Ўзбекистон импортда энг кўп маблағни машина ва транспорт ускуналарига сарфлади

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистон импортда энг кўп маблағни машина ва транспорт ускуналарига сарфлади

Ўзбекистон 2026 йилнинг дастлабки тўрт ойида 16,4 млрд долларлик товар ва хизмат импорт қилди. Миллий статистика қўмитаси ҳисоботига кўра, харажатларнинг энг катта қисми машина ва транспорт ускуналарига тўғри келган.

Мазкур йўналишда импорт ҳажми 5,5 млрд долларни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг январь–апрель ойларига нисбатан 29,1 фоизлик ўсиш демакдир.

Саноат товарлари учун 2,5 млрд доллар сарфланган. Кимёвий маҳсулотлар импорти 2 млрд доллар, озиқ-овқат ва тирик ҳайвонлар импорти эса 1,9 млрд доллар бўлган. Энг юқори ўсиш озиқ-овқат йўналишида қайд этилди, кўрсаткич 47,2 фоизга кўпайган.

Хизматлар импорти 1,6 млрд доллар, минерал ёқилғи ва мойлаш материаллари 1,4 млрд долларга етган. Тайёр буюмлар импорти 585,7 млн доллар, ноозиқ-овқат хомашёси эса 464,8 млн долларни ташкил қилган.

Шунингдек, ҳайвон ва ўсимлик мойлари, ёғлар ҳамда мумлар учун 217,7 млн доллар, ичимликлар ва тамаки маҳсулотлари учун 100,5 млн доллар сарфланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қарздор 457 корхонани қўллаб-қувватлашга 50 млн доллар ажратиладиҚарздор 457 корхонани қўллаб-қувватлашга 50 млн доллар ажратиладиКеча, 16:0929 июн учун валюта курслари эълон қилинди29 июн учун валюта курслари эълон қилинди26.06, 16:0529 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда26.06, 10:34Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!Кешбэк «овловчилар» диққатига: 123 мингдан ортиқ фуқаро «қора рўйхат»га тушди!25.06, 19:0626 июн учун валюта курслари эълон қилинди26 июн учун валюта курслари эълон қилинди25.06, 16:19Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?Ўзбекистон қурилиш материаллари саноатида қандай инқилоб юз берди?25.06, 13:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
5 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда