Лионель Месси захирада қолади: Аргентина терма жамоасида кутилмаган ротация
Аргентина терма жамоаси бош мураббийи Лионель Скалони Иорданияга қарши кечадиган навбатдаги учрашувда жамоа сардори Лионель Месси асосий таркибда майдонга тушмаслигини расман тасдиқлади. Гуруҳ босқичидаги вазифани муддатидан олдин бажарган ва плей-офф йўлланмасини нақд қилган "албиселесте" учун бу ўйин таркибни синовдан ўтказиш имкониятини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мураббийлар штаби 37 ёшли ҳужумчининг жисмоний ҳолатини асраш ва ортиқча юкламалардан қочиш мақсадида шундай қарорга келган. Goal.com нашри хабарига кўра, Лионель Месси Далласда бўлиб ўтадиган баҳснинг фақат иккинчи бўлимида майдонга тушиши кутилмоқда. Бу қарор нафақат юлдуз футболчига дам бериш, балки захирадаги ўйинчиларга ҳам ўзини кўрсатиш учун шароит яратади.
Таркибдаги ўзгаришлар ва янги тактик схемаларЛионель Скалони матбуот анжуманида одатдаги қоидаларидан чекиниб, таркиб борасидаги режалари билан бўлишди. Унинг таъкидлашича, жамоанинг ҳар бир аъзоси майдонга тушишга лойиқ ва бу каби ротациялар жамоавий руҳни мустаҳкамлаш учун зарурдир. Мураббий жамоа ўйин услуби етакчилар йўқлигида ҳам ўзгармаслигига умид қилмоқда.
Ҳужум чизиғида Лионель Месси йўқлигида Лаутаро Мартинез ва Хулиан Альварес жуфтлигини кўришимиз мумкин. Скалони ушбу икки ҳужумчининг биргаликда ҳаракат қилиши жамоа мувозанатига таъсир қилмаслиги шарти билан амалга оширилишини билдирди. Бу тажриба келгусидаги ҳал қилувчи баҳслар учун муҳим тактик вариант бўлиши мумкин.
Шунингдек, жамоа ҳимоячиси Кристиан Ромеро билан боғлиқ вазиятга ҳам ойдинлик киритилди. Аввалроқ жароҳат олган футболчи алоҳида дастур асосида машғулот ўтказмоқда. Мураббийнинг сўзларига кўра, жароҳат кутилганидан анча енгил бўлиб чиқди ва бу Аргентина мухлислари учун ижобий янгиликдир.
Аргентина терма жамоаси учун ушбу учрашув натижаси турнир жадвалидаги ўрнига таъсир қилмаса-да, футболчиларнинг плей-офф олдидан спорт формасини сақлаб туриши учун муҳим ҳисобланади. Лионель Месси каби тажрибали ўйинчиларнинг дам олиши эса турнирнинг ҳал қилувчи босқичларида уларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.
…