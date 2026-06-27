Лионель Месси захирада қолади: Аргентина терма жамоасида кутилмаган ротация

·0·Спорт
Лионель Месси захирада қолади: Аргентина терма жамоасида кутилмаган ротация

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Иорданияга қарши кечадиган навбатдаги учрашувда жамоа сардори Лионель Месси асосий таркибда майдонга тушмаслигини расман тасдиқлади. Гуруҳ босқичидаги вазифани муддатидан олдин бажарган ва плей-офф йўлланмасини нақд қилган "албиселесте" учун бу ўйин таркибни синовдан ўтказиш имкониятини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мураббийлар штаби 37 ёшли ҳужумчининг жисмоний ҳолатини асраш ва ортиқча юкламалардан қочиш мақсадида шундай қарорга келган. Goal.com нашри хабарига кўра, Лионель Месси Далласда бўлиб ўтадиган баҳснинг фақат иккинчи бўлимида майдонга тушиши кутилмоқда. Бу қарор нафақат юлдуз футболчига дам бериш, балки захирадаги ўйинчиларга ҳам ўзини кўрсатиш учун шароит яратади.

Таркибдаги ўзгаришлар ва янги тактик схемалар

Лионель Скалони матбуот анжуманида одатдаги қоидаларидан чекиниб, таркиб борасидаги режалари билан бўлишди. Унинг таъкидлашича, жамоанинг ҳар бир аъзоси майдонга тушишга лойиқ ва бу каби ротациялар жамоавий руҳни мустаҳкамлаш учун зарурдир. Мураббий жамоа ўйин услуби етакчилар йўқлигида ҳам ўзгармаслигига умид қилмоқда.

Ҳужум чизиғида Лионель Месси йўқлигида Лаутаро Мартинез ва Хулиан Альварес жуфтлигини кўришимиз мумкин. Скалони ушбу икки ҳужумчининг биргаликда ҳаракат қилиши жамоа мувозанатига таъсир қилмаслиги шарти билан амалга оширилишини билдирди. Бу тажриба келгусидаги ҳал қилувчи баҳслар учун муҳим тактик вариант бўлиши мумкин.

Шунингдек, жамоа ҳимоячиси Кристиан Ромеро билан боғлиқ вазиятга ҳам ойдинлик киритилди. Аввалроқ жароҳат олган футболчи алоҳида дастур асосида машғулот ўтказмоқда. Мураббийнинг сўзларига кўра, жароҳат кутилганидан анча енгил бўлиб чиқди ва бу Аргентина мухлислари учун ижобий янгиликдир.

Аргентина терма жамоаси учун ушбу учрашув натижаси турнир жадвалидаги ўрнига таъсир қилмаса-да, футболчиларнинг плей-офф олдидан спорт формасини сақлаб туриши учун муҳим ҳисобланади. Лионель Месси каби тажрибали ўйинчиларнинг дам олиши эса турнирнинг ҳал қилувчи босқичларида уларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

АргентинаЛионель МессиЛионель СкалониФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиИспаниянинг мағлубиятсиз серияси 34 та ўйинга етди, рекорд янгиландиБугун, 17:18Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»Рамин Ризоён йиғлаб юборди: «Эрон халқи, бизни кечиринг»Бугун, 17:12Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Возинья: «Месси менга гол урмаслиги учун боримни бераман»Бугун, 16:57Кабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиКабо-Верде тарихий натижа қайд этиб Лионель Месси ва Аргентина билан тўқнаш келадиБугун, 16:52Абдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусанов қанча даромад қилиши маълум бўлдиБугун, 16:30Руди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этдиРуди Гарсиа Белгия терма жамоаси фахрийларига қаратилган танқидларни кескин рад этдиБугун, 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди