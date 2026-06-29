«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради

·14·Спорт
«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради

«Монца» клуби бош мураббийлик лавозимига Иван Юрич тайинланганини расман маълум қилди. 50 ёшли хорватиялик мутахассис бу вазифада Паоло Бянконинг ўрнини эгаллади.

Янги мавсумда «Монца» яна Италия А Сериясида иштирок этади. Шу сабаб клуб раҳбарияти жамоани юқори дивизионда ушлаб қолиш вазифасини тажрибали мураббийга ишониб топширди.

«Монца» А Серияга қайтди

Клуб В Серияда бир мавсум ўтказганидан сўнг яна Италиянинг энг юқори дивизионига қайтишга муваффақ бўлди.

Энди жамоа олдидаги асосий мақсад — А Серияда рақобатбардош таркиб шакллантириш ва элита сафидаги ўрнини сақлаб қолиш.

Иван Юрич эса янги лойиҳанинг асосий фигурасига айланди.

Юрич Паоло Бянконинг ўрнини эгаллади

Клуб расмий баёнотига кўра, 50 ёшли мутахассис Паоло Бянкодан кейин жамоа бошқарувини қабул қилиб олган.

Юрич Италия футболи муҳитини яхши билади ва турли клубларда ишлаш тажрибасига эга. «Монца» раҳбарияти унинг жамоани тартибли, жисмоний жиҳатдан кучли ва интизомли ўйинга мослаштира олишига ишонмоқда.

«Аталанта»даги даври қисқа бўлган

Иван Юрич бундан аввал «Аталанта» клубини бошқарган эди.

У Бергамо жамоасида олти ой ишлади ва шу даврда 15 та расмий учрашув ўтказди.

Кўрсаткич

Натижа

Ўтказган ўйинлари

15 та

Ғалаба

4 та

Дуранг

8 та

Мағлубият

3 та

Юрич бошчилигида «Аталанта» кам мағлуб бўлган бўлса-да, дуранглар сони кўплиги натижалар барқарорлигига таъсир қилган.

Янги мураббийни оғир вазифа кутмоқда

А Серияга қайтган жамоа учун биринчи мавсум ҳар доим мураккаб кечади.

«Монца»га:

  • таркибни кучайтириш;

  • юқори суръатга мослашиш;

  • ҳимояда барқарорликни таъминлаш;

  • кучли рақибларга қарши очко жамғариш

каби вазифаларни ҳал қилиш керак бўлади.

Юричнинг Италия чемпионатидаги тажрибаси айнан шу жараёнда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

«Монца» элитада қолиб кета оладими?

Клубнинг А Серияга қайтиши мухлислар учун катта қувонч бўлди. Аммо энди асосий синов бошланади.

Иван Юрич жамоага тезда ўз услубини сингдириб, «Монца»ни юқори дивизионда барқарор иштирок этувчи клубга айлантира оладими — бу саволга янги мавсум жавоб беради.

Сизнингча, Иван Юрич «Монца»ни А Серияда олиб қола оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Италия футболи мухлисларига юборинг.

МонцаИван ЮричАталантаПаоло БянкоИталия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБразилия — Япония: 1/16 финал баҳсини биз билан кузатингБугун, 22:22Сам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиСам Керр яна АҚШга қайтди: Австралиялик юлдуз Готам ФК билан шартнома имзоладиБугун, 21:57«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...Бугун, 21:54Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Бугун, 21:38Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Бугун, 21:33Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиСуперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтдиБугун, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди