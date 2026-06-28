Тейлор Свифт ва Трэвис Келс муҳаббати ҳақида кутилмаган ҳақиқатлар очилди
Тейлор Свифт ва америкалик футбол юлдузи Трэвис Келснинг муносабатлари бугунги кунда шоу-бизнес оламидаги энг кўп муҳокама қилинаётган жуфтликлардан бирига айланган. Бироқ уларнинг муҳаббат тарихи бошланган дастлабки ойлар ҳақида янги маълумотлар пайдо бўлди. Айрим манбаларга кўра, муносабатлар илк босқичда бугунгидек жиддий бўлмаган.
Маълум қилинишича, Трэвис Келс биринчи бўлиб Тейлор Свифтга қизиқиш билдирган. У 2023 йил июль ойида Канзас-Сити шаҳрида бўлиб ўтган Eras Tour концертига бориб, телефон рақамини дўстлик билагузугига ёзган ҳолда хонандага етказишга уринган. Бироқ ўша пайтда Свифт уни қабул қилмаган.
Кейинроқ Келс ўзининг New Heights подкастида бу воқеани эслаб, хонанда концертдан олдин ёки кейин ҳеч ким билан учрашмаслигини, чунки овозини 44 та қўшиқ ижроси учун асрашга мажбурлигини айтган. У ҳатто бу ҳолатни шахсан ўзига нисбатан қабул қилганини ҳам ҳазиломуз тарзда тан олган.
Орадан икки ой ўтиб, бир қатор нашрлар жуфтликнинг оммадан яширин тарзда учрашиб юрганини хабар қилди. Бироқ Daily Mail нашри суҳбатлашган бир нечта манбаларнинг таъкидлашича, муносабатларнинг дастлабки ойларида Келс жиддий муносабат изламаган.
Нашр манбаларига кўра, у ўша вақтда бошқа қизлар билан ҳам учрашиб юрган ва Тейлор Свифт билан муносабатларни ҳам ҳали жиддий қабул қилмаган.
Яна бир манбанинг айтишича, Келс дўстлик билагузуги орқали телефон рақамини қолдиришни кўпроқ ҳазил сифатида қабул қилган ва бу воқеа ҳақиқий муносабатларга айланади, деб ўйламаган.
Шунингдек, Daily Mail билан суҳбатлашган яна бир нечта манба дастлабки даврларда америкалик футболчи Тейлор Свифтнинг хабарларига ҳам дарҳол жавоб бермаганини иддао қилган.
«У Тейлордан қочмаган. Аммо жиддий муносабат изламаган инсон ҳар бир хабарга шошилиб жавоб беришга ҳам мажбур эмас. У оддий футболчи сифатида ҳаётини давом эттираётган эди», деган манбалардан бири.
Бошқа суҳбатдош эса «Трэвис ўша пайтда жиддий муносабат режалаштирмаган. Аммо Тейлор Свифт билан муносабат бошланиши билан бу аллақачон жиддий тус олади», дея фикр билдирган.
Манбаларнинг таъкидлашича, жуфтлик фақат 2023 йил сентябрь ойига келибгина муносабатларини расман бир-бирига бағишлашга қарор қилган.
Кейинги икки йил давомида уларнинг муносабатлари янада мустаҳкамланиб борди. 2025 йил август ойида Тейлор Свифт ва Трэвис Келснинг унаштирилгани маълум қилинди.
Айни пайтда хориж ОАВларининг хабар беришича, жуфтликнинг тўй маросими АҚШ Мустақиллик куни муносабати билан нишонланадиган 4 июль байрами арафасида ўтказилиши режалаштирилган.
Маълумотларга кўра, 2 июль куни Нью-Йоркдаги Madison Square Garden мажмуасида яқин қариндошлар ва энг яқин дўстлар иштирокида репетиция кечки овқати ташкил этилади. Унда тахминан 100 нафар меҳмон қатнашиши кутилмоқда.
3 июль куни эса асосий тўй тантаналари бўлиб ўтади. Манбаларга кўра, унга 1000 нафардан 2000 нафаргача меҳмон таклиф қилинган.
Қайд этилишича, тўйни машҳур тўй ташкилотчиси Марк Сид бошқармоқда. Манбалар унинг бир неча ойдан буён Тейлор Свифт ва Трэвис Келс билан тайёргарлик ишларини олиб бораётганини билдирмоқда.
Аввалроқ тўй 13 июнь куни Род-Айленд штатидаги машҳур Ocean House меҳмонхонасида ўтиши ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ҳатто айрим манбалар Свифт ушбу санада тўй қилиш учун аввалдан банд қилинган жойни бошқа келинга катта миқдорда пул тўлаб бўшаттирганини ҳам иддао қилган.
Бироқ кейинчалик жуфтлик кўпроқ меҳмонларни қабул қилиш мақсадида бошқа жойни танлагани ҳақида маълумотлар пайдо бўлди.
Нашрлар ёзишича, тўйда Селена Гомес, Эд Ширан, Зои Кравиц, Суки Уотерхаус, Карли Клосс, Haim гуруҳи аъзолари ҳамда Жижи Ҳадид каби машҳурлар иштирок этиши кутилмоқда.
Айрим манбаларнинг таъкидлашича, Тейлор Свифт меҳмонларни шахсан телефон орқали таклиф қилган ва таклифни қабул қилганлар учун қатъий махфийлик келишуви ҳам тайёрланган.
…