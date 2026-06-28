Александар Вучич президентлик лавозимини бир неча ҳафтадан кейин тарк этишини айтди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Александар Вучич Сербия президенти лавозимида яна бир неча ҳафта ишлаб, кейин истеъфога чиқишини айтди. У бу қарорини Белградда бўлиб ўтган митингда эълон қилди.
Сербия раҳбари аввал уни президентликдан ҳеч қачон кетмайди, деб танқид қилишганини эслади. Вучичнинг сўзларига кўра, энди унинг давлат раҳбари сифатидаги фаолияти якунланиш арафасида.
У президентликдан кетгач ҳам сиёсатда қолишни режалаштирмоқда. Вучич келгуси парламент сайловида иштирок этиш ниятини билдирди. Мамлакатда президентлик ва парламент сайловларини муддатидан олдин ўтказиш режаси бор, аммо аниқ сана ҳозирча маълум эмас.
Вучичнинг амалдаги ваколат муддати 2027 йилда тугаши лозим эди. Истеъфо ҳақидаги баёнот Сербияда коррупцияга қарши норозиликлар кучайган даврда айтилди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…