ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...
2026 йилги жаҳон чемпионатида энг кескин босқич бошланмоқда. Гуруҳдан муваффақиятли чиққан 32 та жамоа энди 1/16 финалда мусобақада қолиш учун кураш олиб боради.
Бу босқичда дуранг жамоаларни қутқармайди: ҳар бир баҳс якунида ғолиб аниқланади, мағлуб эса мундиал билан хайрлашади.
Плей-офф Жанубий Африка — Канада баҳси билан бошланади
1/16 финал босқичининг илк учрашуви 28 июнь куни Тошкент вақти билан соат 23:59 да ўтказилади.
Унда Жанубий Африка ва Канада миллий жамоалари ўзаро куч синашади.
Кейинги куни эса турнирнинг асосий фаворитларидан бири Бразилия Японияга қарши майдонга тушади.
ЖЧ-2026 1/16 финал ўйинлари тақвими
Сана ва вақт
Учрашув
28 июнь, 23:59
Жанубий Африка — Канада
29 июнь, 22:00
Бразилия — Япония
30 июнь, 01:30
Германия — Парагвай
30 июнь, 06:00
Нидерландия — Марокаш
30 июнь, 22:00
Кот-д’Ивуар — Норвегия
1 июль, 02:00
Франция — Швеция
1 июль, 06:00
Мексика — Эквадор
1 июль, 21:00
Англия — Конго ДР
2 июль, 01:00
Бельгия — Сенегал
2 июль, 05:00
АҚШ — Босния
2 июль, 23:59
Испания — Австрия
3 июль, 04:00
Португалия — Хорватия
3 июль, 08:00
Швейцария — Жазоир
3 июль, 23:00
Австралия — Миср
4 июль, 03:00
Аргентина — Кабо-Верде
4 июль, 06:30
Колумбия — Гана
Фаворитларни жиддий синовлар кутмоқда
1/16 финал босқичида бир қатор қизиқарли жуфтликлар шаклланди.
Бразилия интизомли Японияга қарши ўйнаса, Нидерландия кучли ҳимояси билан танилган Марокашни синовдан ўтказади. Франция Швецияга, Англия эса Конго ДРга қарши майдонга тушади.
Плей-офф босқичида рақибни паст баҳолаш битта хатонинг ўзи билан турнирни тарк этишга олиб келиши мумкин.
Энг кўп кутилган учрашувлар
Мухлислар эътиборини айниқса қуйидаги баҳслар тортиши кутилмоқда:
Бразилия — Япония;
Нидерландия — Марокаш;
Португалия — Хорватия;
Аргентина — Кабо-Верде;
Колумбия — Гана;
Бельгия — Сенегал.
Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина 4 июль куни Кабо-Вердега қарши майдонга тушади. Дебют мундиалидаёқ плей-оффга чиққан Кабо-Верде жаҳон чемпионларига қарши сенсация қайд этишга ҳаракат қилади.
Энди ҳақиқий кураш бошланади
Гуруҳ босқичида жамоалар хатосини кейинги учрашувларда тўғрилаш имконига эга эди. Плей-оффда эса бундай имконият бўлмайди.
Ҳар бир гол, ҳар бир сейв ва ҳатто битта нотўғри қарор жамоанинг кейинги тақдирини белгилаши мумкин.
Сизнингча, 1/16 финалда қайси жамоа энг катта сенсацияни қайд этади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ўйинлар тақвимини футбол мухлисларига юборинг.
…