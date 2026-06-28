Тейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилди

·27·Маданият
Тейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилди

Тейлор Свифт ва америкалик футбол юлдузи Трэвис Келснинг муносабатлари бугунги кунда шоу-бизнес оламидаги энг кўп муҳокама қилинаётган жуфтликлардан бирига айланган. Бироқ уларнинг муҳаббат тарихи бошланган дастлабки ойлар ҳақида янги маълумотлар пайдо бўлди. Айрим манбаларга кўра, муносабатлар илк босқичда бугунгидек жиддий бўлмаган.

Маълум қилинишича, Трэвис Келс биринчи бўлиб Тейлор Свифтга қизиқиш билдирган. У 2023 йил июль ойида Канзас-Сити шаҳрида бўлиб ўтган Eras Tour концертига бориб, телефон рақамини дўстлик билагузугига ёзган ҳолда хонандага етказишга уринган. Бироқ ўша пайтда Свифт уни қабул қилмаган.

Кейинроқ Келс ўзининг New Heights подкастида бу воқеани эслаб, хонанда концертдан олдин ёки кейин ҳеч ким билан учрашмаслигини, чунки овозини 44 та қўшиқ ижроси учун асрашга мажбурлигини айтган. У ҳатто бу ҳолатни шахсан ўзига нисбатан қабул қилганини ҳам ҳазиломуз тарзда тан олган.

Орадан икки ой ўтиб, бир қатор нашрлар жуфтликнинг оммадан яширин тарзда учрашиб юрганини хабар қилди. Бироқ Daily Mail нашри суҳбатлашган бир нечта манбаларнинг таъкидлашича, муносабатларнинг дастлабки ойларида Келс жиддий муносабат изламаган.

Teylor Svift va Trevis Kelsi basketbol o'yinida birga yuribdi.

Нашр манбаларига кўра, у ўша вақтда бошқа қизлар билан ҳам учрашиб юрган ва Тейлор Свифт билан муносабатларни ҳам ҳали жиддий қабул қилмаган.

Яна бир манбанинг айтишича, Келс дўстлик билагузуги орқали телефон рақамини қолдиришни кўпроқ ҳазил сифатида қабул қилган ва бу воқеа ҳақиқий муносабатларга айланади, деб ўйламаган.

Шунингдек, Daily Mail билан суҳбатлашган яна бир нечта манба дастлабки даврларда америкалик футболчи Тейлор Свифтнинг хабарларига ҳам дарҳол жавоб бермаганини иддао қилган.

«У Тейлордан қочмаган. Аммо жиддий муносабат изламаган инсон ҳар бир хабарга шошилиб жавоб беришга ҳам мажбур эмас. У оддий футболчи сифатида ҳаётини давом эттираётган эди», деган манбалардан бири.

Teylor Svift va Trevis Kelsi ko'chada qo'l ushlashib yurishibdi.

Бошқа суҳбатдош эса «Трэвис ўша пайтда жиддий муносабат режалаштирмаган. Аммо Тейлор Свифт билан муносабат бошланиши билан бу аллақачон жиддий тус олади», дея фикр билдирган.

Манбаларнинг таъкидлашича, жуфтлик фақат 2023 йил сентябрь ойига келибгина муносабатларини расман бир-бирига бағишлашга қарор қилган.

Кейинги икки йил давомида уларнинг муносабатлари янада мустаҳкамланиб борди. 2025 йил август ойида Тейлор Свифт ва Трэвис Келснинг унаштирилгани маълум қилинди.

Айни пайтда хориж ОАВларининг хабар беришича, жуфтликнинг тўй маросими АҚШ Мустақиллик куни муносабати билан нишонланадиган 4 июль байрами арафасида ўтказилиши режалаштирилган.

Маълумотларга кўра, 2 июль куни Нью-Йоркдаги Madison Square Garden мажмуасида яқин қариндошлар ва энг яқин дўстлар иштирокида репетиция кечки овқати ташкил этилади. Унда тахминан 100 нафар меҳмон қатнашиши кутилмоқда.

Teylor Svift va Trevis Kelsi yonma-yon portretlarda tasvirlangan.

3 июль куни эса асосий тўй тантаналари бўлиб ўтади. Манбаларга кўра, унга 1000 нафардан 2000 нафаргача меҳмон таклиф қилинган.

Қайд этилишича, тўйни машҳур тўй ташкилотчиси Марк Сид бошқармоқда. Манбалар унинг бир неча ойдан буён Тейлор Свифт ва Трэвис Келс билан тайёргарлик ишларини олиб бораётганини билдирмоқда.

Аввалроқ тўй 13 июнь куни Род-Айленд штатидаги машҳур Ocean House меҳмонхонасида ўтиши ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ҳатто айрим манбалар Свифт ушбу санада тўй қилиш учун аввалдан банд қилинган жойни бошқа келинга катта миқдорда пул тўлаб бўшаттирганини ҳам иддао қилган.

Бироқ кейинчалик жуфтлик кўпроқ меҳмонларни қабул қилиш мақсадида бошқа жойни танлагани ҳақида маълумотлар пайдо бўлди.

Teylor Svift va Trevis Kelsi tunda qo‘l ushlashib ketmoqda.

Нашрлар ёзишича, тўйда Селена Гомес, Эд Ширан, Зои Кравиц, Суки Уотерхаус, Карли Клосс, Haim гуруҳи аъзолари ҳамда Жижи Ҳадид каби машҳурлар иштирок этиши кутилмоқда.

Айрим манбаларнинг таъкидлашича, Тейлор Свифт меҳмонларни шахсан телефон орқали таклиф қилган ва таклифни қабул қилганлар учун қатъий махфийлик келишуви ҳам тайёрланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Озода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олдиОзода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олдиБугун, 17:00Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)Бугун, 16:05Зендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирдиЗендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 15:42Конго ДР ва Ўзбекистон ўйинидан кейин Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи кўз ёшларини тия олмади!Конго ДР ва Ўзбекистон ўйинидан кейин Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи кўз ёшларини тия олмади!Бугун, 12:55Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)Кеча, 23:21Раъно Ярашева: “Оилага тайёр бўлмаган қиз 29 ёшда ҳам тайёр бўлмайди” (видео)Раъно Ярашева: “Оилага тайёр бўлмаган қиз 29 ёшда ҳам тайёр бўлмайди” (видео)Кеча, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...