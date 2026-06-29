Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентлади

·0·Техно
Фарадай Футуре гибрид автомобиллар самарадорлигини оширувчи янги технологияни патентлади

АҚШнинг Фарадай Футуре компанияси гибрид автомобиллар оламида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган янги трансмисия тизими учун патент олди. 12,630,004-рақамли ушбу патент масофаси узайтирилган электр транспорт воситалари (EREV) учун мўлжалланган бўлиб, у ички ёнув двигатели ва электр моторларининг ишлаш принципини тубдан ўзгартиради. Ушбу технология гибрид тизимларнинг нархини пасайтириш билан бирга, уларнинг энергия самарадорлигини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги архитектуранинг асосий ўзига хослиги ички ёнув двигатели (ИЁД), электр генератори ва етакчи ғилдиракларнинг бир-биридан мустақил равишда ишлай олишидадир. ixbt.com маълумотига кўра, анъанавий гибрид тизимларда барча элементлар ўртасида қатъий механик боғлиқлик мавжуд бўлса, Фарадай Футуре муҳандислари бир нечта валлар ва муфталардан фойдаланган ҳолда мослашувчан қувват тақсимотини ишлаб чиқишган. Бу эса ҳаракатланиш шароитидан келиб чиқиб, энергия оқимини эркин бошқариш имконини беради.

Технологик афзалликлар ва ишлаш режимлари

Фарадай Футуре мутахассисларининг таъкидлашича, янги тизимда двигател бир вақтнинг ўзида бир нечта функцияни бажариши мумкин. Хусусан, у автомобилни тўғридан-тўғри ҳаракатга келтириши, аккумуляторни қувватлантириш учун электр энергияси ишлаб чиқариши ёки электр мотори билан биргаликда максимал қувватни таъминлаши мумкин. Зарурат туғилганда барча энергия манбалари бирлашиб, автомобилнинг динамик кўрсаткичларини энг юқори даражага олиб чиқади.

Компания ушбу схеманинг қуйидаги афзалликларини санаб ўтди:

  • Трансмисиянинг механик мураккаблиги камайиши ҳисобига ишончлиликнинг ортиши;
  • Ишлаб чиқариш харажатларининг пасайиши;
  • Ёқилғи ва электр энергияси сарфининг оптималлашиши;
  • Бир марта қувватланиш ва ёнилғи қуйиш орқали босиб ўтиладиган масофанинг узайиши.

Ушбу ишланма Фарадай Футуре томонидан 2025-йилда тақдим этилган АИҲEР (AI Ҳйбрид Эхтендед-Ранге Электрик Повертраин) платформасининг бир қисми ҳисобланади. Ушбу платформа сунъий интеллект ёрдамида бошқариладиган гибрид тизимларни яратишга йўналтирилган. Ўзбекистон каби иқлими кескин ўзгарувчан ҳудудлар учун ушбу технология жуда қўл келиши мумкин, чунки у совуқ ҳавода аккумулятор самарадорлиги пасайганда қўшимча энергия манбасидан оқилона фойдаланиш имконини беради.

Шуни таъкидлаш жоизки, ҳозирча гап фақат патент ҳақида кетмоқда. Патентнинг олингани технологиянинг дарҳол оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилишини англатмайди. Фарадай Футуре ҳали ушбу тизимнинг реал йўл шароитларидаги самарадорлигини исботлаши ва уни серияли моделларга интеграция қилиши лозим. Шунга қарамай, ушбу ихтиро гибрид автомобилларнинг келажакда арзонроқ ва ишончлироқ бўлишига замин яратади.

Фарадай ФутуреГибридТехнологияПатентАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиДастурлашда янги давр: Cursor коди агентларини бошқариш учун мобил илова чиқардиБугун, 22:24WhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиWhatsApp фойдаланувчиларга телефон рақамисиз мулоқот қилиш имконини берадиБугун, 22:00Сунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилдиСунъий интеллект адвокат ўрнини эгалламоқда: Британияда йирик суд ғалабаси қўлга киритилдиБугун, 21:59АҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашувиАҚШда энергия инқирози хавфи: Сунъий интеллект юксалиши ва янги чекловлар тўқнашувиБугун, 21:50АҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиАҚШ Олий суди рақамли махфийлик бўйича тарихий қарор қабул қилдиБугун, 21:29ТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиТИДАЛ сунъий интеллект яратган мусиқалардан даромад олишни тақиқладиБугун, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди