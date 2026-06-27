Осиё технология гигантлари АҚШнинг AI экспорт чекловларига жавоб қайтармоқда
Сунъий интеллект соҳасидаги глобал рақобат янги босқичга кўтарилди. АҚШ ҳукумати томонидан Anthropic компаниясининг энг кучли Mythos ва Fable 5 моделлари экспортига қўйилган тақиқ ортидан, Осиё стартаплари ушбу бўшлиқни тўлдириш ҳаракатини бошлади. Хитой ва Япония компаниялари Америка технологияларига қарамликни камайтириш мақсадида ўзларининг муқобил ишланмаларини тақдим этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Хусусан, Хитойнинг киберхавфсизлик соҳасидаги етакчи вакили 360 компанияси Тулонгфенг номли янги AI воситасини эълон қилди. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, ушбу модел имкониятлари бўйича Anthropic компаниясининг Mythos тизими билан бемалол рақобатлаша олади. Mythos ҳозирда шунчалик кучли ва стратегик аҳамиятга эга деб ҳисобланадики, Доналд Трамп маъмурияти уни АҚШдан ташқарига чиқаришни қатъиян тақиқлаб қўйган.
Япония ва Хитойнинг янги ишланмалариЯпониянинг Сакана AI стартапи ҳам ўзининг Фугу (япон тилида "шар-балиқ") деб номланган моделини ишга туширди. Компания вакилларининг TechCrunch нашрига маълум қилишича, ушбу модел нафақат Fable 5 билан тенглаша олади, балки турли API интерфейслари орқали бошқа моделларни мувофиқлаштириш хусусиятига ҳам эга. Бу эса уни мураккаб агентли тизимлар учун жуда қулай қилади.
Сакана AI вакиллари янги маҳсулотнинг чиқарилиши АҚШ тақиқлари билан бир вақтга тўғри келганини "тасодиф" деб атасалар-да, ўз веб-сайтларида "экспорт назорати хавфисиз илғор имкониятлар" шиори остида реклама қилишмоқда. Бу эса минтақадаги бизнес ва давлат идоралари учун сиёсий чекловлардан холи технологик мустақилликни вада қилмоқда.
Сакана AI компаниясига 2023-йилда Google собиқ тадқиқотчилари Рен Ито, Ллион Жонес ва Давид Ҳа томонидан асос солинган. Улар яратаётган моделлар кичик маълумотлар тўплами билан самарали ишлаши ва айнан япон тили ҳамда маданиятига мослаштирилгани билан ажралиб туради. Бу эса маҳсулотни маҳаллий бозорда Америка нейротармоқларига қараганда жозибадорроқ қилади.
Геосиёсий оқибатлар ва AI келажагиГарчи янги моделлар пайдо бўлаётган бўлса-да, мутахассислар Осиё бозорининг АҚШ технологияларидан бутунлай узилиб кетишини кутишмаяпти. Сакана AI ҳаммуассиси Рен Ито Г7 саммитида сўзлаган нутқида, АҚШ моделлари ҳамон Осиё учун муҳимлигини, бироқ Вашингтон ўз иттифоқчилари учун технологик кириш имкониятини сақлаб қолиши кераклигини таъкидлади.
Ҳозирча вазият қуйидагича шаклланмоқда:
- АҚШ миллий хавфсизлик важидан энг кучли AI моделларини (Mythos, Fable 5) блокламоқда;
- Хитой (360) ва Япония (Сакана AI) ўз муқобилларини тезкорлик билан бозорга чиқармоқда;
- Минтақавий компаниялар сиёсий санкциялардан ҳимояланган технологияларни афзал кўрмоқда;
- AI соҳасидаги монополияга барҳам берувчи янги технологик марказлар шаклланмоқда.
…