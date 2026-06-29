«Монца» янги бош мураббийни эълон қилди: Иван Юрич жамоани бошқаради
«Монца» клуби бош мураббийлик лавозимига Иван Юрич тайинланганини расман маълум қилди. 50 ёшли хорватиялик мутахассис бу вазифада Паоло Бянконинг ўрнини эгаллади.
Янги мавсумда «Монца» яна Италия А Сериясида иштирок этади. Шу сабаб клуб раҳбарияти жамоани юқори дивизионда ушлаб қолиш вазифасини тажрибали мураббийга ишониб топширди.
«Монца» А Серияга қайтди
Клуб В Серияда бир мавсум ўтказганидан сўнг яна Италиянинг энг юқори дивизионига қайтишга муваффақ бўлди.
Энди жамоа олдидаги асосий мақсад — А Серияда рақобатбардош таркиб шакллантириш ва элита сафидаги ўрнини сақлаб қолиш.
Иван Юрич эса янги лойиҳанинг асосий фигурасига айланди.
Юрич Паоло Бянконинг ўрнини эгаллади
Клуб расмий баёнотига кўра, 50 ёшли мутахассис Паоло Бянкодан кейин жамоа бошқарувини қабул қилиб олган.
Юрич Италия футболи муҳитини яхши билади ва турли клубларда ишлаш тажрибасига эга. «Монца» раҳбарияти унинг жамоани тартибли, жисмоний жиҳатдан кучли ва интизомли ўйинга мослаштира олишига ишонмоқда.
«Аталанта»даги даври қисқа бўлган
Иван Юрич бундан аввал «Аталанта» клубини бошқарган эди.
У Бергамо жамоасида олти ой ишлади ва шу даврда 15 та расмий учрашув ўтказди.
Кўрсаткич
Натижа
Ўтказган ўйинлари
15 та
Ғалаба
4 та
Дуранг
8 та
Мағлубият
3 та
Юрич бошчилигида «Аталанта» кам мағлуб бўлган бўлса-да, дуранглар сони кўплиги натижалар барқарорлигига таъсир қилган.
Янги мураббийни оғир вазифа кутмоқда
А Серияга қайтган жамоа учун биринчи мавсум ҳар доим мураккаб кечади.
«Монца»га:
таркибни кучайтириш;
юқори суръатга мослашиш;
ҳимояда барқарорликни таъминлаш;
кучли рақибларга қарши очко жамғариш
каби вазифаларни ҳал қилиш керак бўлади.
Юричнинг Италия чемпионатидаги тажрибаси айнан шу жараёнда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
«Монца» элитада қолиб кета оладими?
Клубнинг А Серияга қайтиши мухлислар учун катта қувонч бўлди. Аммо энди асосий синов бошланади.
Иван Юрич жамоага тезда ўз услубини сингдириб, «Монца»ни юқори дивизионда барқарор иштирок этувчи клубга айлантира оладими — бу саволга янги мавсум жавоб беради.
Сизнингча, Иван Юрич «Монца»ни А Серияда олиб қола оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Италия футболи мухлисларига юборинг.
…