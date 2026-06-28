Гарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтди

·43·Спорт
Гарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтди

"Манчестер Юнайтед" ҳимоячиси Гарри Магуайр жамоанинг собиқ ҳужумчиси Маркус Рэшфорднинг "Олд Траффорд"га қайтиши борасидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Ҳозирда Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Рэшфорднинг келажаги сўнгги ҳафталарда Европа футбол жамоатчилиги эътибор марказида бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Рэшфорд 2025-26 йилги мавсумни ижара асосида "Барселона" сафида ўтказди ва барча турнирларда 14 та гол ҳамда 14 та голли узатмага муаллифлик қилди. Каталонияликлар Ла Лигада ғолиб чиққан бўлсалар-да, якунда футболчини 26 миллион фунт стерлингга сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмасликка қарор қилишди. Бунинг ўрнига "кўк-анорранглилар" 70 миллион фунт эвазига Энтони Гордонни ўз сафига қўшиб олишни афзал кўришди.

Қайтиш шартлари ва ўзаро келишув

Goal.com нашрининг хабар беришича, Гарри Магуайр "Те Рест Ис Футбол" подкастида Рэшфорднинг "Манчестер Юнайтед"га қайтиши учун икки муҳим шарт бажарилиши кераклигини таъкидлади. Ҳимоячининг фикрича, бу трансфер биринчи навбатда клуб учун, иккинчи навбатда эса футболчининг ўзи учун ҳар томонлама тўғри қарор бўлиши лозим.

"Маркус билан муносабатларимиз аъло даражада. Унинг қандай ажойиб футболчи бўла олишини яхши биламан. Ўйлайманки, клуб ва Маркус ўзаро келишувга эришишлари керак. Агар у қайтса, биз унинг бахтли, ўзига ишонган ва юқори савияда ўйин кўрсатишини истаймиз. Бу қарор ҳам клубга, ҳам унинг ўзига мос келиши шарт", — деди Магуайр.

Ҳозирда Рэшфорднинг "Манчестер Юнайтед" билан амалдаги шартномаси яна икки йил давом этади. Ҳафтасига 325 минг фунт стерлинг маош оладиган ҳужумчи учун клуб эшиклари ҳамон очиқ қолмоқда, бироқ якуний қарор ёзги трансфер ойнаси вақтида қабул қилиниши кутилмоқда.

Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйин

Клубдаги ноаниқликларга қарамай, Рэшфорд Англия терма жамоаси сафида ўзини кўрсатишда давом этмоқда. Панама терма жамоасига қарши ўйинда у ўзининг тезкорлиги ва креативлиги билан ажралиб турди. Магуайр жамоадошининг бу ўйинини юқори баҳолаб, унинг тўхтатиб бўлмас куч эканлигини эътироф этди.

"Гана билан ўйинда бироз секин ҳаракат қилган эдик, аммо Рэшфорд Панама билан баҳсда ўйинни дарҳол ўз қўлига олди. Унинг ўнг ва чап қанотдан узатган тўплари рақиб ҳимоясини саросимага солиб қўйди. Маркус ўз формасида бўлганида, уни тўхтатишнинг деярли иложи йўқ. Биз, Англия мухлислари, у қанчалик кучли эканини яхши биламиз", — дея қўшимча қилди ҳимоячи.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам "Манчестер Юнайтед"даги бу ўзгаришлар қизиқарли, сабаби жамоа таркибини ёшартириш ва ҳужум чизиғини кучайтириш устида иш олиб бормоқда. Рэшфорднинг қайтиши "қизил иблислар"нинг келгуси мавсумдаги амбицияларига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

Манчестер ЮнайтедМаркус РэшфордГарри МагуайрТрансферларАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиЖЧ-2026даги омадсизлик мураббийни истеъфога чиқарди: Халқдан узр сўрадиБугун, 23:18ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...Бугун, 23:10Шотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзодШотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзодБугун, 22:38Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Бугун, 22:03Ҳабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиҲабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиБугун, 21:57Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”Бугун, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди