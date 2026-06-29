Неймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилди
Бразилия футболи юлдузи Неймар Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланган аҳолига ёрдам қўлини чўзди. Футболчи гуманитар эҳтиёжлар учун тахминан 250 минг доллар миқдорида маблағ ажратган.
Хайрия озиқ-овқат, ичимлик суви, дори-дармон ва вақтинчалик бошпаналар билан таъминлашга сарфланиши режалаштирилган.
Маблағ энг зарур эҳтиёжларга йўналтирилади
Lance хабарига кўра, Неймар ажратган маблағ табиий офат ортидан юзага келган гуманитар инқироз оқибатларини енгиллаштиришга хизмат қилади.
Хайрия пули қуйидаги йўналишларга сарфланади:
жабрланганларга озиқ-овқат тарқатиш;
тоза ичимлик суви етказиб бериш;
зарур дори-дармонларни харид қилиш;
уй-жойсиз қолганлар учун вақтинчалик бошпаналар қуриш.
Бу ёрдам оғир шароитда қолган минглаб инсонларнинг энг долзарб эҳтиёжларини қоплашга қаратилган.
Неймар аввал ҳам ёрдам ташаббусларида қатнашган
Бу Неймарнинг биринчи хайрия акцияси эмас.
Бразилиялик футболчи аввал ҳам турли ижтимоий ва инсонпарварлик лойиҳаларида фаол қатнашган. Айниқса, коронавирус пандемияси даврида унинг ёрдами катта аҳамият касб этган эди.
Пандемия вақтида ҳам ёрдам берган
Неймар коронавирус кенг тарқалган даврда Бразилиянинг Манаус шаҳри аҳолисини қўллаб-қувватлаш ташаббусларида иштирок этган.
У ўша пайтда:
тиббий ёрдамни кучайтириш;
сунъий нафас олдириш аппаратларини харид қилиш;
оғир аҳволдаги беморларга зарур шароит яратиш
учун кўмак берган эди.
Майдон ташқарисидаги муҳим қадам
Неймар футболдаги маҳорати билан бутун дунёга танилган. Аммо бу сафар унинг инсонпарварлик қадами мухлислар эътиборини тортди.
Табиий офатлардан сўнг тезкор ёрдам озиқ-овқат, сув ва тиббий воситаларга муҳтож инсонлар учун ҳаётий аҳамиятга эга бўлади. Шу маънода, футболчининг хайрияси жабрланганлар учун муҳим кўмак бўлиши кутилмоқда.
Неймарнинг бу ишига қандай баҳо берасиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга юборинг.
…