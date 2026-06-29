Неймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилди

·15·Дунё
Неймар зилзиладан жабрланганларга 250 минг доллар хайрия қилди

Бразилия футболи юлдузи Неймар Венесуэладаги кучли зилзиладан жабрланган аҳолига ёрдам қўлини чўзди. Футболчи гуманитар эҳтиёжлар учун тахминан 250 минг доллар миқдорида маблағ ажратган.

Хайрия озиқ-овқат, ичимлик суви, дори-дармон ва вақтинчалик бошпаналар билан таъминлашга сарфланиши режалаштирилган.

Маблағ энг зарур эҳтиёжларга йўналтирилади

Lance хабарига кўра, Неймар ажратган маблағ табиий офат ортидан юзага келган гуманитар инқироз оқибатларини енгиллаштиришга хизмат қилади.

Хайрия пули қуйидаги йўналишларга сарфланади:

  • жабрланганларга озиқ-овқат тарқатиш;

  • тоза ичимлик суви етказиб бериш;

  • зарур дори-дармонларни харид қилиш;

  • уй-жойсиз қолганлар учун вақтинчалик бошпаналар қуриш.

Бу ёрдам оғир шароитда қолган минглаб инсонларнинг энг долзарб эҳтиёжларини қоплашга қаратилган.

Неймар аввал ҳам ёрдам ташаббусларида қатнашган

Бу Неймарнинг биринчи хайрия акцияси эмас.

Бразилиялик футболчи аввал ҳам турли ижтимоий ва инсонпарварлик лойиҳаларида фаол қатнашган. Айниқса, коронавирус пандемияси даврида унинг ёрдами катта аҳамият касб этган эди.

Пандемия вақтида ҳам ёрдам берган

Неймар коронавирус кенг тарқалган даврда Бразилиянинг Манаус шаҳри аҳолисини қўллаб-қувватлаш ташаббусларида иштирок этган.

У ўша пайтда:

  • тиббий ёрдамни кучайтириш;

  • сунъий нафас олдириш аппаратларини харид қилиш;

  • оғир аҳволдаги беморларга зарур шароит яратиш

учун кўмак берган эди.

Майдон ташқарисидаги муҳим қадам

Неймар футболдаги маҳорати билан бутун дунёга танилган. Аммо бу сафар унинг инсонпарварлик қадами мухлислар эътиборини тортди.

Табиий офатлардан сўнг тезкор ёрдам озиқ-овқат, сув ва тиббий воситаларга муҳтож инсонлар учун ҳаётий аҳамиятга эга бўлади. Шу маънода, футболчининг хайрияси жабрланганлар учун муҳим кўмак бўлиши кутилмоқда.

Неймарнинг бу ишига қандай баҳо берасиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани яқинларингизга юборинг.

НеймарВенесуэлаБразилияМанаусLance
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаМексикада сирли “Бэтмен” ўғриларни устунларга боғлаб кетмоқдаБугун, 22:13Қирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиҚирғизистон ва Қозоғистон 49 йилга ер алмашишга келишиб олдиБугун, 20:03Каримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истагиКаримовнинг қирғизларга «совғаси» ёхуд Акаевнинг ҳайкал қўйиш истагиБугун, 19:42Германиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлдиГерманиядаги отишма 5 кишининг умрига зомин бўлдиБугун, 19:22Макроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиМакроннинг янги қиёфаси Филиппонинг аччиқ ҳазилига нишон бўлдиБугун, 19:00Сингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалдиСингапурда болани ручка билан жароҳатлаган тарбиячи 18 ойга қамалдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди