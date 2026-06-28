Elon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилди

·0·Техно
Elon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилди

АҚШнинг Техас штати жанубида, SpaceX компанияси томонидан барпо этилган Starbase шаҳар-космодроми ўзининг шахсий ҳуқуқ-тартибот тизимига эга бўлди. Мазкур технологик ҳудудда илк бор полиция бошлиғи тайинланди. Бу қадам нафақат космик парвозларни амалга ошириш, балки тўлақонли шаҳар инфратузилмасини шакллантириш йўлидаги муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шаҳар комиссиясининг қарорига кўра, ушбу масъулиятли лавозимга Техаснинг Белтон шаҳридан келган полиция лейтенанти Гленн Беннетт лойиқ деб топилди. Шаҳар администратори Каетана Поланко бу жараён осон кечмаганини таъкидлаб, янги чақириқларга тайёр бўлган ва ривожланаётган минтақанинг хавфсизлигини таъминлай оладиган номзод топилганидан мамнунлигини билдирди.

Тажрибали ҳарбий ва профессионал детектив

Гленн Беннеттнинг таржимаи ҳоли унинг бу лавозимга тасодифан келиб қолмаганини кўрсатади. У 2006-йилдан 2021-йилга қадар АҚШ армияси сафида хизмат қилган ва Афғонистондаги ҳарбий ҳаракатларда иштирок этган. 2015-йилдан буён полиция тизимида фаолият юритиб, махсус операциялар ва жиноий қидирув бўлимларини бошқарган. Шунингдек, у КроссФит бўйича сертификатланган мураббий ва халқаро полициячилар ўйинлари иштирокчиси ҳисобланади.

Starbase полиция бошлиғи лавозими учун рақобат ўта юқори бўлди. Ixbt.com маълумотларига кўра, жами 50 дан ортиқ номзод, жумладан, Техаснинг турли шаҳарларидан тажрибали раҳбарлар ва ҳатто Огаё штатидан келган мутахассислар ўз аризаларини топширган. Номзодлар орасида патруллик қилишнинг ностандарт усулларини таклиф қилганлар ҳам бўлган, бироқ комиссия Беннеттнинг классик тажрибаси ва ҳарбий интизомига устунлик берган.

Технологик марказнинг янги қиёфаси

Starbase — бу шунчаки ракета учириш майдони эмас, балки Elon Muskнинг Марсни забт этиш режаларининг марказидир. Бу ерда минглаб муҳандислар, ишчилар ва уларнинг оилалари яшайди. Шу сабабли, ҳудудда жамоат хавфсизлигини таъминлаш масаласи SpaceX учун стратегик аҳамиятга эга. Полиция бўлимининг ташкил этилиши ҳудуднинг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлайди.

Минтақавий нуқтаи назардан қараганда, Starbase каби хусусий корпорациялар томонидан асос солинган шаҳарларнинг ривожланиши АҚШ қонунчилигида янги прецедентларни келтириб чиқармоқда. Эндиликда Гленн Беннетт нафақат тартибни сақлаши, балки дунёдаги энг илғор технологик компания атрофида шаклланаётган жамиятнинг ўзига хос эҳтиёжларига мослашиши лозим бўлади.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг феврал ойида Starbase ҳудудида полиция участкаси ташкил этилиши ҳақидаги режалар эълон қилинган эди. Ҳозирда SpaceX ўзининг Starship ракеталарини синовдан ўтказишни давом эттирмоқда ва шаҳар инфратузилмаси ҳам ракета технологиялари каби шиддат билан кенгаймоқда.

SpaceXElon MuskStarbaseТехасТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиАвтомобиллар учун махсус ТВСК ТК301 USB-C флеш-дискининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 12:24Чина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиЧина Мобиле коинотда база станциясига эга янги сунъий йўлдошни синовдан ўтказадиБугун, 11:58Ugreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиUgreen компанияси 160 ваттли Неходе Pro ақлли қувватлагичини Европа бозорига чиқардиБугун, 11:23Канада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаКанада АҚШ энергетика бозорига бойитилмаган уранда ишлайдиган ядровий реакторларни таклиф қилмоқдаБугун, 10:59Сунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиСунъий интеллект рақамли тўловлар соҳасида инқилоб қилади: Ҳиндистон тажрибасиБугун, 10:20NVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиNVIDIA GeForce RTX 5090 муаммоси: 16-контактли коннектор яна бир видеокартани яроқсиз қилдиБугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди