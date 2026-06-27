Руди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этди
Белгия терма жамоаси бош мураббийи Руди Гарсиа Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги муваффақиятли юришдан сўнг, жамоанинг тажрибали футболчиларига нисбатан билдирилаётган танқидларга муносабат билдирди. Янги Зеландия устидан қозонилган йирик 5:1 ҳисобидаги ғалаба нафақат гуруҳ пешқадамлигини таъминлади, балки Кевин Де Бруйне, Ромелу Лукаку ва Леандро Троссард каби юлдузларнинг ҳали ҳам юқори савияда эканини исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Гарсиа ўзининг етакчи ўйинчиларини ҳимоя қилиб, уларни ёши ўтган деб ҳисобловчиларни танқид қилди. Мураббийнинг фикрича, жамоанинг асосий ўзагини ташкил этувчи футболчиларнинг маҳорати ва тажрибаси Белгия учун заифлик эмас, балки энг катта устунликдир. ҲЛН нашри хабарига кўра, мутахассис ушбу футболчиларни «фахрийлар» деб аташни ҳурматсизлик деб баҳолаган.
Тажриба ва маҳоратнинг ғалабасиУчрашув давомида Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукаку ҳужум чизиғида ажойиб тандем ҳосил қилиб, рақиб ҳимоясини парчалаб ташлашди. Де Бруйне битта гол ва битта голли узатмани амалга оширган бўлса, Лукаку ҳам ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. Арсенал ҳужумчиси Леандро Троссард эса дубл қайд этиб, ўйиннинг энг яхши иштирокчиларидан бирига айланди.
«Тўрт нафар етакчимни фахрийлар деб аташларига чидай олмайман. Бу жуда хунук ва даҳшатли ҳолат. Агар мамлакатда шундай савиядаги ўйинчилар бўлса, уларни қўллаб-қувватлаш керак. Улар бугун майдонда барча саволларга жавоб беришди. Мана, Белгиянинг «қариялари» нималарга қодир эканини кўриб қўйинг», — дея таъкидлади Руди Гарсиа.
Мураббий, шунингдек, Леандро Троссарднинг жамоавий ўйиндаги интизоми ва тактик аҳамиятини алоҳида қайд этди. Гарсиага кўра, ташқи дунё Троссарднинг терма жамоа учун қилаётган меҳнатини етарлича қадрламайди, бироқ футболчи ўз ўйини билан буни исботлашда давом этмоқда. Тибаут Коуртоис каби дарвозабоннинг борлиги ҳам жамоа ишончини ошираётгани айтиб ўтилди.
Кейинги босқич ва мақсадларГарчи Белгия гуруҳда биринчи ўринни нақд қилган бўлса-да, Руди Гарсиа хотиржамликка берилмасликка чақирди. Тўртта тўп фарқи билан ғалаба қозониш муҳим бўлса-да, бу фақатгина биринчи вазифанинг бажарилиши эканини қайд этди. Мураббий Франция матбуотида ҳам унинг жамоаси ҳақида салбий фикрлар юрганини, аммо бу унга қўшимча мотивация бермаслигини айтди.
Белгия терма жамоасининг ушбу ғалабаси плей-офф босқичи олдидан жамоа ичидаги муҳитни янада мустаҳкамлади. Эндиликда «қизил иблислар» турнирнинг ҳал қилувчи паллаларида ўзларининг тажрибали таркиби билан узоқроққа боришни мақсад қилган. Гарсиа ўз футболчиларига тўлиқ ишонишини ва улар фақат майдонда жавоб қайтаришини яна бир бор уқтирди.
…