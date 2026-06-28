Венесуэлада кучли зилзила оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1 430 нафардан ошди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Венесуэлада 24 июнь куни бир дақиқага ҳам етмаган вақт оралиғида икки марта кучли ер силкиниши кузатилди. Уларнинг магнитудаси 7,2 ва 7,5 баллни ташкил этган. Сўнгги маълумотларга кўра, табиий офатда 1 430 нафардан ортиқ одам ҳалок бўлган, қарийб 68 900 киши эса бедарак йўқолган.
Қидирув-қутқарув гуруҳлари вайрон бўлган бинолар остида одамларни топиш учун кечаю кундуз ишламоқда. Дастлабки уч кун ҳал қилувчи давр саналади, аммо зарур захирага эга жабрланганларни кейинроқ ҳам тирик топиш мумкин.
Халқаро ёрдам ҳам етиб келмоқда. Венесуэлага 17 та рейс орқали мутахассислар, тиббий ходимлар ва техника олиб келинган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…