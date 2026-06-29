Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентлади
АҚШнинг Фарадай Футуре компанияси гибрид автомобиллар оламида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган янги трансмисия тизими учун патент олди. 12,630,004-рақамли ушбу патент масофаси узайтирилган электр транспорт воситалари (EREV) учун мўлжалланган бўлиб, у ички ёнув двигатели ва электр моторларининг ишлаш принципини тубдан ўзгартиради. Ушбу технология гибрид тизимларнинг нархини пасайтириш билан бирга, уларнинг энергия самарадорлигини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги архитектуранинг асосий ўзига хослиги ички ёнув двигатели (ИЁД), электр генератори ва етакчи ғилдиракларнинг бир-биридан мустақил равишда ишлай олишидадир. ixbt.com маълумотига кўра, анъанавий гибрид тизимларда барча элементлар ўртасида қатъий механик боғлиқлик мавжуд бўлса, Фарадай Футуре муҳандислари бир нечта валлар ва муфталардан фойдаланган ҳолда мослашувчан қувват тақсимотини ишлаб чиқишган. Бу эса ҳаракатланиш шароитидан келиб чиқиб, энергия оқимини эркин бошқариш имконини беради.
Технологик афзалликлар ва ишлаш режимлариФарадай Футуре мутахассисларининг таъкидлашича, янги тизимда двигател бир вақтнинг ўзида бир нечта функцияни бажариши мумкин. Хусусан, у автомобилни тўғридан-тўғри ҳаракатга келтириши, аккумуляторни қувватлантириш учун электр энергияси ишлаб чиқариши ёки электр мотори билан биргаликда максимал қувватни таъминлаши мумкин. Зарурат туғилганда барча энергия манбалари бирлашиб, автомобилнинг динамик кўрсаткичларини энг юқори даражага олиб чиқади.
Компания ушбу схеманинг қуйидаги афзалликларини санаб ўтди:
- Трансмисиянинг механик мураккаблиги камайиши ҳисобига ишончлиликнинг ортиши;
- Ишлаб чиқариш харажатларининг пасайиши;
- Ёқилғи ва электр энергияси сарфининг оптималлашиши;
- Бир марта қувватланиш ва ёнилғи қуйиш орқали босиб ўтиладиган масофанинг узайиши.
Ушбу ишланма Фарадай Футуре томонидан 2025-йилда тақдим этилган АИҲEР (AI Ҳйбрид Эхтендед-Ранге Электрик Повертраин) платформасининг бир қисми ҳисобланади. Ушбу платформа сунъий интеллект ёрдамида бошқариладиган гибрид тизимларни яратишга йўналтирилган. Ўзбекистон каби иқлими кескин ўзгарувчан ҳудудлар учун ушбу технология жуда қўл келиши мумкин, чунки у совуқ ҳавода аккумулятор самарадорлиги пасайганда қўшимча энергия манбасидан оқилона фойдаланиш имконини беради.
Шуни таъкидлаш жоизки, ҳозирча гап фақат патент ҳақида кетмоқда. Патентнинг олингани технологиянинг дарҳол оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилишини англатмайди. Фарадай Футуре ҳали ушбу тизимнинг реал йўл шароитларидаги самарадорлигини исботлаши ва уни серияли моделларга интеграция қилиши лозим. Шунга қарамай, ушбу ихтиро гибрид автомобилларнинг келажакда арзонроқ ва ишончлироқ бўлишига замин яратади.
…