрсаткични битта учрашувга яхшилаб, футбол тарихидан жой олди.

Маълумот учун, испанияликлар сўнгги бор 2023 йил 28 март куни мағлуб бўлган. Ўша куни жамоа Евро-2024 саралаш босқичида Шотландияга имкониятни бой берган эди.

Шундан бери Испания расмий баҳсларда рақибларига ютқазмай келмоқда. Энди жамоа жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида ушбу тарихий серияни янада узайтиришга ҳаракат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»Бугун, 17:12Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Бугун, 16:57Кабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиКабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиБугун, 16:52Абдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлдиБугун, 16:30Руди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этдиРуди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этдиБугун, 16:16Ўзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиЎзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиБугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди