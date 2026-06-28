Гарри Магуайр Маркус Рэшфорднинг Манчестер Юнайтедга қайтиши учун асосий шартларни айтди
"Манчестер Юнайтед" ҳимоячиси Гарри Магуайр жамоанинг собиқ ҳужумчиси Маркус Рэшфорднинг "Олд Траффорд"га қайтиши борасидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Ҳозирда Англия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Рэшфорднинг келажаги сўнгги ҳафталарда Европа футбол жамоатчилиги эътибор марказида бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Рэшфорд 2025-26 йилги мавсумни ижара асосида "Барселона" сафида ўтказди ва барча турнирларда 14 та гол ҳамда 14 та голли узатмага муаллифлик қилди. Каталонияликлар Ла Лигада ғолиб чиққан бўлсалар-да, якунда футболчини 26 миллион фунт стерлингга сотиб олиш ҳуқуқидан фойдаланмасликка қарор қилишди. Бунинг ўрнига "кўк-анорранглилар" 70 миллион фунт эвазига Энтони Гордонни ўз сафига қўшиб олишни афзал кўришди.
Қайтиш шартлари ва ўзаро келишувGoal.com нашрининг хабар беришича, Гарри Магуайр "Те Рест Ис Футбол" подкастида Рэшфорднинг "Манчестер Юнайтед"га қайтиши учун икки муҳим шарт бажарилиши кераклигини таъкидлади. Ҳимоячининг фикрича, бу трансфер биринчи навбатда клуб учун, иккинчи навбатда эса футболчининг ўзи учун ҳар томонлама тўғри қарор бўлиши лозим.
"Маркус билан муносабатларимиз аъло даражада. Унинг қандай ажойиб футболчи бўла олишини яхши биламан. Ўйлайманки, клуб ва Маркус ўзаро келишувга эришишлари керак. Агар у қайтса, биз унинг бахтли, ўзига ишонган ва юқори савияда ўйин кўрсатишини истаймиз. Бу қарор ҳам клубга, ҳам унинг ўзига мос келиши шарт", — деди Магуайр.
Ҳозирда Рэшфорднинг "Манчестер Юнайтед" билан амалдаги шартномаси яна икки йил давом этади. Ҳафтасига 325 минг фунт стерлинг маош оладиган ҳужумчи учун клуб эшиклари ҳамон очиқ қолмоқда, бироқ якуний қарор ёзги трансфер ойнаси вақтида қабул қилиниши кутилмоқда.
Жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинКлубдаги ноаниқликларга қарамай, Рэшфорд Англия терма жамоаси сафида ўзини кўрсатишда давом этмоқда. Панама терма жамоасига қарши ўйинда у ўзининг тезкорлиги ва креативлиги билан ажралиб турди. Магуайр жамоадошининг бу ўйинини юқори баҳолаб, унинг тўхтатиб бўлмас куч эканлигини эътироф этди.
"Гана билан ўйинда бироз секин ҳаракат қилган эдик, аммо Рэшфорд Панама билан баҳсда ўйинни дарҳол ўз қўлига олди. Унинг ўнг ва чап қанотдан узатган тўплари рақиб ҳимоясини саросимага солиб қўйди. Маркус ўз формасида бўлганида, уни тўхтатишнинг деярли иложи йўқ. Биз, Англия мухлислари, у қанчалик кучли эканини яхши биламиз", — дея қўшимча қилди ҳимоячи.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам "Манчестер Юнайтед"даги бу ўзгаришлар қизиқарли, сабаби жамоа таркибини ёшартириш ва ҳужум чизиғини кучайтириш устида иш олиб бормоқда. Рэшфорднинг қайтиши "қизил иблислар"нинг келгуси мавсумдаги амбицияларига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
…