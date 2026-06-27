Навоийдаги даҳшат: 6 ойлик боласининг йиғисига чидолмаган эркак оғзига пайпоқ тиқиб ўдириб қўйди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Навоий вилоятининг Хатирчи туманида ўзининг 6 ойлик ўғлининг ўлимига сабаб бўлган эркакка нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. У 15 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди.
Суд материалларига кўра, ҳодиса жорий йилнинг январь ойида содир бўлган. Эркак дам олиш учун хонасига кирганида чақалоқнинг йиғлаганидан жаҳли чиққан.
У боланинг оғзига пайпоқ тиқиб, уни куч билан силкитган. Натижада чақалоқнинг боши диванга урилган ва у оғир тан жароҳати олган.
Бола шифохонага олиб борилганига қарамай, шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган. Чақалоқ бир неча кундан сўнг вафот этган.
Суд эркакни ожиз аҳволдаги шахсни ўта шафқатсизлик билан қасддан ўлдиришда айбдор деб топди ва унга 15 йиллик қамоқ жазосини тайинлади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…