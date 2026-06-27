Руди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этди

·0·Спорт
Руди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этди

Белгия терма жамоаси бош мураббийи Руди Гарсиа Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги муваффақиятли юришдан сўнг, жамоанинг тажрибали футболчиларига нисбатан билдирилаётган танқидларга муносабат билдирди. Янги Зеландия устидан қозонилган йирик 5:1 ҳисобидаги ғалаба нафақат гуруҳ пешқадамлигини таъминлади, балки Кевин Де Бруйне, Ромелу Лукаку ва Леандро Троссард каби юлдузларнинг ҳали ҳам юқори савияда эканини исботлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Гарсиа ўзининг етакчи ўйинчиларини ҳимоя қилиб, уларни ёши ўтган деб ҳисобловчиларни танқид қилди. Мураббийнинг фикрича, жамоанинг асосий ўзагини ташкил этувчи футболчиларнинг маҳорати ва тажрибаси Белгия учун заифлик эмас, балки энг катта устунликдир. ҲЛН нашри хабарига кўра, мутахассис ушбу футболчиларни «фахрийлар» деб аташни ҳурматсизлик деб баҳолаган.

Тажриба ва маҳоратнинг ғалабаси

Учрашув давомида Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукаку ҳужум чизиғида ажойиб тандем ҳосил қилиб, рақиб ҳимоясини парчалаб ташлашди. Де Бруйне битта гол ва битта голли узатмани амалга оширган бўлса, Лукаку ҳам ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. Арсенал ҳужумчиси Леандро Троссард эса дубл қайд этиб, ўйиннинг энг яхши иштирокчиларидан бирига айланди.

«Тўрт нафар етакчимни фахрийлар деб аташларига чидай олмайман. Бу жуда хунук ва даҳшатли ҳолат. Агар мамлакатда шундай савиядаги ўйинчилар бўлса, уларни қўллаб-қувватлаш керак. Улар бугун майдонда барча саволларга жавоб беришди. Мана, Белгиянинг «қариялари» нималарга қодир эканини кўриб қўйинг», — дея таъкидлади Руди Гарсиа.

Мураббий, шунингдек, Леандро Троссарднинг жамоавий ўйиндаги интизоми ва тактик аҳамиятини алоҳида қайд этди. Гарсиага кўра, ташқи дунё Троссарднинг терма жамоа учун қилаётган меҳнатини етарлича қадрламайди, бироқ футболчи ўз ўйини билан буни исботлашда давом этмоқда. Тибаут Коуртоис каби дарвозабоннинг борлиги ҳам жамоа ишончини ошираётгани айтиб ўтилди.

Кейинги босқич ва мақсадлар

Гарчи Белгия гуруҳда биринчи ўринни нақд қилган бўлса-да, Руди Гарсиа хотиржамликка берилмасликка чақирди. Тўртта тўп фарқи билан ғалаба қозониш муҳим бўлса-да, бу фақатгина биринчи вазифанинг бажарилиши эканини қайд этди. Мураббий Франция матбуотида ҳам унинг жамоаси ҳақида салбий фикрлар юрганини, аммо бу унга қўшимча мотивация бермаслигини айтди.

Белгия терма жамоасининг ушбу ғалабаси плей-офф босқичи олдидан жамоа ичидаги муҳитни янада мустаҳкамлади. Эндиликда «қизил иблислар» турнирнинг ҳал қилувчи паллаларида ўзларининг тажрибали таркиби билан узоқроққа боришни мақсад қилган. Гарсиа ўз футболчиларига тўлиқ ишонишини ва улар фақат майдонда жавоб қайтаришини яна бир бор уқтирди.

БелгияКевин Де БруйнеРомелу ЛукакуЖаҳон ЧемпионатиРуди Гарсиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиЎзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиБугун, 15:30«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташланди«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташландиБугун, 15:06Манчестер Юнайтед аъзоси Мануэль Угарте оғир жароҳат олди: Уругвайлик юлдуз узоқ муддатга сафдан чиқиши мумкинМанчестер Юнайтед аъзоси Мануэль Угарте оғир жароҳат олди: Уругвайлик юлдуз узоқ муддатга сафдан чиқиши мумкинБугун, 14:52ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингБугун, 14:48Френки де Йонг: «Месси — тарихдаги энг яхши футболчи»Френки де Йонг: «Месси — тарихдаги энг яхши футболчи»Бугун, 14:47Иссиқ жанглар бошланяпти: Плей-оффнинг даҳшатли жуфтликлари аниқ бўлдиИссиқ жанглар бошланяпти: Плей-оффнинг даҳшатли жуфтликлари аниқ бўлдиБугун, 14:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди