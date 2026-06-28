ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...

·0·Спорт
ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...

2026 йилги жаҳон чемпионатида энг кескин босқич бошланмоқда. Гуруҳдан муваффақиятли чиққан 32 та жамоа энди 1/16 финалда мусобақада қолиш учун кураш олиб боради.

Бу босқичда дуранг жамоаларни қутқармайди: ҳар бир баҳс якунида ғолиб аниқланади, мағлуб эса мундиал билан хайрлашади.

Плей-офф Жанубий Африка — Канада баҳси билан бошланади

1/16 финал босқичининг илк учрашуви 28 июнь куни Тошкент вақти билан соат 23:59 да ўтказилади.

Унда Жанубий Африка ва Канада миллий жамоалари ўзаро куч синашади.

Кейинги куни эса турнирнинг асосий фаворитларидан бири Бразилия Японияга қарши майдонга тушади.

ЖЧ-2026 1/16 финал ўйинлари тақвими

Сана ва вақт

Учрашув

28 июнь, 23:59

Жанубий Африка — Канада

29 июнь, 22:00

Бразилия — Япония

30 июнь, 01:30

Германия — Парагвай

30 июнь, 06:00

Нидерландия — Марокаш

30 июнь, 22:00

Кот-д’Ивуар — Норвегия

1 июль, 02:00

Франция — Швеция

1 июль, 06:00

Мексика — Эквадор

1 июль, 21:00

Англия — Конго ДР

2 июль, 01:00

Бельгия — Сенегал

2 июль, 05:00

АҚШ — Босния

2 июль, 23:59

Испания — Австрия

3 июль, 04:00

Португалия — Хорватия

3 июль, 08:00

Швейцария — Жазоир

3 июль, 23:00

Австралия — Миср

4 июль, 03:00

Аргентина — Кабо-Верде

4 июль, 06:30

Колумбия — Гана

ЖЧ-2026да хатога ўрин қолмади: 1/16 финалнинг барча жуфтликлари...

Фаворитларни жиддий синовлар кутмоқда

1/16 финал босқичида бир қатор қизиқарли жуфтликлар шаклланди.

Бразилия интизомли Японияга қарши ўйнаса, Нидерландия кучли ҳимояси билан танилган Марокашни синовдан ўтказади. Франция Швецияга, Англия эса Конго ДРга қарши майдонга тушади.

Плей-офф босқичида рақибни паст баҳолаш битта хатонинг ўзи билан турнирни тарк этишга олиб келиши мумкин.

Энг кўп кутилган учрашувлар

Мухлислар эътиборини айниқса қуйидаги баҳслар тортиши кутилмоқда:

  • Бразилия — Япония;

  • Нидерландия — Марокаш;

  • Португалия — Хорватия;

  • Аргентина — Кабо-Верде;

  • Колумбия — Гана;

  • Бельгия — Сенегал.

Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина 4 июль куни Кабо-Вердега қарши майдонга тушади. Дебют мундиалидаёқ плей-оффга чиққан Кабо-Верде жаҳон чемпионларига қарши сенсация қайд этишга ҳаракат қилади.

Энди ҳақиқий кураш бошланади

Гуруҳ босқичида жамоалар хатосини кейинги учрашувларда тўғрилаш имконига эга эди. Плей-оффда эса бундай имконият бўлмайди.

Ҳар бир гол, ҳар бир сейв ва ҳатто битта нотўғри қарор жамоанинг кейинги тақдирини белгилаши мумкин.

Сизнингча, 1/16 финалда қайси жамоа энг катта сенсацияни қайд этади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва ўйинлар тақвимини футбол мухлисларига юборинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзодШотландия терма жамоасида янги давр: Анге Постекоглоу бош мураббийликка асосий номзодБугун, 22:38Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Бугун, 22:03Ҳабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиҲабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиБугун, 21:57Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”Бугун, 21:55Журген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтдиЖурген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтдиБугун, 21:35Юрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиЮрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди