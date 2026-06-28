Elon Musk асос солган Starbase шаҳрида илк бор полиция бошқармаси ташкил этилди
АҚШнинг Техас штати жанубида, SpaceX компанияси томонидан барпо этилган Starbase шаҳар-космодроми ўзининг шахсий ҳуқуқ-тартибот тизимига эга бўлди. Мазкур технологик ҳудудда илк бор полиция бошлиғи тайинланди. Бу қадам нафақат космик парвозларни амалга ошириш, балки тўлақонли шаҳар инфратузилмасини шакллантириш йўлидаги муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шаҳар комиссиясининг қарорига кўра, ушбу масъулиятли лавозимга Техаснинг Белтон шаҳридан келган полиция лейтенанти Гленн Беннетт лойиқ деб топилди. Шаҳар администратори Каетана Поланко бу жараён осон кечмаганини таъкидлаб, янги чақириқларга тайёр бўлган ва ривожланаётган минтақанинг хавфсизлигини таъминлай оладиган номзод топилганидан мамнунлигини билдирди.
Тажрибали ҳарбий ва профессионал детективГленн Беннеттнинг таржимаи ҳоли унинг бу лавозимга тасодифан келиб қолмаганини кўрсатади. У 2006-йилдан 2021-йилга қадар АҚШ армияси сафида хизмат қилган ва Афғонистондаги ҳарбий ҳаракатларда иштирок этган. 2015-йилдан буён полиция тизимида фаолият юритиб, махсус операциялар ва жиноий қидирув бўлимларини бошқарган. Шунингдек, у КроссФит бўйича сертификатланган мураббий ва халқаро полициячилар ўйинлари иштирокчиси ҳисобланади.
Starbase полиция бошлиғи лавозими учун рақобат ўта юқори бўлди. Ixbt.com маълумотларига кўра, жами 50 дан ортиқ номзод, жумладан, Техаснинг турли шаҳарларидан тажрибали раҳбарлар ва ҳатто Огаё штатидан келган мутахассислар ўз аризаларини топширган. Номзодлар орасида патруллик қилишнинг ностандарт усулларини таклиф қилганлар ҳам бўлган, бироқ комиссия Беннеттнинг классик тажрибаси ва ҳарбий интизомига устунлик берган.
Технологик марказнинг янги қиёфасиStarbase — бу шунчаки ракета учириш майдони эмас, балки Elon Muskнинг Марсни забт этиш режаларининг марказидир. Бу ерда минглаб муҳандислар, ишчилар ва уларнинг оилалари яшайди. Шу сабабли, ҳудудда жамоат хавфсизлигини таъминлаш масаласи SpaceX учун стратегик аҳамиятга эга. Полиция бўлимининг ташкил этилиши ҳудуднинг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлайди.
Минтақавий нуқтаи назардан қараганда, Starbase каби хусусий корпорациялар томонидан асос солинган шаҳарларнинг ривожланиши АҚШ қонунчилигида янги прецедентларни келтириб чиқармоқда. Эндиликда Гленн Беннетт нафақат тартибни сақлаши, балки дунёдаги энг илғор технологик компания атрофида шаклланаётган жамиятнинг ўзига хос эҳтиёжларига мослашиши лозим бўлади.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг феврал ойида Starbase ҳудудида полиция участкаси ташкил этилиши ҳақидаги режалар эълон қилинган эди. Ҳозирда SpaceX ўзининг Starship ракеталарини синовдан ўтказишни давом эттирмоқда ва шаҳар инфратузилмаси ҳам ракета технологиялари каби шиддат билан кенгаймоқда.
…