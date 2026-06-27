Осиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқда

·0·Техно
Осиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқда

Сунъий интеллект соҳасидаги глобал рақобат янги босқичга кўтарилди. АҚШ ҳукумати томонидан Anthropic компаниясининг энг кучли Mythos ва Fable 5 моделлари экспортига қўйилган тақиқ ортидан, Осиё стартаплари ушбу бўшлиқни тўлдириш ҳаракатини бошлади. Хитой ва Япония компаниялари Америка технологияларига қарамликни камайтириш мақсадида ўзларининг муқобил ишланмаларини тақдим этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хусусан, Хитойнинг киберхавфсизлик соҳасидаги етакчи вакили 360 компанияси Тулонгфенг номли янги AI воситасини эълон қилди. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, ушбу модел имкониятлари бўйича Anthropic компаниясининг Mythos тизими билан бемалол рақобатлаша олади. Mythos ҳозирда шунчалик кучли ва стратегик аҳамиятга эга деб ҳисобланадики, Доналд Трамп маъмурияти уни АҚШдан ташқарига чиқаришни қатъиян тақиқлаб қўйган.

Япония ва Хитойнинг янги ишланмалари

Япониянинг Сакана AI стартапи ҳам ўзининг Фугу (япон тилида "шар-балиқ") деб номланган моделини ишга туширди. Компания вакилларининг TechCrunch нашрига маълум қилишича, ушбу модел нафақат Fable 5 билан тенглаша олади, балки турли API интерфейслари орқали бошқа моделларни мувофиқлаштириш хусусиятига ҳам эга. Бу эса уни мураккаб агентли тизимлар учун жуда қулай қилади.

Сакана AI вакиллари янги маҳсулотнинг чиқарилиши АҚШ тақиқлари билан бир вақтга тўғри келганини "тасодиф" деб атасалар-да, ўз веб-сайтларида "экспорт назорати хавфисиз илғор имкониятлар" шиори остида реклама қилишмоқда. Бу эса минтақадаги бизнес ва давлат идоралари учун сиёсий чекловлардан холи технологик мустақилликни вада қилмоқда.

Сакана AI компаниясига 2023-йилда Google собиқ тадқиқотчилари Рен Ито, Ллион Жонес ва Давид Ҳа томонидан асос солинган. Улар яратаётган моделлар кичик маълумотлар тўплами билан самарали ишлаши ва айнан япон тили ҳамда маданиятига мослаштирилгани билан ажралиб туради. Бу эса маҳсулотни маҳаллий бозорда Америка нейротармоқларига қараганда жозибадорроқ қилади.

Геосиёсий оқибатлар ва AI келажаги

Гарчи янги моделлар пайдо бўлаётган бўлса-да, мутахассислар Осиё бозорининг АҚШ технологияларидан бутунлай узилиб кетишини кутишмаяпти. Сакана AI ҳаммуассиси Рен Ито Г7 саммитида сўзлаган нутқида, АҚШ моделлари ҳамон Осиё учун муҳимлигини, бироқ Вашингтон ўз иттифоқчилари учун технологик кириш имкониятини сақлаб қолиши кераклигини таъкидлади.

Ҳозирча вазият қуйидагича шаклланмоқда:

  • АҚШ миллий хавфсизлик важидан энг кучли AI моделларини (Mythos, Fable 5) блокламоқда;
  • Хитой (360) ва Япония (Сакана AI) ўз муқобилларини тезкорлик билан бозорга чиқармоқда;
  • Минтақавий компаниялар сиёсий санкциялардан ҳимояланган технологияларни афзал кўрмоқда;
  • AI соҳасидаги монополияга барҳам берувчи янги технологик марказлар шаклланмоқда.
Экспертларнинг фикрича, бундай экспорт чекловлари узоқ муддатда АҚШ компанияларининг глобал бозордаги улушини камайтириши ва бошқа мамлакатларда мустақил AI экотизимлари ривожланишини тезлаштириши мумкин.

Сунъий IntelлектAnthropicСакана AIТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқдаСватч компанияси Samsungдан 170 миллион доллар товон пули талаб қилмоқдаБугун, 17:27OnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонOnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонБугун, 16:51Кремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришдиКремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришдиБугун, 16:20Батареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБатареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБугун, 15:53Elon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиElon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиБугун, 15:29Маълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаМаълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди